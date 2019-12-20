Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
54
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
58
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
11:05 (мск), источник: Sport24

Молодой русский форвард — специалист по нелепым голам в НХЛ. Теперь за Воробьева забил соперник

Михаил ждал этого момента 439 дней.

Наверх

Этот сезон — третий для Михаила Воробьева в Америке и второй в Национальной хоккейной лиге. В прошлом регулярном чемпионате воспитанник уфимского хоккея сыграл за «Филадельфию» всего 15 матчей. Впервые в фарм-клуб его спустили в конце октября, вернули в главную команду в январе, но вскоре опять отправили в АХЛ. А ведь начиналась регулярка-2018/2019 для российского форварда очень неплохо. В первой игре он отметился результативным ассистом и заработал «+2», а во второй забил. Помог канадский защитник «Колорадо» Марк Барберио, который врезался в своего вратаря Семена Варламова и оставил Воробьева с шайбой у пустых ворот.

Увы, дальше выяснилось, что поддерживать такой уровень на длинном отрезке Михаил пока не готов, поэтому большую часть года он и просидел в «автобусной» лиге. Сам хоккеист был не очень доволен собой, но позитивно настроен на очередной сезон:

«Год оцениваю на тройку. Не закрепился в основной команде. Не выполнил личные задачи. Команда — ни НХЛ, ни АХЛ — не попала в плей-офф, а в прошлом году проиграли в финале конференции. Команда была настроена на поход за Кубком. План на следующий сезон? Закрепиться в основной команде. Пока у меня такое решение — остаться там до последнего, чтобы закрепиться в НХЛ».

Но на протяжении двух первых месяцев чемпионата-19/20 путешествия Воробьева по маршруту НХЛ — АХЛ продолжились. Тренерский штаб «Флайерз» никак не мог определиться, кто же сможет лучше закрыть позицию центрфорварда в четвертом звене — Михаил или другой русский нападающий Герман Рубцов. Парней поочередно пробовали в основе, но в декабре Ален Виньо, кажется, все-таки остановил свой выбор на Воробьеве: вот уже пару недель он стабильно попадает в состав. Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени 22-летний россиянин наконец-то забил. Гол снова получился курьезным.

В середине первого периода домашней игры с «Баффало» Михаил с позиции защитника набросил на ворота Картера Хаттона, на которые накатил форвард «Сэйбрс» Коннор Шири. Американец подставил клюшку и аккуратно переправил шайбу в сетку. Такой помощи Воробьев ждал 439 дней.

Шири не только порадовал российского нападающего, но и подкосил свою команду. За следующие 4 минуты «Баффало» пропустил дважды, а в середине второго периода выдал еще один провальный отрезок. На этот раз все началось с гола другого россиянина — Ивану Проворову на реализацию большинства потребовалось всего 5 секунд, а дальше его команды было не остановить.

«Филадельфия» победила со счетом 6:1 и закрепилась на шестом месте в Восточной конференции. Интересно, что с сезона-2011/2012 «Флайерз» чередуют чемпионаты, в которых попадают и не попадают в плей-офф. Если исходить из этой логики, то нынешнюю регулярку они должны закончить в восьмерке лучших команд Востока.

Филадельфия Флайерз
6:1
3:0, 3:0, 0:1
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1220.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоРальф Крюгер
Вратари
Картер ХартКартер Хаттон
1-й период
07:55Морган Фрост
13:04Михаил Воробьев(Филипп Майерс, Трэвис Конекны)
15:32Джеймс ван Римсдайк(Кевин Хэйс, Мэтт Нисканен)
15:32Командный штраф
17:05Мэтт Нисканен(Якуб Ворачек, Кевин Хэйс)
2-й период
21:58Колин Миллер
28:15Расмус Ристолайнен
28:20Иван Проворов(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
29:22Тайлер Питлик(Трэвис Санхейм)
32:07Брэндон Монтур
32:27Джеймс ван Римсдайк(Шон Кутюрье, Трэвис Конекны)
38:36Трэвис Конекны
38:36Расмус Далин
38:36Расмус Далин
3-й период
50:01Якуб Ворачек
51:35Виктор Улофссон(Расмус Далин, Маркус Юханссон)
Лучшие игроки матча
Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Кевин Хэйс (Филадельфия Флайерз)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Баффало Сэйбрз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Должна на коленях ползать». Бывшая жена Зайцева пожаловалась Малахову на унижения от хоккеиста
Лера Кудрявцева слила компромат на бывшую жену хоккеиста сборной России, обвинив ее в измене
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Как Слуцкий изменит «Рубин»
«Наши лыжи готовят четверо. У Норвегии — 11». Что с биатлоном РФ
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия
Загитова установила личный рекорд перед матчем СКА — ЦСКА
Худобин активировал режим бога и остановил клуб Кучерова в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь