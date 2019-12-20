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14:07 (мск), источник: Sport24

Канадец хотел повторить фирменный трюк Свечникова. Андрей ответил «мусорным», но очень важным голом

Его шайба нокаутировала «Колорадо».

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Последние двое суток вся хоккейная Америка обсуждала Андрея Свечникова. Во вторник русский вундеркинд в очередной раз переписал историю Национальной хоккейной лиги, во второй раз за сезон забив гол в стиле лакросс.

Фишка в том, что до россиянина за 102 года существования лучшей лиги мира таких номеров не выдавал никто. Свечников стал первым, а затем и вторым.

Но мегаплотный календарь регулярного чемпионата НХЛ — штука безжалостная. О локальных героях он заставляет забывать очень быстро, едва ли не ежедневно подсвечивая новых звезд.

Не стал исключением и четверг. Вратарь «Далласа» Антон Худобин потащил 45 бросков в игре с «Тампой» и поднял свою команду на камбэк. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов совершил спасение года по версии главного тренера своей команды Барри Тротца. А форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, не дожидаясь середины сезона, повторил собственный рекорд по количеству голов за регулярку и почти догнал в списке лучших снайперов Александра Овечкина.

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Попали в число героев дня и оба вратаря матча «Колорадо» — «Каролина». За первые 40 минут немец Филипп Грубауэр и канадец Джеймс Раймер потащили на двоих больше полусотни бросков и сохранили на табло нули. Оба кипера совершили по несколько крутых спасений, но у Раймера они получались более запоминающимися.

Если бы вратари так и оставили «Эвеланш» и «Харрикейнз» без заброшенных шайб, это выглядело бы как аномалия — все-таки соперники входят в топ-6 лиги по количеству заброшенных шайб. В третьем периоде они доказали, что забивать не разучились. Все началось с большинства хозяев, которое подправлением с пятака реализовал Габриэль Ландеског.

Но заброшенная за 15 минут до конца основного времени шайба сыграла с «Колорадо» злую шутку. «Лавины» решили, что минимальное преимущество достойно того, чтобы попробовать его сохранить, «Каролина» же, наоборот, врубила турбо-режим. Какое-то время Грубауэр с партнерами держались, но их нокаутировал Андрей Свечников. Невероятные голы, наподобие того, что Андрей забил в прошлой игре, — это товар штучный, но в Америке не меньше ценят «мусорные» шайбы, забитые в самый нужный момент. На этот раз русский талант забросил именно такую — подкараулил отскок на дальней штанге, опередив канадца Самуэля Жирара.

«Харрикейнз» почувствовали запах крови и через минуту с небольшим добили соперника. Гости начертили образцовую контратаку, пройдя всю площадку при помощи двух роскошных передач — усилия партнеров не испортил Джейкоб Слэвин. Гол в пустые ворот от Себастьяна Ахо добил совсем приунывший «Колорадо».

У «Каролины» — важная в психологическом плане победа над одним из фаворитов сезона, у Свечникова — 15-й гол в сезоне. Он — второй снайпер «Харрикейнз» и третий русский снайпер сезона. В 19 лет этот гений отстает только от Александра Овечкина и Артемия Панарина. Вполне возможно, прямо сейчас мы наблюдаем за началом новой российской эпохи в НХЛ. Интересно, что в параллельном матче «Оттавы» и «Нэшвилла» трюк Свечникова пытался повторить канадец Данте Фаббро, но лишь убедился, что хоккейное искусство доступно не всем.

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Колорадо Эвеланш
1:3
0:0, 0:0, 1:3
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1220.12.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарРод Бриндамор
Вратари
Филипп Грубауэр(Филипп Грубауэр)Джеймс Раймер
1-й период
00:56Джеймс Раймер
09:34Лукас Валлмарк
13:03Командный штраф
2-й период
23:54Командный штраф
27:50Дуги Хэмилтон
29:30Уоррен Фегеле
34:11Назем Кадри
3-й период
42:44Брайан Гиббонс
44:05Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Самуэль Жирар)
46:54Габриэль Ландескуг
57:04Андрей Свечников(Уоррен Фегеле, Джордан Стаал)
58:21Джейкоб Славин(Лукас Валлмарк, Джордан Мартинук)
59:54Себастьян Ахо(Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен)
Лучшие игроки матча
Джейкоб Славин (Каролина Харрикейнз), Джеймс Раймер (Каролина Харрикейнз), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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