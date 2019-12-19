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20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.

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Лучшим хоккеистом лиги с сезона-2009/2010 назван канадский форвард «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. На втором месте нападающий «Эдмонтон Ойлерс» канадец Коннор Макдэвид. 34-летний Овечкин расположился на третьей строчке.

В число 100 лучших игроков лиги вошли и другие представители России. На шестом месте — Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинс». Павел Дацюк, известный по выступлениям за «Детройт Ред Вингс», на 11-м месте. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на 14-й строчке.

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Овечкин выступает за Кэпиталс с 2005 года. В 2006 году он был лучшим новичком лиги. На протяжении карьеры он восемь раз становился лучшим снайпером лиги. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» завоевал Кубок Стэнли.

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