Канадец хотел повторить фирменный трюк Свечникова. Андрей ответил «мусорным», но очень важным голом
Его шайба нокаутировала «Колорадо».
Его шайба нокаутировала «Колорадо».
Последние двое суток вся хоккейная Америка обсуждала Андрея Свечникова. Во вторник русский вундеркинд в очередной раз переписал историю Национальной хоккейной лиги, во второй раз за сезон забив гол в стиле лакросс.
Но мегаплотный календарь регулярного чемпионата НХЛ — штука безжалостная. О локальных героях он заставляет забывать очень быстро, едва ли не ежедневно подсвечивая новых звезд.
Не стал исключением и четверг. Вратарь «Далласа» Антон Худобин потащил 45 бросков в игре с «Тампой» и поднял свою команду на камбэк. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов совершил спасение года по версии главного тренера своей команды Барри Тротца. А форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, не дожидаясь середины сезона, повторил собственный рекорд по количеству голов за регулярку и почти догнал в списке лучших снайперов Александра Овечкина.
Попали в число героев дня и оба вратаря матча «Колорадо» — «Каролина». За первые 40 минут немец Филипп Грубауэр и канадец Джеймс Раймер потащили на двоих больше полусотни бросков и сохранили на табло нули. Оба кипера совершили по несколько крутых спасений, но у Раймера они получались более запоминающимися.
Если бы вратари так и оставили «Эвеланш» и «Харрикейнз» без заброшенных шайб, это выглядело бы как аномалия —
Но заброшенная за 15 минут до конца основного времени шайба сыграла с «Колорадо» злую шутку. «Лавины» решили, что минимальное преимущество достойно того, чтобы попробовать его сохранить, «Каролина» же, наоборот, врубила
«Харрикейнз» почувствовали запах крови и через минуту с небольшим добили соперника. Гости начертили образцовую контратаку, пройдя всю площадку при помощи двух роскошных передач — усилия партнеров не испортил Джейкоб Слэвин. Гол в пустые ворот от Себастьяна Ахо добил совсем приунывший «Колорадо».
У «Каролины» — важная в психологическом плане победа над одним из фаворитов сезона, у Свечникова — 15-й гол в сезоне. Он — второй снайпер «Харрикейнз» и третий русский снайпер сезона. В 19 лет этот гений отстает только от Александра Овечкина и Артемия Панарина. Вполне возможно, прямо сейчас мы наблюдаем за началом новой российской эпохи в НХЛ. Интересно, что в параллельном матче «Оттавы» и «Нэшвилла» трюк Свечникова пытался повторить канадец Данте Фаббро, но лишь убедился, что хоккейное искусство доступно не всем.
|Джаред Беднар
|Род Бриндамор
|Филипп Грубауэр(Филипп Грубауэр)
|Джеймс Раймер
|00:56
|Джеймс Раймер
|09:34
|Лукас Валлмарк
|13:03
|Командный штраф
|23:54
|Командный штраф
|27:50
|Дуги Хэмилтон
|29:30
|Уоррен Фегеле
|34:11
|Назем Кадри
|42:44
|Брайан Гиббонс
|44:05
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
|46:54
|Габриэль Ландескуг
|57:04
|Андрей Свечников(Уоррен Фегеле, Джордан Стаал)
|58:21
|Джейкоб Славин(Лукас Валлмарк, Джордан Мартинук)
|59:54
|Себастьян Ахо(Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен)
Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз), Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0