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10:26 (мск), источник: Sport24

Худобин активировал режим бога и остановил «Тампу». Его 45 сэйвов вдохновили «Даллас» на камбэк

Выдающийся матч русского вратаря.

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Главной интригой матча «Тампа-Бэй» — «Даллас» было развитие ситуации с участием главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера и форварда команды Никиты Кучерова. Во вторник, в игре с «Оттавой» канадец усадил русскую суперзвезду на скамейку за чудовищный обрез в чужой зоне. А в общении с журналистами не стал фантазировать и ссылаться, например, на травму нападающего — Купер дал понять, что это была воспитательная мера:

Тренер должен принимать решения и делать все, чтобы команда побеждала. Таково было наше решение. Он является важной частью команды, и на его месте мог оказаться любой.

Последуют ли дальнейшие санкции в отношении Никиты? Таким был ключевой вопрос перед игрой «Тампы» против «Старз». В итоге канадский тренер решил не усугублять конфликт (а, возможно, и закапывать сам себя) — Кучеров получил полный объем игрового времени. И частично отмазался за грубую ошибку двухдневной давности. Но для начала все внимание на себя собрал другой российский нападающий — Александр Радулов. Уже на 4-й минуте гости получили возможность поиграть в формате «5 на 4», Тайлер Сегин покатил на пятак, а его русский партнер выиграл позицию у Райана Макдоны и переправил шайбу между щитком Андрея Василевского.

Радулов дал — Радулов взял. Речь о преимуществе «Далласа» в счете. В середине первого периода самый горячий русский хоккеист сам схватил две минуты и из штрафного броска наблюдал за лазерным броском соотечественника Михаила Сергачева, прошившим ловушку Антона Худобина. Это 5-й гол 21-летнего защитника в сезоне, если учитывать, что впереди больше половины регулярки, а личный рекорд оборонца — 9 шайб за чемпионат, то Михаилу пора задумываться об установлении нового достижения.

Еще через две с половиной минуты настало время Кучерова. Команды в стартовые 20 минут решили отказаться от любых голов, кроме голов в большинстве — на счастье «Тампы» ее соперник был наказан за нарушение численного состава. Ну, а 86-й номер хозяев в очередной раз доказал, что он хоккейный гений. 8 хоккеистов из 10 после этой передачи шведа Виктора Хедмана от души приложились бы по воротам, Кучеров же нашел на пятаке Алекса Киллорна. Красота! Купер может считать, что это подействовал его неожиданный ход из прошлого матча, на самом же деле такие пасы и такие обрезы — просто часть хоккея, в который играет русский супербомбардир.

Еще один тренд вечера — «Тампа» и «Даллас» отказывались забивать без участия россиян. В начале второй двадцатиминутки шайба зашла в ворота Худобина после очередного броска Сергачева и рикошета от Ондржея Палата. Клюшкой чеху пользоваться не пришлось — он задействовал бедро.

А незадолго до второй паузы в игре Денис Гурьянов протащил шайбу через всю площадку, скинул ее на Джона Клингберга, а тот вывел на убойную позицию техасского чеха Радека Факсу. Так интрига в этой встрече дожила до третьего периода.

А могла и не дожить — если бы не Худобин. Работы у русского вратаря было почти в три раза больше, чем у коллеги Василевского, но он сохранял для болельщиков «Далласа» надежду на положительный результат в этом матче. Сохранял, в том числе, при помощи вот таких невероятных сэйвов.

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Антон стоял стеной и в третьем периоде, незадолго до конца которого подавляющее превосходство «Тампы» по броскам в створ обозначалось цифрами 14−3. В итоге, все усилия российского кипера были вознаграждены. Право завершать контратаку «Далласа» на себя взял Эндрю Кольяно, а Василевский остановить шайбу не сумел — она выскочила у него за спиной. Джейсону Дикинсону не составило труда сравнять счет и затащить гостей в овертайм. Хотя, конечно, их туда затащил Худобин, совершивший за основное время 44 сэйва.

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В дополнительной пятиминутке «Даллас» сначала проверил перекладину ворот «Тампы» — после передачи Радулова немного не повезло Факсе. Но вскоре «Звезды» убежали «2 в 1» и Сегин оформил их волевую победу. Победу имени Антона Худобина, конечно же.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
3:4ОТ
2:1, 1:1, 0:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1220.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперРик Боунесс
Вратари
Андрей ВасилевскийАнтон Худобин
1-й период
03:17Картер Верхэге
04:09Александр Радулов(Йон Клингберг, Тайлер Сегин)
08:28Роопе Хинтс
11:11Александр Радулов
12:58Михаил Сергачев(Ондржей Палат, Тайлер Джонсон)
15:01Командный штраф
15:24Алекс Киллорн(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
2-й период
23:22Ондржей Палат(Кевин Шаттенкирк, Михаил Сергачев)
37:57Радек Факса(Йон Клингберг, Денис Гурьянов)
3-й период
52:08Янни Гурд
52:08Радек Факса
55:42Джейсон Дикинсон(Роман Полак, Эндрю Кольяно)
Овертайм
63:00Тайлер Сегин(Александр Радулов)
Лучшие игроки матча
Тайлер Сегин (Даллас Старз), Михаил Сергачев (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ондржей Палат (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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