Малкин вышел на 4-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое четвертое место среди россиян по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое четвертое место среди россиян по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Малкин во вторник отметился голом и передачей в матче с «Калгари Флеймз» (4:1), после чего в его активе стало 1031 (400+631) очко в регулярных чемпионатах. 33-летний форвард обошел Алексея Ковалева (1029) и вышел на чистое четвертое место среди россиян по набранным очкам в «регулярках» НХЛ.
Выше Малкина в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ среди россиян находятся Александр Могильный (1032 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1244).
|Джефф Уорд
|Майк Салливан
|Кэм Тэлбот(Кэм Тэлбот, Кэм Тэлбот)
|Тристан Джерри
|16:05
|Джонни Годро(Тобиас Ридер, Микаэль Баклунд)
|18:58
|Расмус Андерссон
|30:08
|Ти. Джей. Броди
|32:13
|Джон Марино(Маркус Петтерссон, Доминик Кахун)
|33:35
|Брайан Раст(Крис Летанг, Евгений Малкин)
|47:37
|Джон Марино
|50:01
|Михаэл Фролик
|58:02
|Евгений Малкин(Брайан Раст, Джон Марино)
|58:22
|Крис Летанг
Тристан Джерри (Питтсбург Пингвинз), Кэм Тэлбот (Калгари Флэймз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0