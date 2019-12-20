27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Бостон»

Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.

Российский голкипер Семён Варламов совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Бостон» потерпел второе поражение подряд. «Айлендерс» в свою очередь одержали четвёртую победу за последние пять матчей.

В параллельной игре «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 11 минут и 54 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков получил 21 минуту и 56 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».