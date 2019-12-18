Размах на рубль. Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ

Источник: AP 2019

Олимпийский чемпион Игр в Пхёнчхане Илья Ковальчук окончательно расстался с «Лос-Анджелесом». Калифорнийский клуб был первым для российского форварда после возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Он перешел в команду летом 2018 года, подписав трехлетний контракт на сумму $18,75 млн.

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес», $18,75 млн за три года / «Нью-Джерси», $100 млн за 15 лет)

В «Лос-Анджелесе» осознавали, что идут на риск, подписывая вернувшегося спустя пять лет в НХЛ игрока. Но перед глазами руководителей клуба маячил хороший пример в лице чешского нападающего Яромира Ягра, который триумфально вернулся в НХЛ после трех лет в России. При этом Ягру на момент возвращения было 39 лет, тогда как Ковальчуку — 35. Дебют первого номера драфта НХЛ — 2001 выдался впечатляющим — 14 очков в первых 14 играх. Однако дела у команды не клеились, в результате чего главный тренер Джон Стивенс был заменен на Вилли Дежардена, ранее приведшего сборную Канады к бронзовым медалям Олимпиады-2018. С появлением Дежардена на тренерском мостике статистика россиянина заметно ухудшилась. «После прихода Вилли в команду я лишился шансов реализовать себя, — сказал Ковальчук в марте порталу The Athletic. — Я провожу на льду всего по пять-шесть минут за игру». В итоге в оставшихся 50 играх он набрал 20 очков.

В нынешнем сезоне команду возглавил более опытный Тодд Маклеллан, с которым «Лос-Анджелес» начал регулярный чемпионат неудачно: девять поражений и четыре победы за первый месяц. Ковальчук же на старте заставил экспертов заговорить о возвращении своих лидерских качеств — 6 очков (2 шайбы + 4 передачи) в четырех играх. Но не выдержал темп и в оставшихся девяти октябрьских играх отметился лишь двумя заброшенными шайбами. В последний раз форвард выходил на лед 9 ноября, после чего был навсегда отправлен в запас команды. И после выплаты бонуса в размере $2,65 млн руководство «Лос-Анджелеса» отправило третьего в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба на драфт отказов. В общей сложности Ковальчук получил сумму по контракту за два сезона, отыграв меньше полутора лет. Ему также причитается выплата за третий сезон в размере $4,25 млн. По данным канадского телеканала TSN, от этой части россиянин откажется.

Источник: AP

Будь вместо Ковальчука какая-нибудь другая звезда, то, возможно, «Лос-Анджелесу» удалось бы его выгодно обменять в другой клуб, скинув со своей платежной ведомости огромную ношу. Но Ковальчук, говоря языком финансистов, является токсичным активом. Вряд ли кому-то понадобится высокооплачиваемый 36-летний игрок с двумя невыразительными сезонами и неоднозначным прошлым. Помимо безграничного таланта эксперты на протяжении всей карьеры россиянина не раз отмечали его сложный характер.

К тому же многие до сих пор не могут ему простить разрыв 15-летнего контракта с «Нью-Джерси» на сумму $100 млн на третьем году соглашения. Несмотря на слухи, что руководство испытывающего финансовые проблемы клуба специально подтолкнуло россиянина на столь экстравагантный шаг, вся критика обрушилась на Ковальчука. В Нью-Джерси его до сих пор освистывают, а в среде болельщиков он получил прозвище «жадный русский».

Но Илья не единственный россиянин в истории НХЛ, который не смог оправдать выданные ему авансы щедрым контрактом.

Алексей Ковалев («Оттава», $10 млн за два года)

На протяжении четырех лет (2005−2009) он являлся одним из ведущих игроков «Монреаля», набирая в среднем по 65 очков за сезон. О важности для клуба нового соглашения с российским форвардом говорили ведущие хоккейные эксперты, но стороны так и не достигли соглашения. В итоге в 2009 году Ковалев перебрался в «Оттаву». Из-за подписания двухлетнего десятимиллионного контракта платежная ведомость клуба была превышена. Если первый сезон, в котором россиянин набрал 49 очков в 77 играх, оставлял надежды у руководителей команды на появление в лице Ковалева нового лидера, то в следующем сезоне (27 очков в 54 играх) они признали сделку неудачной и обменяли его в «Питтсбург».

Валерий Каменский («Рейнджерс», $17 млн за четыре года)

В 1999 году автор одной из самых красивых шайб в истории НХЛ перешел в «Рейнджерс» (лидер по числу провальных контрактов в истории НХЛ) в ранге одного из ведущих игроков «Колорадо», с которым он завоевал Кубок Стэнли. Поэтому неудивительно, что нью-йоркский клуб предложил ему четырехлетний контракт на немалую по тем меркам сумму — $17 млн (равносильно $23,4 млн на 2019 год). Однако возраст (на момент подписания ему было 33) и травмы дали о себе знать — результативность россиянина заметно просела, и спустя полтора сезона игрока обменяли в «Даллас», пребывание в котором было для него мимолетным.

Павел Буре (обмен из «Флориды» в «Рейнджерс» с контрактом $47,5 млн за пять лет)

Источник: РИА

Спустя два года после подписания с россиянином пятилетнего контракта на рекордную для себя сумму $47,5 млн (в соглашении была прописана опция продления на шестой сезон с зарплатой $10,5 млн) «Флорида» в 2002 году обменяла одну из ведущих звезд лиги в «Рейнджерс».

