«Питтсбург» обыграл «Калгари», Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Калгари, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У «Питтсбурга» отличились Джон Марино (33-я минута), Брайан Раст (34-я), российский форвард Евгений Малкин (59-я), сделавший также результативную передачу и ставший третьей звездой матча, и Крис Летанг (59-я). В составе хозяев шайбу забросил Джон Годро (17-я).

Для Малкина этот гол стал 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал четвертым игроком в истории «Пингвинз» и седьмым россиянином, кому покорился рубеж в 400 шайб в «регулярках» НХЛ.