Ковальчук срубил денег и остался без работы. Кто поверит в угасающую русскую звезду?
5 лучших вариантов.
5 лучших вариантов.
Все. Калифорнийские приключения Ильи Ковальчука закончились. «Лос-Анджелес» выставил 36-летнего форварда на драфт отказов, контракт с ним будет расторгнут. Полтора сезона в составе «Кингз» превратились для нападающего в кошмар: отсутствие взаимопонимания с тренерами, хейт от болельщиков, травмы, отстранение от матчей.
Скоро Ковальчук станет неограниченно свободным агентом и попробует найти себе новую команду. Авторитетное североамериканское издание The Hockey News назвало 5 лучших вариантов для продолжения карьеры олимпийского чемпиона.
Учитывая тот факт, что «Блю Джекетс» всего на 7 очков отстают от зоны «уайлд кард», их шансы на
Почему бы «Блю Джекетс» не попробовать Ковальчука? Да, он вряд ли станет первой звездой команды, но вполне может стать ее второстепенным лидером и одним из специалистов по игре в большинстве. Такой вариант выглядит реальным еще и потому, что у клуба есть деньги на русского форварда. У «Коламбуса» свободны $10,6 млн, с десятой частью этой суммы вполне можно расстаться и не жалеть ни о чем в случае очередного провала олимпийского чемпиона.
«Даллас» — одна из тех команд, которые рубятся за место в зоне
Процент реализации лишнего у «Далласа» — 16,4. Хуже команды из Техаса большинство разыгрывают только семь клубов во всей лиге.
«Флорида» была заинтересована в услугах канадского форварда Тэйлора Холла, но тот в итоге был обменян из «Нью-Джерси» в «Аризону». Логично, что теперь «Пантерз» будут искать ему замену. И кто может винить команду в том, что она изучает варианты? У «Флориды» есть очень мощная первая шестерка форвардов, а вот вторая не готова стабильно набирать очки. Доступность Ковальчука может изменить эту ситуацию.
Но у «Флориды» есть проблемы с потолком зарплат. Да, генеральный менеджер Дэйл Тэллон может попробовать сделать
Прямо сейчас «Айлендерс» — четвертая команда регулярного чемпионата. Они всего на 7 очков отстают от «Вашингтона» и на 2 от «Бостона» и «Сент-Луиса». При этом «Нью-Йорк» готов подписывать хоккеистов, главная задача здесь — увеличение глубины состава и усиление четвертой тройки нападения, от продуктивности которой очень много будет зависеть в
Очевидная связь Ковальчука и «островитян» — фигура генерального менеджера Лу Ламорелло. Именно он, занимая аналогичную должность в «Нью-Джерси», дал Ковальчуку контракт на 15 лет и $100 млн, который был досрочно расторгнут
Омский клуб — едва ли не единственный, который называется среди российских вариантов трудоустройства Ковальчука. «Авангард» точно хочет видеть Илью в своем составе, а он на протяжении всех сезонов в КХЛ доказывал, что способен держать уровень в 30+ шайб и 60+ очков за сезон. Правда с решением о возвращении на родину форварду лучше не затягивать, розыгрыш Кубка Гагарина стартует уже в начале марта, а олимпийскому чемпиону после полутора лет в Северной Америке может понадобиться время на адаптацию.