«Торонто» победил «Баффало», Михеев забросил шестую шайбу в НХЛ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» одержал победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Торонто, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) в пользу «Мейпл Лифс». У победителей отличились Фредерик Готье (3-я минута), Остон Мэттьюс (25-я, 38-я), Дмитрий Тимашов (45-я) и российский форвард Илья Михеев (58-я), для которого этот гол стал шестым в нынешнем сезоне.
«Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 8:3 (1:0, 4:3, 3:0). Форвард гостей Яков Тренин отметился результативной передачей, а голкипер хозяев Семен Варламов отразил шесть из девяти бросков за 20 минут.
«Филадельфия Флайерз» на своем льду победила «Анахайм Дакс» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Защитник хозяев Иван Проворов сделал результативную передачу.
«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2).
|Шелдон Киф
|Ральф Крюгер
|Фредерик Андерсен
|Линус Улльмарк(Линус Улльмарк)
|02:30
|Фредерик Готье
|24:47
|Остон Мэттьюс(Морган Райлли, Митчелл Марнер)
|32:06
|Земгус Гиргенсонс
|37:39
|Остон Мэттьюс(Вильям Нюландер, Тайсон Бэрри)
|39:47
|Джон Таварес
|41:29
|Расмус Далин(Джек Айкел, Виктор Улофссон)
|44:58
|Дмитрий Тимашов(Фредерик Готье, Тайсон Бэрри)
|46:30
|Джек Айкел(Виктор Улофссон, Сэм Райнхарт)
|54:41
|Кайл Окпосо(Расмус Далин, Конор Шири)
|55:31
|Зак Хаймэн
|57:26
|Илья Михеев
Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Джек Айкел (Баффало Сэйбрз), Тайсон Бэрри (Торонто Мэйпл Ливз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0