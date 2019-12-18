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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Америка в восторге! Свечников в 19 лет повторил свой шедевр, забив гол броском из-за ворот

За всю историю НХЛ никто не мог провернуть этот трюк, а молодой россиянин забил лакросс-гол уже во второй раз за сезон.

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Источник: Reuters

В прошлом сезоне он дрался с Овечкиным, а его команда, прозванная «бандой придурков», дошла до финала Восточной конференции. Затем он великолепно начал нынешний регулярный чемпионат, шёл в лидерах среди российских бомбардиров и забил великолепный гол в ворота «Калгари». Его принято называть лакросс-голом, когда шайба отправляется в ворота с помощью клюшки как сачком.

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В конце октября эту шайбу уже называли «голом года», но, как выяснилось, поспешили. Впрочем, никто и подумать не мог, что у Андрея Свечникова хватит наглости повторить свой трюк, а случится это в матче с крепким «Виннипегом», вратарь которого Коннор Хеллебайк входит в пятёрку лучших голкиперов лиги по проценту отражённых бросков.

Всё произошло в середине второго периода, когда игра начала набирать максимальные обороты. Команды обменялись голами в конце первой двадцатиминутки, затем Себастьян Ахо вывел «Каролину» вперёд, на что ответил другой финский суперталант Патрик Лайне. Ну, а спустя 52 секунды после шайбы Лайне случилось то, о чём будут говорить ещё долго. Свечников уехал с шайбой за чужие ворота и, к большому удивлению защитника «Джетс» Нила Пионка, смог забить, не выезжая на пятачок. Фантастическая клюшка россиянина словно изогнулась, отправив шайбу над плечом Хеллебайка так, что далеко не все поняли, что же именно произошло.

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«Мы прибавили во втором периоде, смогли заработать большинство и забили в нём. Это дало нам больше уверенности. Мой лакросс-гол? Просто перед воротами не было места, и я постарался сделать всё максимально быстро. Решил, что почему бы и не попробовать, если получается. Если я нахожусь за воротами и есть некоторое пространство, то я всегда пытаюсь сделать подобное. Это здорово для меня. Буду ли я пробовать ещё? Почему бы и нет? В следующем матче могу попробовать ещё раз», — сказал Свечников после окончания второго периода.

Этот гол мог стать победным, но не стал — шайба Марка Шайфли, заброшенная «Виннипегом» в третьем периоде, сократила отставание «Джетс» и сделала победным второй гол Себастьяна Ахо. Впрочем, Свечников, на которого было направлено всё внимание, вряд ли из-за этого расстроился.

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«Свечникову нужно запатентовать этот гол!» — отметила пресс-служба НХЛ в официальном «твиттере» лиги.

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Виннипег Джетс
3:6
1:1, 1:4, 1:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1218.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисРод Бриндамор
Вратари
Коннор Хеллебайк(Лоран Броссуа, Лоран Броссуа)Петр Мразек
1-й период
13:44Джейк Гардинер
17:25Джош Моррисси
18:23Лукас Валлмарк(Нино Нидеррайтер, Райан Дзингел)
19:52Джек Рословик(Блэйк Уилер, Николай Элерс)
2-й период
28:39Себастьян Ахо(Джейкоб Славин, Теуво Терявяйнен)
32:18Патрик Лайне(Натан Болье)
33:10Андрей Свечников
36:46Себастьян Ахо(Дуги Хэмилтон, Нино Нидеррайтер)
37:52Энтони Битетто
38:43Джордан Стаал(Себастьян Ахо, Дуги Хэмилтон)
3-й период
43:16Джордан Стаал(Уоррен Фегеле, Дуги Хэмилтон)
51:09Себастьян Ахо
52:02Марк Шайфли(Нил Пионк, Блэйк Уилер)
Лучшие игроки матча
Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Джордан Стаал (Каролина Харрикейнз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег Джетс
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