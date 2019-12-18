СМИ: Три клуба НХЛ заинтересованы в переходе Ильи Ковальчука

Источник: AP 2019

В понедельник 36-летний Ковальчук был выставлен на драфт отказов «Лос-Анджелесом», днем позднее он стал неограниченно свободным агентом. По информации источника, в переходе Ковальчука заинтересованы клубы НХЛ «Бостон», «Калгари» и «Питтсбург».

Ковальчук был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против «Монреаля» (2:3), пропустив затем 18 встреч.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности -10. Всего за «Лос-Анджелес» Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси».