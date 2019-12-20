Молодой русский форвард — специалист по нелепым голам в НХЛ. Теперь за Воробьева забил соперник
Михаил ждал этого момента 439 дней.
Михаил ждал этого момента 439 дней.
Этот сезон — третий для Михаила Воробьева в Америке и второй в Национальной хоккейной лиге. В прошлом регулярном чемпионате воспитанник уфимского хоккея сыграл за «Филадельфию» всего 15 матчей. Впервые в
Увы, дальше выяснилось, что поддерживать такой уровень на длинном отрезке Михаил пока не готов, поэтому большую часть года он и просидел в «автобусной» лиге. Сам хоккеист был не очень доволен собой, но позитивно настроен на очередной сезон:
«Год оцениваю на тройку. Не закрепился в основной команде. Не выполнил личные задачи. Команда — ни НХЛ, ни АХЛ — не попала в
Но на протяжении двух первых месяцев чемпионата-19/20 путешествия Воробьева по маршруту НХЛ — АХЛ продолжились. Тренерский штаб «Флайерз» никак не мог определиться, кто же сможет лучше закрыть позицию центрфорварда в четвертом звене — Михаил или другой русский нападающий Герман Рубцов. Парней поочередно пробовали в основе, но в декабре Ален Виньо, кажется,
В середине первого периода домашней игры с «Баффало» Михаил с позиции защитника набросил на ворота Картера Хаттона, на которые накатил форвард «Сэйбрс» Коннор Шири. Американец подставил клюшку и аккуратно переправил шайбу в сетку. Такой помощи Воробьев ждал 439 дней.
Шири не только порадовал российского нападающего, но и подкосил свою команду. За следующие 4 минуты «Баффало» пропустил дважды, а в середине второго периода выдал еще один провальный отрезок. На этот раз все началось с гола другого россиянина — Ивану Проворову на реализацию большинства потребовалось всего 5 секунд, а дальше его команды было не остановить.
«Филадельфия» победила со счетом 6:1 и закрепилась на шестом месте в Восточной конференции. Интересно, что с сезона-2011/2012 «Флайерз» чередуют чемпионаты, в которых попадают и не попадают в
|Ален Виньо
|Ральф Крюгер
|Картер Харт
|Картер Хаттон
|07:55
|Морган Фрост
|13:04
|Михаил Воробьев(Филипп Майерс, Трэвис Конекны)
|15:32
|Джеймс ван Римсдайк(Кевин Хэйс, Мэтт Нисканен)
|15:32
|Командный штраф
|17:05
|Мэтт Нисканен(Якуб Ворачек, Кевин Хэйс)
|21:58
|Колин Миллер
|28:15
|Расмус Ристолайнен
|28:20
|Иван Проворов(Трэвис Конекны, Шон Кутюрье)
|29:22
|Тайлер Питлик(Трэвис Санхейм)
|32:07
|Брэндон Монтур
|32:27
|Джеймс ван Римсдайк(Шон Кутюрье, Трэвис Конекны)
|38:36
|Трэвис Конекны
|38:36
|Расмус Далин
|38:36
|Расмус Далин
|50:01
|Якуб Ворачек
|51:35
|Виктор Улофссон(Расмус Далин, Маркус Юханссон)
Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз), Кевин Хэйс (Филадельфия Флайерз)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0