Основной символ «Большого яблока» в НХЛ в то время вел барскую жизнь, раскидывая деньги направо и налево. К примеру, за год до этого команду пополнил Эрик Линдрос (годовой оклад — $7,5 млн), чья карьера могла моментально завершиться из-за очередного сотрясения мозга, а немногим ранее — страдавший алкоголизмом Тео Флери ($7 млн). Словом, Буре попал в команду, костяк которой состоял из высокооплачиваемых ветеранов, хоккейный век которых близился к концу.

Ожидалось, что ведущий снайпер лиги последних сезонов впервые за пять лет выведет команду в плей-офф. В заключительных 12 матчах сезона-2001/02 россиянин набрал 20 очков (12+8), но «Рейнджерс» в очередной раз оказались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. В следующем году Буре пропустил большую часть игр из-за травмы колена. Несмотря на две операции, он так и не смог выйти на лед в сезоне-2003/04. Хоккеист был признан неспособным играть по медицинским показаниям, в результате чего «Рейнджерс» отправили россиянина на драфт отказов. В ноябре 2015 года 34-летний форвард объявил о завершении карьеры. Впрочем, это не помешало ему войти в Хоккейный зал славы и сотню лучших хоккеистов НХЛ по версии лиги.

За два полноценных по контракту года, в которых россиянин провел 39 игр, он получил $20 млн (что равносильно $28,1 млн на 2019 год), войдя в тройку самых высокооплачиваемых игроков за этот период. По данным CBC Sports, страховая компания в итоге возместила «Рейнджерс» порядка $8 млн за последний сезон в связи с травмой игрока, приведшей к завершению карьеры.

Илья Брызгалов («Филадельфия», $51,5 млн на девять лет)

Источник: AP

Номинант на «Везина Трофи» — 2009/10 (приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата) пополнил состав «Филадельфии» весной 2011 года в качестве одного из ведущих голкиперов лиги, способного усилить последний рубеж команды. Причем ради подписания этого контракта филадельфийцы расчистили зарплатную ведомость путем расставания с ведущими форвардами Майком Ричардсом и Джеффом Картером.

Контракт россиянина был выкуплен по итогам второго сезона (укороченного из-за локаута), в котором он одержал 19 побед в 40 играх, пропуская в среднем 2,79 шайбы за матч. К тому же Брызгалову припомнили неудачную игру в прошлогоднем плей-офф (пропускал 3,46 шайбы за игру, отразив 88,7% бросков) и провокационные интервью как российским, так и американским СМИ.

Алексей Яшин («Айлендерс», $87,5 млн за десять лет)

Последние годы пребывания форварда в «Оттаве» стали далеко не самыми лучшими для первого в истории НХЛ российского капитана на постоянной основе. Войдя в шестерку лучших бомбардиров по итогам сезона-1998/99 лиги с 94 очками, форвард в третий раз за пять лет потребовал увеличения зарплаты, но в очередной раз не нашел понимания. Окончательно отношения между клубом и игроком были испорчены в сезоне-1999/00, в котором игрок устроил забастовку с целью улучшения финансовых условий. Яшина можно было понять — c 1997 года он исправно входил в 30 лучших лиги и в свои полноценные сезоны неизменно становился лидером команды по набранным очкам. К примеру, второй игрок по результативности в «Оттаве» в сезоне-1998/99 набрал 56 очков — на 34 меньше россиянина. Лидер клуба из канадской столицы не входил даже в 60 самых высокооплачиваемых игроков лиги — его годовая зарплата составляла $3 млн, тогда как ведущие центрфорварды НХЛ получали не менее $6 млн.

В итоге Яшин пропустил весь сезон, не смог добиться своего и к тому же усилил негативное отношение к себе со стороны общественности канадской столицы и не только. Мосты были окончательно сожжены и даже 88 очков в регулярном чемпионате — 2000/01 не помогли россиянину улучшить свой имидж. А очередная неудачная серия в плей-офф подлила масла в огонь. В итоге в 2001 году состоялся громкий обмен Яшина в «Айлендерс», руководство которого тут же предложило ему десятилетний контракт на рекордные по меркам НХЛ $87,5 млн (что равносильно $126,3 млн на 2019 год). Многие эксперты назвали Яшина сильно переоцененным и заявляли о невозможности его дальнейшего обмена из-за космической суммы соглашения.

В первом сезоне Яшин оправдал ожидания болельщиков — набрал 75 очков и впервые за восемь лет вывел «островитян» в плей-офф, где также показал лидерские качества. Стоит отметить, что с россиянином в составе команда входила в число участников розыгрыша Кубка Стэнли в четырех сезонах из пяти. При этом Яшин нередко становился целью критиков, особенно в моменты неудач клуба. К примеру, разговоры о выкупе контракта начались за пару лет до принятия этого решения. В результате травм результативность Яшина в сезоне-2006/07 заметно снизилась, а плей-офф он завершал уже в четвертом звене. В этой связи руководство клуба в июне 2017 года выкупило контракт россиянина, разом выплатив ему $17,63 млн. Также в каждый из последующих восьми лет «островитяне» пополняли счет Яшина на $2,2 млн. После ухода форварда «Айлендерс» на пять лет забыли о существовании Кубка Стэнли.