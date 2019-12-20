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18:39 (мск), источник: Sport24

Русский форвард «Торонто» — один из лучших новичков НХЛ. За ним уже открыли охоту другие клубы

У канадского клуба может не хватить на омича денег.

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В России о новых контрактах принято говорить примерно тогда же, когда заканчивается предыдущий. Готовят сани летом у нас, как правило, только в поговорках. В жизни все иначе. Наверное, поэтому рассуждения о контрактах, появляющиеся в НХЛ за полгода до часа Х, нас искренне удивляют. Казалось бы, Илья Михеев только-только дебютировал за «Торонто», а на североамериканских сайтах уже появляются заголовки вроде «Мэйпл Лифс» рискуют потерять своего новичка". Что вообще происходит?

Летом «Торонто» совершил настоящую кражу на рынке свободных агентов. За какие-то $925 тысяч канадский клуб подписал неограниченно свободного агента из России. Сделка эта не несла за собой абсолютно никаких рисков. Даже если бы Михеев не заиграл так, как в итоге заиграл, «листья» бы ничего в сущности не потеряли. Даже для игрока ротации, получающего свои скромные восемь минут в четвертом звене, это вполне вменяемая зарплата.

Источник: twitter.com/MapleLeafs

Играл бы Михеев так, как от него ожидало подавляющее большинство, беспокоиться о его контракте точно бы не стоило. Оставайся он скромным не только в жизни, но и на площадке, его будущее зависело бы от клуба. Захочет «Торонто» оставить русского форварда — он бы остался, а на нет и суда нет. Теперь же все иначе. С 19 очками Михеев идет шестым в списке лучших бомбардиров самой богатой команды мирового хоккея. Больше очков набирают только защитник Морган Райлли и четыре суперзвезды «Мэйпл Лифс». При таких раскладах Михеев и его агент смогут вести переговоры с позиции силы.

Два гола в двух последних матчах за «Торонто» заставили снова говорить о Михееве как об одном из самых ярких новичков этого сезона НХЛ. Среди тех, для кого этот год дебютный, всего три игрока опережают омича по набранным очкам: Виктор Олофссон, Кэйл Макар и Куинн Хьюз. А вот Джек Хьюз и Каапо Какко, герои последнего драфта, довольно серьезно отстают от россиянина. Даже если ему не удастся всерьез включиться в гонку за «Колдер Трофи», уже сейчас акции Ильи серьезно подскочили. Особенно учитывая, что контракт Михеева, в отличие от большинства новичков, заключен на один, а не на три года.

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Краткосрочный контракт Михеева из застрахованного риска вдруг превратился в угрозу для «Торонто». Следующим летом соглашение с россиянином истекает, и что-то с этим Кайлу Дубасу надо будет делать. Инсайдер Пьер Лебрюн, поднявший эту тему, прогнозирует поход Михеева в арбитраж. Понятно, что ни о каких $925 тысячах речи уже идти не будет. Даже если Илья притормозит, он в любом случае будет вправе рассчитывать на повышение зарплаты. А там, глядишь, и другие клубы омичом заинтересуются.

Еще перед тем, как отправиться покорять НХЛ, у Михеева было около 20 вариантов развития карьеры. Проще найти клубы, которые им не интересовались. По заверениям все того же Лебрюна, наиболее настойчивыми помимо «Торонто» были «Чикаго» и «Вегас». Одни на свободном агенте из России сорвали кассу, другие обожглись, но под систему «рыцарей» Михеев подходит куда больше Шипачева. Так или иначе, те клубы, которые полгода назад еще сомневались, теперь убедились: этот парень полностью готов для НХЛ.

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История «Торонто» и Михеева — это про то, что на короткой дистанции взаимовыгодное сотрудничество между клубом и игроком вполне реально. В Канаде хотели получить дешевую рабочую силу из Европы, а Михееву нужен был шанс. Теперь уже можно говорить, что этим шансом он воспользовался. Да только дешевыми его голы, передачи, перехваты и отборы больше не будут. «Торонто» предстоит выбор, оценивать ли Михеева по достоинству либо же искать такого же «одноразового» и готового играть за еду европейца. Вспоминая эпопеи с Нюландером и Марнером, простыми эти переговоры точно не будут.

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