«Лос-Анджелес» не смог обменять Ковальчука, даже выплачивая 50% его зарплаты

Как сообщает The Fourth Period, генеральный менеджер калифорнийцев Роб Блэйк и агент Джей Пи Бэрри пытались найти варианты обмена в НХЛ, но не смогли это сделать. «Короли» были готовы продолжать выплачивать 50% от зарплаты Ковальчука (полная сумма оклада в нынешнем сезоне — $ 700 тыс., в следующем — $ 4,25 млн), но желающих пригласить Илью не было.