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10:59 (мск), источник: ТАСС

Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

ТАСС, 17 декабря. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нэшвиллу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:5.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Рокко Гримальди (11-я минута), Роман Йоси (31, 59), Маттиас Экхольм (36) и Райан Эллис (60). У проигравших отличились Крис Крайдер (12) и россиянин Артемий Панарин (58).

Заброшенная шайба стала для 28-летнего нападающего 20-й в текущем сезоне. В 33 играх он набрал 43 (20 шайб + 23 передачи) очка. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не сумел отметиться результативными действиями. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 19 бросок по воротам.

В турнирной таблице Западной конференции «Нэшвилл» поднялся на 11-е место, набрав в 32 матчах 35 очков. «Рейнджерс» потерпели второе подряд поражение и идут на девятом месте на Востоке, имея в активе 36 очков после 33 игр.

В другом матче игрового дня «Флорида» дома разгромила «Оттаву» со счетом 6:1. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 бросков по воротам, а нападающий команды Евгений Дадонов не смог отметится результативными действиями. Форвард гостей Артем Анисимов забросил шайбу, которая стала для него пятой в текущем сезоне. Также «Вашингтон» на выезде всухую проиграл «Коламбусу» со счетом 0:3.

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Нью-Йорк Рейнджерс
2:5
1:1, 0:2, 1:2
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1217.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннПитер Лавиолетт
Вратари
Александр Георгиев(Александр Георгиев, Александр Георгиев, Александр Георгиев)Юусе Сарос
1-й период
10:36Рокко Гримальди(Роман Йоси, Райан Эллис)
11:10Крис Крайдер(Мика Зибанежад)
16:38Кайл Террис
19:19Брендан Лемье
2-й период
28:01Райан Эллис
30:16Роман Йоси(Дэн Хэмьюс, Кайл Террис)
31:19Йеспер Фаст
31:19Данте Фаббро
33:11Маттиас Экхольм
35:23Маттиас Экхольм(Ник Бонино)
35:27Брендан Лемье
3-й период
45:50Павел Бучневич
52:38Мэтт Дюшен
57:18Артемий Панарин(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
58:11Роман Йоси
59:55Райан Эллис(Остин Уотсон)
Лучшие игроки матча
Юусе Сарос (Нэшвилл Предаторз), Роман Йоси (Нэшвилл Предаторз), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
16Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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