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21:36 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Оттавы» Никита Зайцев выбыл из-за травмы на срок до четырех недель

ТАСС, 19 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Никита Зайцев выбыл из-за травмы на срок от двух до четырех недель. Об этом сообщает TSN со ссылкой на главного тренера «Оттавы» Ди Джея Смита.

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Источник: AP 2019

«Зайцев выбыл на две-четыре недели», — сообщает источник.

28-летний россиянин получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:3, в овертайме). Зайцев неудачно заблокировал один из бросков. 17 декабря сообщалось, что хоккеист пропустит из-за повреждения неделю. Всего в активе Зайцева восемь голевых передач в 32 матчах в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зайцев играет за «Оттаву» с текущего сезона, до этого он выступал за «Торонто» (2016−2019). Также он играл за российские «Сибирь» и ЦСКА. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2019).

«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 35 матчах. В следующем матче команда 20 декабря примет «Нэшвилл».

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