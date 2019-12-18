Тренер «Тампы Бэй» объяснил, почему снял Кучерова с матча с «Оттавой»

«Тампа» во вторник дома победила в овертайме «Оттаву» со счетом 4:3. Кучеров, вернувшийся в строй после травмы, стал автором первого гола хозяев в игре. Во втором периоде российский форвард потерял шайбу, и нападающий «Сенаторз» Энтони Дюклер сравнял счет, реализовав выход один на один. После этой потери Кучеров сыграл две смены и был посажен на скамейку до конца матча.