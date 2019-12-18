Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Барыс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
23
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Питтсбург Пингвинз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нэшвилл Предаторз
38
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
41
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Питтсбург» обыграл «Калгари», Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Калгари, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У «Питтсбурга» отличились Джон Марино (33-я минута), Брайан Раст (34-я), российский форвард Евгений Малкин (59-я), сделавший также результативную передачу и ставший третьей звездой матча, и Крис Летанг (59-я). В составе хозяев шайбу забросил Джон Годро (17-я).

Для Малкина этот гол стал 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал четвертым игроком в истории «Пингвинз» и седьмым россиянином, кому покорился рубеж в 400 шайб в «регулярках» НХЛ.

Ранее данную отметку преодолели Александр Овечкин (679 голов), Сергей Федоров (483), Александр Могильный (473), Павел Буре (437), Илья Ковальчук (436) и Алексей Ковалев (430).

Всего на счету 33-летнего Малкина 400 шайб и 631 передача в 873 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Калгари Флэймз
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1218.12.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Джефф УордМайк Салливан
Вратари
Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот, Кэм Тэлбот)Тристан Джерри
1-й период
16:05Джонни Годро(Тобиас Ридер, Микаэль Баклунд)
18:58Расмус Андерссон
2-й период
30:08Ти. Джей. Броди
32:13Джон Марино(Маркус Петтерссон, Доминик Кахун)
33:35Брайан Раст(Крис Летанг, Евгений Малкин)
3-й период
47:37Джон Марино
50:01Михаэл Фролик
58:02Евгений Малкин(Брайан Раст, Джон Марино)
58:22Крис Летанг
Лучшие игроки матча
Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз), Кэм Тэлбот (Калгари Флэймз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячая сибирячка бросила подиум ради сетки и мяча
Месси или Бензема, Фати или Родригу: кто станет героем класико?
Америка в восторге. Русский в 19 лет повторил свой шедевр в НХЛ
«Ливерпуль» школьниками проиграл 0:5. Что это было?
Шоу с Ургантом и дружба с Навкой: Как живет Загитова после ухода
Головин ошибся, «Монако» разгромили в Кубке лиги
Кучерова усадили в запас. Разве можно так наказывать суперзвезд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь