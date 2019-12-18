Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Барыс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
23
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Питтсбург Пингвинз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нэшвилл Предаторз
38
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Анахайм Дакс
41
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кучерова усадили в запас за обрез. Разве можно наказывать так суперзвезд после одной ошибки?

«Тампа» победила «Оттаву» (4:3), Никита Кучеров забил гол, но не доиграл матч.

Наверх

Главная интрига матча естественно заключалась в том, сыграет ли Никита Кучеров. Травма Никиты, к счастью, оказалась не такой серьезной и звездный нападающий на лед все же вышел. На первый взгляд это был всего лишь матч команд из нижней части Восточной конференции, но близость команд в таблице не должна вводить в заблуждение.

С точки зрения разговоров о плей-офф у «молний», несмотря на весьма неровные выступления, перспектив попадания в кубковые игры, несомненно больше. И теоретических и практических.

«Тампа» довольно быстро освоилась на льду, пошли броски, попытки комбинаций, уж не «Оттаву» нынешнюю бояться «молниям». Что ни говори, а фактор звезды имеет значение и немалое. «Тампа» с Кучеровым и без него это все же разные картины. Никита постоянно оказывался на острие и неудивительно, что именно ему удалось открыть счет в матче. Шайба получилась несколько курьезной. «Тампа» провела красивую комбинацию, Маркус Хедберг вроде бы отвел угрозу, но потерял клюшку и показалось слегка выключился из эпизода к тому моменту, когда шайба отскочила к Кучерову.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оттаве» едва ли привыкать пропускать первой и потрясением такое развитие событий для «сенаторов» едва ли назвать. К тому же гостям удалось довольно быстро счет сравнять. Наместников поучаствовал в голевой комбинации, когда на бросок вывели Марка Боровецки. Сам бросок получился красивым, сильным и точным. Сложилось впечатление, что Василевский был закрыт игроками и не видел броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра подравнялась, но «Тампа» все делала чуть быстрей, легче и веселей. Кучеров всячески показывал, что травмы как и не было, остальные старались не отставать. «Оттава» была тяжеловата в обороне и имела явные проблемы с быстрым переходом в атаку, чаще используя потери соперника, чем свои комбинации. «Молнии» все же ушли на перерыв, ведя в счете. Марун хорошо поборолся за воротами, Гурд хорошо отдал, а Пакетт отлично распорядился шайбой перед воротами Хедберга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что в первом периоде команды ни разу не удалялись, слишком уж академично и неторопливо шла игра. Первое удаление в матче случилось уже во втором периоде и заработал его Андрей Василевский. Правда, «Оттава» провела две минуты совершенно бездарно. Более того, едва закончилась штрафное время, как «Тампа» увеличила разрыв в счете. Пойнт отлично решил эпизод. Но к Хедбергу есть вопросы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Непонятно, то ли Пойнт долго праздновал свою шайбу, то ли «Тампа» вдруг решила, что матч выигран, но еще в трансляции не прошел титр о шайбе хозяев, как «Оттава» восстановила статус-кво. Коннор Браун с близкого расстояния расстрелял Василевского. Игроки «Тампы» в это время выглядели застывшими, как соляные столпы, заворожено наблюдающие за тем спасет или не спасет Андрей ворота. Не вышло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, что при невысоких скоростях и практическом отсутствии жесткой силовой борьбы, матч тем не менее не смотрелся скучным. «Оттава» с благодарностью приняла такой темп игры, в котором чувствовала себя комфортно. Состязаться с «Тампой» в скоростной игре на встречных курсах «Сенаторы» мудро не стали, а стали караулить ошибки соперника. И такая ошибка случилась. Никита Кучеров потерял шайбу при обводке недалеко от ворот соперника и Энтони Дюклер убежал к воротам Василевского и счет сравнял.

Во время загрузки произошла ошибка.

На третий период Кучеров не вышел. И дело не в повреждении. Да, Кучеров «привез» гол, но разве игроков такого калибра сажают на лавку при равном счете в воспитательных целях после одной ошибки? Лишившись своей главной звезды, матч вовсе обесцветился. Игра превратилась в унылую толкотню. Болельщики попытались оживить зрелище, но игру это не спасало.

Команды просто допинали шайбу до овертайма, к котором Жан-Габриэль Пажо, вывалившись на рандеву с Василевским, мог быстро прекратить мучения команд, но Андрей придерживался другого мнения. Об этом матче сложно было бы вспомнить еще что-то примечательное, но гол «Тампы» в овертайме общее впечатление конечно скрасил. Энтони Сирелли в сольном проходе на последних секундах овертайма победу для хозяев все же вырвал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
4:3ОТ
2:1, 1:2, 0:0
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1218.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДи Джей Смит
Вратари
Андрей ВасилевскийМаркус Хегберг
1-й период
07:27Никита Кучеров
11:05Марк Боровицки(Владислав Наместников, Крис Тирни)
17:22Седрик Пакетт(Янни Гурд, Патрик Марун)
2-й период
21:23Андрей Василевский
23:32Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос)
24:01Коннор Браун(Эрик Бреннстрем, Крис Тирни)
35:46Энтони Дюклер
36:32Командный штраф
37:11Брэди Ткачак
3-й период
49:51Стивен Стэмкос
49:51Стивен Стэмкос
Овертайм
64:41Энтони Чирелли(Брэйден Пойнт)
Лучшие игроки матча
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Седрик Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Месси или Бензема, Фати или Родригу: кто станет героем класико?
Америка в восторге. Русский в 19 лет повторил свой шедевр в НХЛ
«Ливерпуль» школьниками проиграл 0:5. Что это было?
Шоу с Ургантом и дружба с Навкой: Как живет Загитова после ухода
«Питтсбург» победил, Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ
Головин ошибся, «Монако» разгромили в Кубке лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь