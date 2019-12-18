«Торонто» победил «Баффало», Михеев забросил шестую шайбу в НХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) в пользу «Мейпл Лифс». У победителей отличились Фредерик Готье (3-я минута), Остон Мэттьюс (25-я, 38-я), Дмитрий Тимашов (45-я) и российский форвард Илья Михеев (58-я), для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.