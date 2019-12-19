«Нью-Джерси» победил «Анахайм» в матче НХЛ. Гусев отметился результативной передачей

Источник: AP 2019

В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир (22-я минута), Кайл Палмиери (32) и Сами Ватанен (42). У «Анахайма» шайбу забросил Адам Энрике (4). Гусев отметился результативной передачей в эпизоде с голом Палмиери.

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Россиянин провел на площадке 15 минут 33 секунды и нанес один бросок по воротам, заработав показатель полезности «-1». На счету 27-летнего россиянина 15 (5 шайб + 10 передач) очков в 30 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.