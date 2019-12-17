«Вашингтон» впервые в сезоне ничего не забил. Не помогли даже 9 бросков Овечкина
Это вам не клюшки о пятую точку ломать.
Это вам не клюшки о пятую точку ломать.
Перед выездным матчем против «Коламбуса» хоккеисты «Вашингтона» презентовали публике новый ритуал. В нём участвовали нападающие Ти Джей Оши и Том Уилсон, которые от души повеселились во время разминки. Очевидно, форварды поспорили о том, сможет ли Оши сломать клюшку, если ударит ей по заднице Уилсона, и тут же провели практическое исследование. Выяснилось, что пятая точка Уилсона гораздо прочнее клюшки Оши, которая треснула после удара, а потом её пришлось доломать через колено под громкий хохот Уилсона.
Что касается состава «Кэпиталз», то в четвёртое звено на позицию центра вернулся Трэвис Бойд, заменив Ника Дауда. Неделю назад «столичные» уступили «Коламбусу» на домашнем льду (2:5) и теперь жаждали взять реванш, но обыграть неуступчивых «мундиров» снова не удалось.
Гости уступили «мундирам» в активности, что сказалось уже в стартовом отрезке, и в середине первого периода форвард «Блю Джекетс» Эрик Робинсон открыл счёт. Вся заслуга в этом голе принадлежит другому нападающему хозяев, Александру Тексье, который обыграл защитника и сделал партнёру удобнейшую передачу на пятачок.
Во втором периоде «Вашингтон» постарался исправить ситуацию и позволил соперникам лишь дважды бросить в створ ворот Брэйдена Холтби, но свои моменты реализовать не сумел. Трижды за этот отрезок «столичные» играли в большинстве, но пробить Йоонаса Корписало оказалось делом невозможным. За 40 игровых минут хоккеисты «Кэпиталз» сделали 16 бросков, 9 из которых принадлежали клюшке Александра Овечкина, но никакого результата это не принесло.
Единственное, что удалось «столичным», — это отомстить сопернику в силовом плане, когда в конце третьего периода всё тот же Том Уилсон впечатал в заградительное стекло защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. В момент силового приёма Уилсон подпрыгнул, и теперь нападающего «Вашингтона» ожидает разбирательство в дисциплинарном комитете НХЛ, а если учесть послужной список Уилсона, то дисквалификация на пару матчей выглядит вполне вероятной. За Гаврикова заступился защитник Давид Савар, который вызвал Уилсона на бой, а Владислав, пройдя обязательный медицинский тест на наличие симптомов сотрясения, вернулся в строй.
«Знаете, Уилсон — это действительно хороший игрок. Но я не понял смысл этого силового приёма в конце матча. Его ноги были в трёх или четырёх футах выше льда, он явно прыгнул. Никакой надобности в подобных действиях просто не было», — так прокомментировал этот момент главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.
|Джон Торторелла
|Тодд Рирден
|Йоонас Корписало
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби, Брэйден Холтби)
|08:42
|Джон Карлсон
|11:32
|Эрик Робинсон(Александр Тексье, Дэвид Савар)
|13:38
|Кэм Аткинсон
|19:14
|Дэвид Савар
|22:28
|Александр Веннберг
|25:06
|Якуб Врана
|35:45
|Кевин Стенлунд
|40:32
|Оливер Бьоркстранд(Густав Нюквист, Бун Дженнер)
|48:46
|Оливер Бьоркстранд(Скотт Харрингтон, Эндрю Пик)
|57:52
|Дэвид Савар
|57:52
|Дэвид Савар
|57:52
|Дэвид Савар
|57:52
|Том Уилсон
|57:52
|Том Уилсон
Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Александр Тексье (Коламбус Блю Джэкетс)
|25
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0