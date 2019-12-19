Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Иэн Коул (9-я минута), Натан Маккиннон (28), Андре Бураковски (31) и Микко Рантанен (58). У проигравшей команды отличился Райан Карпентер (58).

Хоккей НХЛ 2019-2020 Неделя 12, 19.12.2019, 4:30 Сент-Луис Блюз 2 Эдмонтон Ойлерз 1

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 20 минут 30 секунд и в эпизоде с голом Коула отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 5 (1 шайба + 4 передачи) очков. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 12 минут 31 секунду, не сумев отметиться результативными действиями.

«Колорадо» в последних пяти матчах одержал три победы и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 34 играх 47 очков. «Чикаго» идет на 14-й строчке, имея в активе 32 очка после 35 матчей.