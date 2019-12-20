Молодой русский форвард — специалист по нелепым голам в НХЛ. Теперь за Воробьева забил соперник

Этот сезон — третий для Михаила Воробьева в Америке и второй в Национальной хоккейной лиге. В прошлом регулярном чемпионате воспитанник уфимского хоккея сыграл за «Филадельфию» всего 15 матчей. Впервые в фарм-клуб его спустили в конце октября, вернули в главную команду в январе, но вскоре опять отправили в АХЛ. А ведь начиналась регулярка-2018/2019 для российского форварда очень неплохо. В первой игре он отметился результативным ассистом и заработал «+2», а во второй забил. Помог канадский защитник «Колорадо» Марк Барберио, который врезался в своего вратаря Семена Варламова и оставил Воробьева с шайбой у пустых ворот.

Увы, дальше выяснилось, что поддерживать такой уровень на длинном отрезке Михаил пока не готов, поэтому большую часть года он и просидел в «автобусной» лиге. Сам хоккеист был не очень доволен собой, но позитивно настроен на очередной сезон:

«Год оцениваю на тройку. Не закрепился в основной команде. Не выполнил личные задачи. Команда — ни НХЛ, ни АХЛ — не попала в плей-офф, а в прошлом году проиграли в финале конференции. Команда была настроена на поход за Кубком. План на следующий сезон? Закрепиться в основной команде. Пока у меня такое решение — остаться там до последнего, чтобы закрепиться в НХЛ».

Но на протяжении двух первых месяцев чемпионата-19/20 путешествия Воробьева по маршруту НХЛ — АХЛ продолжились. Тренерский штаб «Флайерз» никак не мог определиться, кто же сможет лучше закрыть позицию центрфорварда в четвертом звене — Михаил или другой русский нападающий Герман Рубцов. Парней поочередно пробовали в основе, но в декабре Ален Виньо, кажется, все-таки остановил свой выбор на Воробьеве: вот уже пару недель он стабильно попадает в состав. Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени 22-летний россиянин наконец-то забил. Гол снова получился курьезным.

В середине первого периода домашней игры с «Баффало» Михаил с позиции защитника набросил на ворота Картера Хаттона, на которые накатил форвард «Сэйбрс» Коннор Шири. Американец подставил клюшку и аккуратно переправил шайбу в сетку. Такой помощи Воробьев ждал 439 дней.

Шири не только порадовал российского нападающего, но и подкосил свою команду. За следующие 4 минуты «Баффало» пропустил дважды, а в середине второго периода выдал еще один провальный отрезок. На этот раз все началось с гола другого россиянина — Ивану Проворову на реализацию большинства потребовалось всего 5 секунд, а дальше его команды было не остановить.