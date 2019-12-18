Малкин вышел на 4-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ

Малкин во вторник отметился голом и передачей в матче с «Калгари Флеймз» (4:1), после чего в его активе стало 1031 (400+631) очко в регулярных чемпионатах. 33-летний форвард обошел Алексея Ковалева (1029) и вышел на чистое четвертое место среди россиян по набранным очкам в «регулярках» НХЛ.