Худобин активировал режим бога и остановил «Тампу». Его 45 сэйвов вдохновили «Даллас» на камбэк

Главной интригой матча «Тампа-Бэй» — «Даллас» было развитие ситуации с участием главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера и форварда команды Никиты Кучерова. Во вторник, в игре с «Оттавой» канадец усадил русскую суперзвезду на скамейку за чудовищный обрез в чужой зоне. А в общении с журналистами не стал фантазировать и ссылаться, например, на травму нападающего — Купер дал понять, что это была воспитательная мера:

Тренер должен принимать решения и делать все, чтобы команда побеждала. Таково было наше решение. Он является важной частью команды, и на его месте мог оказаться любой.

Последуют ли дальнейшие санкции в отношении Никиты? Таким был ключевой вопрос перед игрой «Тампы» против «Старз». В итоге канадский тренер решил не усугублять конфликт (а, возможно, и закапывать сам себя) — Кучеров получил полный объем игрового времени. И частично отмазался за грубую ошибку двухдневной давности. Но для начала все внимание на себя собрал другой российский нападающий — Александр Радулов. Уже на 4-й минуте гости получили возможность поиграть в формате «5 на 4», Тайлер Сегин покатил на пятак, а его русский партнер выиграл позицию у Райана Макдоны и переправил шайбу между щитком Андрея Василевского.

Радулов дал — Радулов взял. Речь о преимуществе «Далласа» в счете. В середине первого периода самый горячий русский хоккеист сам схватил две минуты и из штрафного броска наблюдал за лазерным броском соотечественника Михаила Сергачева, прошившим ловушку Антона Худобина. Это 5-й гол 21-летнего защитника в сезоне, если учитывать, что впереди больше половины регулярки, а личный рекорд оборонца — 9 шайб за чемпионат, то Михаилу пора задумываться об установлении нового достижения.

Еще через две с половиной минуты настало время Кучерова. Команды в стартовые 20 минут решили отказаться от любых голов, кроме голов в большинстве — на счастье «Тампы» ее соперник был наказан за нарушение численного состава. Ну, а 86-й номер хозяев в очередной раз доказал, что он хоккейный гений. 8 хоккеистов из 10 после этой передачи шведа Виктора Хедмана от души приложились бы по воротам, Кучеров же нашел на пятаке Алекса Киллорна. Красота! Купер может считать, что это подействовал его неожиданный ход из прошлого матча, на самом же деле такие пасы и такие обрезы — просто часть хоккея, в который играет русский супербомбардир.

Еще один тренд вечера — «Тампа» и «Даллас» отказывались забивать без участия россиян. В начале второй двадцатиминутки шайба зашла в ворота Худобина после очередного броска Сергачева и рикошета от Ондржея Палата. Клюшкой чеху пользоваться не пришлось — он задействовал бедро.

А незадолго до второй паузы в игре Денис Гурьянов протащил шайбу через всю площадку, скинул ее на Джона Клингберга, а тот вывел на убойную позицию техасского чеха Радека Факсу. Так интрига в этой встрече дожила до третьего периода.

А могла и не дожить — если бы не Худобин. Работы у русского вратаря было почти в три раза больше, чем у коллеги Василевского, но он сохранял для болельщиков «Далласа» надежду на положительный результат в этом матче. Сохранял, в том числе, при помощи вот таких невероятных сэйвов.

Антон стоял стеной и в третьем периоде, незадолго до конца которого подавляющее превосходство «Тампы» по броскам в створ обозначалось цифрами 14−3. В итоге, все усилия российского кипера были вознаграждены. Право завершать контратаку «Далласа» на себя взял Эндрю Кольяно, а Василевский остановить шайбу не сумел — она выскочила у него за спиной. Джейсону Дикинсону не составило труда сравнять счет и затащить гостей в овертайм. Хотя, конечно, их туда затащил Худобин, совершивший за основное время 44 сэйва.