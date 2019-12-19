Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
14
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Анахайм Дакс
31
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:00
СКА
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
09:37 (мск), источник: ТАСС

Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 19 декабря. «Колорадо» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Иэн Коул (9-я минута), Натан Маккиннон (28), Андре Бураковски (31) и Микко Рантанен (58). У проигравшей команды отличился Райан Карпентер (58).

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 12, 19.12.2019, 4:30

Сент-Луис Блюз2Эдмонтон Ойлерз1

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 20 минут 30 секунд и в эпизоде с голом Коула отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 5 (1 шайба + 4 передачи) очков. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 12 минут 31 секунду, не сумев отметиться результативными действиями.

«Колорадо» в последних пяти матчах одержал три победы и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 34 играх 47 очков. «Чикаго» идет на 14-й строчке, имея в активе 32 очка после 35 матчей.

В другой встрече игрового дня «Сент-Луис» дома победил «Эдмонтон» со счетом 2:1. Благодаря такому результату действующий обладатель Кубка Стэнли смог закрепиться на первой строчке Западной конференции, набрав 50 очков в 36 матчах.

Читайте также
Чикаго Блэкхокс
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 1219.12.2019, 04:00 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжаред Беднар
Вратари
Кори Кроуфорд(Кори Кроуфорд)Павел Францоуз
1-й период
08:41Ян Коул(Габриэль Ландескуг, Никита Задоров)
09:48Райан Карпентер(Алекс Дебринкэт)
2-й период
24:14Командный штраф
27:49Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Антон Линдхольм)
30:08Андре Бураковски
33:00Брэндон Саад
34:47Павел Францоуз
3-й период
53:48Эрик I Густафссон
57:04Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг, Ян Коул)
58:02Валерий Ничушкин
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
«Класико» без голов. На трибунах и возле арены было интереснее
В логове Фуркада — жара: во Франции стартует 3-й этап Кубка мира
Внезапная смерть: «Химки» уступили греческому «Олимпиакосу»
Решение Канело может вернуть России гегемонию в полутяжелом весе
Мадридский «Реал» возмущен судейством в матче с «Барселоной»
Криштиану Роналду забил супергол в чемпионате Италии (видео)
В Toп-16 Кубка Европы остался всего один российский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь