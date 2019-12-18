Тренер «Тампы Бэй» объяснил, почему снял Кучерова с матча с «Оттавой»

«Тампа» во вторник дома победила в овертайме «Оттаву» со счетом 4:3. Кучеров, вернувшийся в строй после травмы, стал автором первого гола хозяев в игре. Во втором периоде российский форвард потерял шайбу, и нападающий «Сенаторз» Энтони Дюклер сравнял счет, реализовав выход один на один. После этой потери Кучеров сыграл две смены и был посажен на скамейку до конца матча.
«Мы принимали решения, которые лучше подходили для нас, чтобы выиграть сегодня. Он (Кучеров) большая часть нашей команды. Это мог быть кто угодно. Мы хотели выиграть сегодня, и это то, на что мы пошли», — цитирует Купера сайт НХЛ.