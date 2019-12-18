Полезный Хлебушек: Панарин с ходу оправдывает свой рекордный контракт

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В нынешнем сезоне НХЛ российские хоккеисты традиционно привлекают к себе повышенное внимание публики. Есть и негативные моменты — например, тяжелая травма действующего обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз», попытка «Лос-Анджелес Кингз» избавиться от своего самого высокооплачиваемого игрока Ильи Ковальчука и нахождение вне зоны плей-офф действующего победителя регулярного чемпионата «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.

Но в основном отечественные хоккеисты держат высокую планку. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов помогают «Вашингтон Кэпиталз» лидировать в Восточной конференции. «Сент-Луис» с Иваном Барбашёвым даже после травмы Тарасенко идет первым на Западе. Евгений Малкин после выздоровления взял на себя функции лидера «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова, «Даллас Старз» Александра Радулова, Антона Худобина и Дениса Гурьянова, а также «Каролина Хариккейнз» Андрея Свечникова и «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова уверенно идут в зоне плей-офф.

Однако особенно выделяются три российских хоккеиста — Артемий Панарин, Валерий Ничушкин и Илья Самсонов. Первый предсказуемо стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс», второй за последний месяц заставил большинство зрителей забыть о своей серии без голов, а третий поднялся из фарм-клуба «Вашингтона» и всё чаще занимает место в воротах столичной команды.

Игра на 11 млн

Летом Артемий Панарин в качестве свободного агента подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ. Его среднегодовой доход составляет $11,64 млн — второй показатель во всей лиге после сильнейшего канадского хоккеиста современности Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» ($12,5 млн). Было понятно, что требовательная нью-йоркская публика захочет от 28-летнего нападающего немедленной отдачи.

И россиянин по прозвищу Хлебушек сразу стал лидером своей команды. После 33 матчей он является лучшим снайпером клуба (20 голов) и лучшим бомбардиром по системе «гол+пас» — 43 очка (20+23). По мнению знаменитого канадского тренера Майка Кинэна, в 1994 году приведшего «Нью-Йорк Рейнджерс» к единственной за последние 80 лет победе в Кубке Стэнли, клуб не ошибся, подписав Артемия.

Потенциал Панарина был известен всем уже давно. У него идеальное голевое чутье, отменное мышление и способность к нестандартным решениям. Было очевидно, что клуб будет делать на Артемия ставку как на одного из лидеров команды. И парень своей результативностью оправдывает возлагаемые на него надежды. Майк Кинэн

Прорвало

После возвращения в НХЛ из ЦСКА Валерий Ничушкин стал одним из главных объектов троллинга со стороны СМИ и болельщиков. Весь прошлый сезон в составе «Далласа» для 24-летнего нападающего был кошмаром. Он не забросил ни одной шайбы в регулярном чемпионате. Публика разделилась на злорадствующих и сочувствующих.

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Казалось, его дни в НХЛ сочтены, тем более что контракт с клубом из Техаса истек летом. Но Валерий не стал искать легких путей возвращения в КХЛ и за небольшие деньги заключил соглашение с «Колорадо Эвеланш». Казалось, максимум, на что будет способен Ничушкин, — это прервать свою безголевую серию, чтобы покинуть Северную Америку, сохранив лицо.

Вначале выступления за коллектив из Денвера также не задались. Осенью многие делали ставки, дойдет ли дело до 100 матчей подряд без заброшенных шайб. Всё изменилось 24 ноября — Валерий Ничушкин забил гол в ворота «Торонто Мейпл Лифс» (3:5), прервав неудачную серию на отметке в 82 игры. И тут россиянина прорвало. С того момента «Колорадо» сыграл еще 10 встреч, и Ничушкин отличился пять раз. А его команда уверенно расположилась на втором месте на Западе.

Можно только восхищаться характером Валерия, который не опустил руки в ходе этой серии, всеми силами постарался остаться в НХЛ и в итоге доказал, что его рано списывать со счетов. Трудно сказать, почему у него так долго не получалось забить. Неудачные серии бывают у каждого. Нельзя ведь сказать, что Ничушкин отбывал номер на льду. У него были моменты, он выполнял много оборонительной работы, но вот в ворота шайба упорно не шла. Такое не может не нервировать нападающего. Психологически подобное сложно преодолеть. Но мастерства у Валерия достаточно, чтобы не просто прервать эту серию, а вновь начать регулярно забивать. И сейчас он это доказывает, вернувшись к своей лучшей игре. Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский

Видео Вратарь Илья Самсонов готов покорить НХЛ

Движение вверх

Илья Самсонов заставил обратить на себя внимание еще зимой 2016/17 года, когда стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В течение следующих полутора лет он выдавал отдельные яркие матчи в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга», но позиции основного вратаря команды, олимпийского чемпиона — 2018 Василия Кошечкина оставались незыблемыми.

Поэтому летом 2018 года 22-летний голкипер отправился за океан, подписав контракт с «Вашингтоном». Клуб незадолго до этого выиграл первый в своей истории Кубок Стэнли, поэтому сразу побороться за место в основе с одним из героев того плей-офф Брейденом Холтби не было шансов. Самсонова спустили в фарм-клуб «Херши Беарс». В Американской хоккейной лиге (АХЛ) в свой дебютный сезон голкипер сумел отлично себя проявить, поэтому нынешнюю осень встретил уже в главной команде «столичных». И сейчас почти поровну делит игровое время с Холтби.

Потенциал Самсонова был заметен широкой публике еще со времен молодежного чемпионата мира в Монреале и Торонто. А многие скауты НХЛ заметили его еще раньше. Неслучайно он был выбран на драфте в первом раунде. Самсонов отлично проявил себя в АХЛ и заслужил шанс в главной команде, которым великолепно воспользовался. Сейчас он важная часть коллектива и сыграл немалую роль в лидерстве «Вашингтона» Экс-вратарь сборной Канады Шон Бурк

Помимо Самсонова в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ также выступают пять российских вратарей: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Антон Худобин («Даллас Старз»). В АХЛ также играют Игорь Шестеркин («Хартфолд Вулф Пэк», фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс»), Артем Загидулин («Стоктон», команда системы «Калгари Флэймз») и Михаил Бердин («Манитоба», «Виннипег Джетс»).