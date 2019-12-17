«Флорида» разгромила «Оттаву» в матче НХЛ, Бобровский сделал 29 сейвов

Игра в Санрайзе завершилась победой «Флориды» со счетом 6:1 (1:0, 5:1, 0:0). Хет-трик сделал Ноэль Аккьяри (10, 22 и 31-я минуты), еще по шайбе забросили Александр Барков (26), Майк Мэтисон (36) и Доминик Тонинато (40). У «Оттавы» гол на счету Артема Анисимова (23). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел на льду весь матч и совершил 29 сейвов.