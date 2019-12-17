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13:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кросби возобновил тренировки с «Питтсбургом»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Канадский нападающий Сидни Кросби успешно восстанавливается после операции и уже тренируется с «Питтсбургом», сообщается на сайте НХЛ.

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Источник: AP 2019

Кросби 14 ноября успешно перенес операцию по поводу мышечной травмы нижней части тела (талии и таза). Сообщается, что форвард встал на коньки несколько дней назад.

«Мы живем текущим днем, — сказал главный тренер “Пингвинз” Майк Салливан. — Нас, безусловно, вдохновляет его прогресс. Мы очень рады, что он встал на коньки и катается уже несколько дней».

Точные сроки восстановления игрока пока не называются.

«Он успешно восстанавливается. Его состояние внушает оптимизм. Мы будем держать вас в курсе», — добавил Салливан.

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