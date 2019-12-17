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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Бобровский сделал 29 сейвов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды» на своем льду обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Игра в Санрайзе завершилась победой «Флориды» со счетом 6:1 (1:0, 5:1, 0:0). Хет-трик сделал Ноэль Аккьяри (10, 22 и 31-я минуты), еще по шайбе забросили Александр Барков (26), Майк Мэтисон (36) и Доминик Тонинато (40). У «Оттавы» гол на счету Артема Анисимова (23). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел на льду весь матч и совершил 29 сейвов.

В другом матче дня «Вашингтон» на выезде проиграл «Коламбусу» со счетом 0:3.

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6:1
1:0, 5:1, 0:0
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1217.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльДи Джей Смит
Вратари
Сергей БобровскийАндерс Нильссон
1-й период
05:14Тайлер Эннис
09:42Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
2-й период
21:18Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо)
22:05Артем Анисимов(Тайлер Эннис, Логан Браун)
24:46Тайлер Эннис
25:41Александр Барков(Джонатан Юбердо)
30:33Ноэль Аккьяри(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
32:11Тома Шабо
35:06Майкл Матесон(Джонатан Юбердо)
36:35Аарон Экблад
36:35Владислав Наместников
36:35Владислав Наместников
38:14Ноэль Аккьяри
38:14Марк Боровицки
39:28Доминик Тонинато(Аарон Экблад)
3-й период
41:43Винс Трочек
42:48Антон Строльман
42:48Брэди Ткачак
45:37Эрик Бреннстрем
Лучшие игроки матча
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
Статистика
8Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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