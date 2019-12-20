Канадец хотел повторить фирменный трюк Свечникова. Андрей ответил «мусорным», но очень важным голом

Последние двое суток вся хоккейная Америка обсуждала Андрея Свечникова. Во вторник русский вундеркинд в очередной раз переписал историю Национальной хоккейной лиги, во второй раз за сезон забив гол в стиле лакросс.

Фишка в том, что до россиянина за 102 года существования лучшей лиги мира таких номеров не выдавал никто. Свечников стал первым, а затем и вторым.

Но мегаплотный календарь регулярного чемпионата НХЛ — штука безжалостная. О локальных героях он заставляет забывать очень быстро, едва ли не ежедневно подсвечивая новых звезд.

Не стал исключением и четверг. Вратарь «Далласа» Антон Худобин потащил 45 бросков в игре с «Тампой» и поднял свою команду на камбэк. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов совершил спасение года по версии главного тренера своей команды Барри Тротца. А форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, не дожидаясь середины сезона, повторил собственный рекорд по количеству голов за регулярку и почти догнал в списке лучших снайперов Александра Овечкина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f8c5329898a81bdaba5" data-vnd="7f8c5329898a81bdaba5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f8c5329898a81bdaba5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Попали в число героев дня и оба вратаря матча «Колорадо» — «Каролина». За первые 40 минут немец Филипп Грубауэр и канадец Джеймс Раймер потащили на двоих больше полусотни бросков и сохранили на табло нули. Оба кипера совершили по несколько крутых спасений, но у Раймера они получались более запоминающимися.

Если бы вратари так и оставили «Эвеланш» и «Харрикейнз» без заброшенных шайб, это выглядело бы как аномалия — все-таки соперники входят в топ-6 лиги по количеству заброшенных шайб. В третьем периоде они доказали, что забивать не разучились. Все началось с большинства хозяев, которое подправлением с пятака реализовал Габриэль Ландеског.

Но заброшенная за 15 минут до конца основного времени шайба сыграла с «Колорадо» злую шутку. «Лавины» решили, что минимальное преимущество достойно того, чтобы попробовать его сохранить, «Каролина» же, наоборот, врубила турбо-режим. Какое-то время Грубауэр с партнерами держались, но их нокаутировал Андрей Свечников. Невероятные голы, наподобие того, что Андрей забил в прошлой игре, — это товар штучный, но в Америке не меньше ценят «мусорные» шайбы, забитые в самый нужный момент. На этот раз русский талант забросил именно такую — подкараулил отскок на дальней штанге, опередив канадца Самуэля Жирара.

«Харрикейнз» почувствовали запах крови и через минуту с небольшим добили соперника. Гости начертили образцовую контратаку, пройдя всю площадку при помощи двух роскошных передач — усилия партнеров не испортил Джейкоб Слэвин. Гол в пустые ворот от Себастьяна Ахо добил совсем приунывший «Колорадо».