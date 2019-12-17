«Флорида» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Бобровский сделал 29 сейвов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды» на своем льду обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды» на своем льду обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в Санрайзе завершилась победой «Флориды» со счетом 6:1 (1:0, 5:1, 0:0).
В другом матче дня «Вашингтон» на выезде проиграл «Коламбусу» со счетом 0:3.
|Джоэль Кенневилль
|Ди Джей Смит
|Сергей Бобровский
|Андерс Нильссон
|05:14
|Тайлер Эннис
|09:42
|Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|21:18
|Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо)
|22:05
|Артем Анисимов(Тайлер Эннис, Логан Браун)
|24:46
|Тайлер Эннис
|25:41
|Александр Барков(Джонатан Юбердо)
|30:33
|Ноэль Аккьяри(Аарон Экблад, Маккензи Уигар)
|32:11
|Тома Шабо
|35:06
|Майкл Матесон(Джонатан Юбердо)
|36:35
|Аарон Экблад
|36:35
|Владислав Наместников
|36:35
|Владислав Наместников
|38:14
|Ноэль Аккьяри
|38:14
|Марк Боровицки
|39:28
|Доминик Тонинато(Аарон Экблад)
|41:43
|Винс Трочек
|42:48
|Антон Строльман
|42:48
|Брэди Ткачак
|45:37
|Эрик Бреннстрем
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Аарон Экблад (Флорида Пантерз)
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0