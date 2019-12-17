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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» впервые в сезоне ничего не забил. Не помогли даже 9 бросков Овечкина

Это вам не клюшки о пятую точку ломать.

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Источник: Reuters

Перед выездным матчем против «Коламбуса» хоккеисты «Вашингтона» презентовали публике новый ритуал. В нём участвовали нападающие Ти Джей Оши и Том Уилсон, которые от души повеселились во время разминки. Очевидно, форварды поспорили о том, сможет ли Оши сломать клюшку, если ударит ей по заднице Уилсона, и тут же провели практическое исследование. Выяснилось, что пятая точка Уилсона гораздо прочнее клюшки Оши, которая треснула после удара, а потом её пришлось доломать через колено под громкий хохот Уилсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается состава «Кэпиталз», то в четвёртое звено на позицию центра вернулся Трэвис Бойд, заменив Ника Дауда. Неделю назад «столичные» уступили «Коламбусу» на домашнем льду (2:5) и теперь жаждали взять реванш, но обыграть неуступчивых «мундиров» снова не удалось.

Сама игра получилась для «Вашингтона» крайне неудачной — впору говорить о том, что «Коламбус» стал для «столичных» неудобным соперником.

Гости уступили «мундирам» в активности, что сказалось уже в стартовом отрезке, и в середине первого периода форвард «Блю Джекетс» Эрик Робинсон открыл счёт. Вся заслуга в этом голе принадлежит другому нападающему хозяев, Александру Тексье, который обыграл защитника и сделал партнёру удобнейшую передачу на пятачок.

Во втором периоде «Вашингтон» постарался исправить ситуацию и позволил соперникам лишь дважды бросить в створ ворот Брэйдена Холтби, но свои моменты реализовать не сумел. Трижды за этот отрезок «столичные» играли в большинстве, но пробить Йоонаса Корписало оказалось делом невозможным. За 40 игровых минут хоккеисты «Кэпиталз» сделали 16 бросков, 9 из которых принадлежали клюшке Александра Овечкина, но никакого результата это не принесло.

«Вашингтон» впервые в сезоне ушёл с нулём в графе заброшенных шайб, пропустив ещё два гола в третьем периоде от Оливера Бьоркстранда.

Единственное, что удалось «столичным», — это отомстить сопернику в силовом плане, когда в конце третьего периода всё тот же Том Уилсон впечатал в заградительное стекло защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. В момент силового приёма Уилсон подпрыгнул, и теперь нападающего «Вашингтона» ожидает разбирательство в дисциплинарном комитете НХЛ, а если учесть послужной список Уилсона, то дисквалификация на пару матчей выглядит вполне вероятной. За Гаврикова заступился защитник Давид Савар, который вызвал Уилсона на бой, а Владислав, пройдя обязательный медицинский тест на наличие симптомов сотрясения, вернулся в строй.

«Знаете, Уилсон — это действительно хороший игрок. Но я не понял смысл этого силового приёма в конце матча. Его ноги были в трёх или четырёх футах выше льда, он явно прыгнул. Никакой надобности в подобных действиях просто не было», — так прокомментировал этот момент главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

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Коламбус Блю Джэкетс
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1217.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаТодд Рирден
Вратари
Йоонас КорписалоБрэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
1-й период
08:42Джон Карлсон
11:32Эрик Робинсон(Александр Тексье, Дэвид Савар)
13:38Кэм Аткинсон
19:14Дэвид Савар
2-й период
22:28Александр Веннберг
25:06Якуб Врана
35:45Кевин Стенлунд
3-й период
40:32Оливер Бьоркстранд(Густав Нюквист, Бун Дженнер)
48:46Оливер Бьоркстранд(Скотт Харрингтон, Эндрю Пик)
57:52Дэвид Савар
57:52Дэвид Савар
57:52Дэвид Савар
57:52Том Уилсон
57:52Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Тексье (Коламбус Блю Джэкетс)
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25Штрафное время11
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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