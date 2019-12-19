Хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев выбыл из-за травмы на срок до четырех недель

Источник: AP 2019

«Зайцев выбыл на две-четыре недели», — сообщает источник.

28-летний россиянин получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:3, в овертайме). Зайцев неудачно заблокировал один из бросков. 17 декабря сообщалось, что хоккеист пропустит из-за повреждения неделю. Всего в активе Зайцева восемь голевых передач в 32 матчах в текущем сезоне.

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Зайцев играет за «Оттаву» с текущего сезона, до этого он выступал за «Торонто» (2016−2019). Также он играл за российские «Сибирь» и ЦСКА. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2019).

«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 35 матчах. В следующем матче команда 20 декабря примет «Нэшвилл».