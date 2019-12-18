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12:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Тампы Бэй» объяснил, почему снял Кучерова с матча с «Оттавой»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главный тренер «Тампа Бэй Лайтнинг» Джон Купер заявил, что действовал в интересах команды, решив снять с игры российского форварда Никиту Кучерова после ошибки в матче НХЛ с «Оттава Сенаторз».

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Источник: Reuters

«Тампа» во вторник дома победила в овертайме «Оттаву» со счетом 4:3. Кучеров, вернувшийся в строй после травмы, стал автором первого гола хозяев в игре. Во втором периоде российский форвард потерял шайбу, и нападающий «Сенаторз» Энтони Дюклер сравнял счет, реализовав выход один на один. После этой потери Кучеров сыграл две смены и был посажен на скамейку до конца матча.

«Мы принимали решения, которые лучше подходили для нас, чтобы выиграть сегодня. Он (Кучеров) большая часть нашей команды. Это мог быть кто угодно. Мы хотели выиграть сегодня, и это то, на что мы пошли», — цитирует Купера сайт НХЛ.

Тампа-Бэй Лайтнинг
4:3ОТ
2:1, 1:2, 0:0
Оттава Сенаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1218.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперДи Джей Смит
Вратари
Андрей ВасилевскийМаркус Хегберг
1-й период
07:27Никита Кучеров
11:05Марк Боровицки(Владислав Наместников, Крис Тирни)
17:22Седрик Пакетт(Янни Гурд, Патрик Марун)
2-й период
21:23Андрей Василевский
23:32Брэйден Пойнт(Стивен Стэмкос)
24:01Коннор Браун(Эрик Бреннстрем, Крис Тирни)
35:46Энтони Дюклер
36:32Командный штраф
37:11Брэди Ткачак
3-й период
49:51Стивен Стэмкос
49:51Стивен Стэмкос
Овертайм
64:41Энтони Чирелли(Брэйден Пойнт)
Лучшие игроки матча
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Седрик Пакетт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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