Хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев выбыл из-за травмы на срок до четырех недель
ТАСС, 19 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Никита Зайцев выбыл
ТАСС, 19 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Никита Зайцев выбыл
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28-летний россиянин получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:3, в овертайме). Зайцев неудачно заблокировал один из бросков. 17 декабря сообщалось, что хоккеист пропустит
Зайцев играет за «Оттаву» с текущего сезона, до этого он выступал за «Торонто» (2016−2019). Также он играл за российские «Сибирь» и ЦСКА. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2019).
«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 35 матчах. В следующем матче команда 20 декабря примет «Нэшвилл».