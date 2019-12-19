Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
ТАСС, 19 декабря. «Колорадо» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
ТАСС, 19 декабря. «Колорадо» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Иэн Коул (9-я минута), Натан Маккиннон (28), Андре Бураковски (31) и Микко Рантанен (58). У проигравшей команды отличился Райан Карпентер (58).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 20 минут 30 секунд и в эпизоде с голом Коула отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 5 (1 шайба + 4 передачи) очков. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 12 минут 31 секунду, не сумев отметиться результативными действиями.
«Колорадо» в последних пяти матчах одержал три победы и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 34 играх 47 очков. «Чикаго» идет на 14-й строчке, имея в активе 32 очка после 35 матчей.
В другой встрече игрового дня «Сент-Луис» дома победил «Эдмонтон» со счетом 2:1. Благодаря такому результату действующий обладатель Кубка Стэнли смог закрепиться на первой строчке Западной конференции, набрав 50 очков в 36 матчах.
|Джереми Коллитон
|Джаред Беднар
|Кори Кроуфорд(Кори Кроуфорд)
|Павел Францоуз
|08:41
|Ян Коул(Габриэль Ландескуг, Никита Задоров)
|09:48
|Райан Карпентер(Алекс Дебринкэт)
|24:14
|Командный штраф
|27:49
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Антон Линдхольм)
|30:08
|Андре Бураковски
|33:00
|Брэндон Саад
|34:47
|Павел Францоуз
|53:48
|Эрик I Густафссон
|57:04
|Микко Рантанен(Габриэль Ландескуг, Ян Коул)
|58:02
|Валерий Ничушкин
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Габриэль Ландескуг (Колорадо Эвеланш), Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0