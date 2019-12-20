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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский голкипер Семён Варламов совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. «Айлендерс» в свою очередь одержали четвёртую победу за последние пять матчей.

В параллельной игре «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 11 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 21 минуту и 56 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

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Бостон Брюинз
2:3Б
1:0, 0:2, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1220.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиБарри Тротц
Вратари
Туукка РаскСемен Варламов
1-й период
01:58Андерс Бьорк(Чарли Койл)
06:00Командный штраф
09:09Коннор Клифтон
19:13Кейси Сизикас
2-й период
23:26Джонни Бойчак(Джордан Эберле, Андерс Ли)
32:24Дерик Брассар
38:26Мэтью Барзал(Джонни Бойчак)
39:44Брэндон Карло
3-й период
46:32Адам Пелеч
47:16Брок Нельсон
47:24Тори Краг(Давид Крейчи, Давид Пастрняк)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэтью Барзал(Нью-Йорк Айлендерс)
Лучшие игроки матча
Семен Варламов (Нью-Йорк Айлендерс), Тори Краг (Бостон Брюинз), Джонни Бойчак (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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