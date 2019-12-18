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10:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Три клуба НХЛ заинтересованы в переходе Ильи Ковальчука

ТАСС, 18 декабря. Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в услугах российского нападающего Ильи Ковальчука. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter журналиста Дэвида Пагнотты.

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Источник: AP 2019

В понедельник 36-летний Ковальчук был выставлен на драфт отказов «Лос-Анджелесом», днем позднее он стал неограниченно свободным агентом. По информации источника, в переходе Ковальчука заинтересованы клубы НХЛ «Бостон», «Калгари» и «Питтсбург».

Ковальчук был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против «Монреаля» (2:3), пропустив затем 18 встреч.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности -10. Всего за «Лос-Анджелес» Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за «Атланту» и «Нью-Джерси».

Ковальчук — воспитанник московского «Спартака», в составе которого дебютировал в 1999 году, на протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в Высшей лиге. Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

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