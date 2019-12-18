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11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» победил «Баффало», Михеев забросил шестую шайбу в НХЛ

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) в пользу «Мейпл Лифс». У победителей отличились Фредерик Готье (3-я минута), Остон Мэттьюс (25-я, 38-я), Дмитрий Тимашов (45-я) и российский форвард Илья Михеев (58-я), для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.

В составе «Баффало» шайбы забросили Расмус Далин (42-я), Джек Айкел (47-я) и Кайл Окпосо (55-я).

«Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 8:3 (1:0, 4:3, 3:0). Форвард гостей Яков Тренин отметился результативной передачей, а голкипер хозяев Семен Варламов отразил шесть из девяти бросков за 20 минут.

«Филадельфия Флайерз» на своем льду победила «Анахайм Дакс» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Защитник хозяев Иван Проворов сделал результативную передачу.

«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2).

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Торонто Мэйпл Ливз
5:3
1:0, 2:0, 2:3
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1218.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифРальф Крюгер
Вратари
Фредерик АндерсенЛинус Улльмарк(Линус Улльмарк)
1-й период
02:30Фредерик Готье
2-й период
24:47Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
32:06Земгус Гиргенсонс
37:39Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Тайсон Бэрри)
39:47Джон Таварес
3-й период
41:29Расмус Далин(Джек Айкел, Виктор Улофссон)
44:58Дмитрий Тимашов(Фредерик Готье, Тайсон Бэрри)
46:30Джек Айкел(Виктор Улофссон, Сэм Райнхарт)
54:41Кайл Окпосо(Расмус Далин, Конор Шири)
55:31Зак Хаймэн
57:26Илья Михеев
Лучшие игроки матча
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Тайсон Бэрри (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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