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09:40 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Джерси» победил «Анахайм» в матче НХЛ. Гусев отметился результативной передачей

ТАСС, 19 декабря. «Нью-Джерси» обыграл «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Российский форвард хозяев Никита Гусев сделал одну результативную передачу.

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Источник: AP 2019

В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир (22-я минута), Кайл Палмиери (32) и Сами Ватанен (42). У «Анахайма» шайбу забросил Адам Энрике (4). Гусев отметился результативной передачей в эпизоде с голом Палмиери.

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Россиянин провел на площадке 15 минут 33 секунды и нанес один бросок по воротам, заработав показатель полезности «-1». На счету 27-летнего россиянина 15 (5 шайб + 10 передач) очков в 30 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.

«Нью-Джерси» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков после 33 матчей. «Анахайм» располагается на последней строчке на Западе, набрав 32 очка в 35 встречах. В следующем матче «Нью-Джерси» 21 декабря на выезде сыграет с «Вашингтоном», «Анахайм» в этот же день в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

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Нью-Джерси Дэвилз
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1219.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинДаллас Икинс
Вратари
Маккензи БлэквудРайан Миллер(Райан Миллер)
1-й период
03:33Адам Хенрик(Ондржей Каше, Кэм Фаулер)
2-й период
21:28Нико Хишир(Йеспер Братт)
24:39Хампус Линдхольм
29:42Майкл Дель Зотто
31:29Кайл Палмиери(Никита Гусев, Уилл Батчер)
38:29Блэйк Коулман
38:57Кэм Фаулер
3-й период
41:00Сами Ватанен(Джек Хьюз)
42:24Дэймон Сиверсон
42:24Максим Комтуа
55:57Нико Хишир
58:42Хампус Линдхольм
Лучшие игроки матча
Нико Хишир (Нью-Джерси Дэвилз), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Маккензи Блэквуд (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
9Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
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