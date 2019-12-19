«Нью-Джерси» победил «Анахайм» в матче НХЛ. Гусев отметился результативной передачей

В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир (22-я минута), Кайл Палмиери (32) и Сами Ватанен (42). У «Анахайма» шайбу забросил Адам Энрике (4). Гусев отметился результативной передачей в эпизоде с голом Палмиери.
Россиянин провел на площадке 15 минут 33 секунды и нанес один бросок по воротам, заработав показатель полезности «-1». На счету 27-летнего россиянина 15 (5 шайб + 10 передач) очков в 30 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.
«Нью-Джерси» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков после 33 матчей. «Анахайм» располагается на последней строчке на Западе, набрав 32 очка в 35 встречах. В следующем матче «Нью-Джерси» 21 декабря на выезде сыграет с «Вашингтоном», «Анахайм» в этот же день в гостях встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».