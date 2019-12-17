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15:25 (мск), источник: Sport24

Ковальчук срубил денег и остался без работы. Кто поверит в угасающую русскую звезду?

5 лучших вариантов.

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Все. Калифорнийские приключения Ильи Ковальчука закончились. «Лос-Анджелес» выставил 36-летнего форварда на драфт отказов, контракт с ним будет расторгнут. Полтора сезона в составе «Кингз» превратились для нападающего в кошмар: отсутствие взаимопонимания с тренерами, хейт от болельщиков, травмы, отстранение от матчей.

Все хорошо было только с финансовым вопросом — за 81 матч Илья заработал $14 млн (876 миллионов рублей), то есть за каждую игру клуб платил ему примерно $137 тысяч (почти 11 миллионов рублей).

Скоро Ковальчук станет неограниченно свободным агентом и попробует найти себе новую команду. Авторитетное североамериканское издание The Hockey News назвало 5 лучших вариантов для продолжения карьеры олимпийского чемпиона.

«Коламбус Блю Джекетс»

Учитывая тот факт, что «Блю Джекетс» всего на 7 очков отстают от зоны «уайлд кард», их шансы на плей-офф еще совсем не потеряны. Но они выглядят не очень серьезными из-за одной из худших атакующих линий в лиге. По среднему количеству голов за игру «Коламбус» (2,48) опережает только «Нью-Джерси» (2,38) и «Детройт» (2,17). Есть проблемы у команды и с реализацией большинства: 17,3% — это только 21-й результат в лиге.

Почему бы «Блю Джекетс» не попробовать Ковальчука? Да, он вряд ли станет первой звездой команды, но вполне может стать ее второстепенным лидером и одним из специалистов по игре в большинстве. Такой вариант выглядит реальным еще и потому, что у клуба есть деньги на русского форварда. У «Коламбуса» свободны $10,6 млн, с десятой частью этой суммы вполне можно расстаться и не жалеть ни о чем в случае очередного провала олимпийского чемпиона.

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«Даллас Старз»

«Даллас» — одна из тех команд, которые рубятся за место в зоне плей-офф, но не могут попасть туда из-за проблем с забивными форвардами. Частично решить вопрос с количеством заброшенных шайб вполне может подписание Ковальчука. Да, учитывая результаты его выступления в «Лос-Анджелесе», можно с уверенностью сказать: мы больше не увидим того Ковальчука, который разрывал соперников и забивал больше 30 шайб за чемпионат. Но «Старз» вполне могут использовать его в той же роли, в которой он может помочь «Коламбусу».

Процент реализации лишнего у «Далласа» — 16,4. Хуже команды из Техаса большинство разыгрывают только семь клубов во всей лиге. Тут-то и может потребоваться помощь Ковальчука. Интересно, что в большинстве проигранных матчей «Звезды» забивают не более одного гола. Еще одно подтверждение того, как сильно им нужен прирожденный снайпер.

«Флорида Пантерз»

«Флорида» была заинтересована в услугах канадского форварда Тэйлора Холла, но тот в итоге был обменян из «Нью-Джерси» в «Аризону». Логично, что теперь «Пантерз» будут искать ему замену. И кто может винить команду в том, что она изучает варианты? У «Флориды» есть очень мощная первая шестерка форвардов, а вот вторая не готова стабильно набирать очки. Доступность Ковальчука может изменить эту ситуацию.

Но у «Флориды» есть проблемы с потолком зарплат. Да, генеральный менеджер Дэйл Тэллон может попробовать сделать какой-то ход, чтобы освободить немного денег, но к этой минуте для него доступны лишь $900. Впрочем, Ковальчук может и согласиться на примерно такую сумму, а его подписание станет важным усилением в нижней части атакующей линии.

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«Нью-Йорк Айлендерс»

Прямо сейчас «Айлендерс» — четвертая команда регулярного чемпионата. Они всего на 7 очков отстают от «Вашингтона» и на 2 от «Бостона» и «Сент-Луиса». При этом «Нью-Йорк» готов подписывать хоккеистов, главная задача здесь — увеличение глубины состава и усиление четвертой тройки нападения, от продуктивности которой очень много будет зависеть в плей-офф.

Очевидная связь Ковальчука и «островитян» — фигура генерального менеджера Лу Ламорелло. Именно он, занимая аналогичную должность в «Нью-Джерси», дал Ковальчуку контракт на 15 лет и $100 млн, который был досрочно расторгнут из-за желания хоккеиста вернуться в КХЛ. Но никакой вражды между хоккеистом и функционером не осталось, а значит, шанс на их воссоединение есть.

«Авангард»

Омский клуб — едва ли не единственный, который называется среди российских вариантов трудоустройства Ковальчука. «Авангард» точно хочет видеть Илью в своем составе, а он на протяжении всех сезонов в КХЛ доказывал, что способен держать уровень в 30+ шайб и 60+ очков за сезон. Правда с решением о возвращении на родину форварду лучше не затягивать, розыгрыш Кубка Гагарина стартует уже в начале марта, а олимпийскому чемпиону после полутора лет в Северной Америке может понадобиться время на адаптацию.

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14 декабря© Ньюстюб
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