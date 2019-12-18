Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот
За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил
За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил
В прошлом сезоне он дрался с Овечкиным, а его команда, прозванная «бандой придурков», дошла до финала Восточной конференции. Затем он великолепно начал нынешний регулярный чемпионат, шёл в лидерах среди российских бомбардиров и забил великолепный гол в ворота «Калгари». Его принято называть
В конце октября эту шайбу уже называли «голом года», но, как выяснилось, поспешили. Впрочем, никто и подумать не мог, что у Андрея Свечникова хватит наглости повторить свой трюк, а случится это в матче с крепким «Виннипегом», вратарь которого Коннор Хеллебайк входит в пятёрку лучших голкиперов лиги по проценту отражённых бросков.
Всё произошло в середине второго периода, когда игра начала набирать максимальные обороты. Команды обменялись голами в конце первой двадцатиминутки, затем Себастьян Ахо вывел «Каролину» вперёд, на что ответил другой финский суперталант Патрик Лайне. Ну, а спустя 52 секунды после шайбы Лайне случилось то, о чём будут говорить ещё долго. Свечников уехал с шайбой за чужие ворота и, к большому удивлению защитника «Джетс» Нила Пионка, смог забить, не выезжая на пятачок. Фантастическая клюшка россиянина словно изогнулась, отправив шайбу над плечом Хеллебайка так, что далеко не все поняли, что же именно произошло.
«Мы прибавили во втором периоде, смогли заработать большинство и забили в нём. Это дало нам больше уверенности. Мой
Этот гол мог стать победным, но не стал — шайба Марка Шайфли, заброшенная «Виннипегом» в третьем периоде, сократила отставание «Джетс» и сделала победным второй гол Себастьяна Ахо. Впрочем, Свечников, на которого было направлено всё внимание, вряд ли
«Свечникову нужно запатентовать этот гол!» — отметила
|Пол Морис
|Род Бриндамор
|Коннор Хеллебайк(Лоран Броссуа, Лоран Броссуа)
|Петр Мразек
|13:44
|Джейк Гардинер
|17:25
|Джош Моррисси
|18:23
|Лукас Валлмарк(Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел)
|19:52
|Джек Рословик(Блэйк Уилер, Николай Элерс)
|28:39
|Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Теуво Терявяйнен)
|32:18
|Патрик Лайне(Натан Болье)
|33:10
|Андрей Свечников
|36:46
|Себастьян Ахо(Дуги Хэмилтон, Нино Нидеррайтер)
|37:52
|Энтони Битетто
|38:43
|Джордан Стаал(Себастьян Ахо, Дуги Хэмилтон)
|43:16
|Джордан Стаал(Уоррен Фегеле, Дуги Хэмилтон)
|51:09
|Себастьян Ахо
|52:02
|Марк Шайфли(Нил Пионк, Блэйк Уилер)
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0