Кучерова усадили в запас за обрез. Разве можно наказывать так суперзвезд после одной ошибки?

Главная интрига матча естественно заключалась в том, сыграет ли Никита Кучеров. Травма Никиты, к счастью, оказалась не такой серьезной и звездный нападающий на лед все же вышел. На первый взгляд это был всего лишь матч команд из нижней части Восточной конференции, но близость команд в таблице не должна вводить в заблуждение.

С точки зрения разговоров о плей-офф у «молний», несмотря на весьма неровные выступления, перспектив попадания в кубковые игры, несомненно больше. И теоретических и практических.

«Тампа» довольно быстро освоилась на льду, пошли броски, попытки комбинаций, уж не «Оттаву» нынешнюю бояться «молниям». Что ни говори, а фактор звезды имеет значение и немалое. «Тампа» с Кучеровым и без него это все же разные картины. Никита постоянно оказывался на острие и неудивительно, что именно ему удалось открыть счет в матче. Шайба получилась несколько курьезной. «Тампа» провела красивую комбинацию, Маркус Хедберг вроде бы отвел угрозу, но потерял клюшку и показалось слегка выключился из эпизода к тому моменту, когда шайба отскочила к Кучерову.

«Оттаве» едва ли привыкать пропускать первой и потрясением такое развитие событий для «сенаторов» едва ли назвать. К тому же гостям удалось довольно быстро счет сравнять. Наместников поучаствовал в голевой комбинации, когда на бросок вывели Марка Боровецки. Сам бросок получился красивым, сильным и точным. Сложилось впечатление, что Василевский был закрыт игроками и не видел броска.

Игра подравнялась, но «Тампа» все делала чуть быстрей, легче и веселей. Кучеров всячески показывал, что травмы как и не было, остальные старались не отставать. «Оттава» была тяжеловата в обороне и имела явные проблемы с быстрым переходом в атаку, чаще используя потери соперника, чем свои комбинации. «Молнии» все же ушли на перерыв, ведя в счете. Марун хорошо поборолся за воротами, Гурд хорошо отдал, а Пакетт отлично распорядился шайбой перед воротами Хедберга.

Любопытно, что в первом периоде команды ни разу не удалялись, слишком уж академично и неторопливо шла игра. Первое удаление в матче случилось уже во втором периоде и заработал его Андрей Василевский. Правда, «Оттава» провела две минуты совершенно бездарно. Более того, едва закончилась штрафное время, как «Тампа» увеличила разрыв в счете. Пойнт отлично решил эпизод. Но к Хедбергу есть вопросы.

Непонятно, то ли Пойнт долго праздновал свою шайбу, то ли «Тампа» вдруг решила, что матч выигран, но еще в трансляции не прошел титр о шайбе хозяев, как «Оттава» восстановила статус-кво. Коннор Браун с близкого расстояния расстрелял Василевского. Игроки «Тампы» в это время выглядели застывшими, как соляные столпы, заворожено наблюдающие за тем спасет или не спасет Андрей ворота. Не вышло.

Удивительно, что при невысоких скоростях и практическом отсутствии жесткой силовой борьбы, матч тем не менее не смотрелся скучным. «Оттава» с благодарностью приняла такой темп игры, в котором чувствовала себя комфортно. Состязаться с «Тампой» в скоростной игре на встречных курсах «Сенаторы» мудро не стали, а стали караулить ошибки соперника. И такая ошибка случилась. Никита Кучеров потерял шайбу при обводке недалеко от ворот соперника и Энтони Дюклер убежал к воротам Василевского и счет сравнял.

На третий период Кучеров не вышел. И дело не в повреждении. Да, Кучеров «привез» гол, но разве игроков такого калибра сажают на лавку при равном счете в воспитательных целях после одной ошибки? Лишившись своей главной звезды, матч вовсе обесцветился. Игра превратилась в унылую толкотню. Болельщики попытались оживить зрелище, но игру это не спасало.