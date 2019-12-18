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13:13 (мск), источник: ТАСС

Малкин надеется провести в «Питтсбурге» еще пять или шесть сезонов

ТАСС, 18 декабря. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин выразил надежду, что сможет провести в команде еще пять или шесть сезонов. Комментарий Малкина приводит Pens Inside Scoop.

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Источник: AP 2019

В среду «Питтсбург» в гостях победил «Калгари» со счетом 4:1, Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ, заняв по этому показателю четвертое место среди российских хоккеистов в истории лиги. В активе Малкина теперь 1031 (400 шайб + 631 передача) балл за результативность. Первые три места занимают Александр Овечкин (1244), Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032).

«Это особые имена, настоящие легенды, я тоже хочу быть большим игроком. Хочу играть в хоккей на самом высоком уровне, и сейчас у меня это получается. Надеюсь провести в “Питтсбурге” еще пять или шесть сезонов. Стоять в одном ряду с [Яромиром] Ягром, [Марио] Лемье, [Сидни] Кросби просто потрясающе», — сказал Малкин.

«Каждый гол особенный по-своему, 400 голов — это большая цифра, но мне хочется большего. Что касается самого матча, то это не лучшая моя игра, но это не так важно. “Питтсбург” одержал победу, нужные два очка для команды», — добавил форвард.

Малкину 33 года, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим вторым номером в 2004 году, за клуб российский форвард выступает с 2006 года, завоевав три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22, после чего Малкин станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает пятое место, набрав 44 очка в 34 матчах.

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