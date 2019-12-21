«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным. В Нью-Йорке их добил Михеев
Даже Бучневич проснулся, но и этого мало.
Даже Бучневич проснулся, но и этого мало.
«Рейнджерс» и «Мэйпл Лифс». Две легендарные команды из огромных мегаполисов. Одни летом сделали суперприобретение в лице Артемия Панарина. Другие всю осень вели переговоры, чтобы оставить мегазвезду Митча Марнера. Что в
Первый период две именитые, но проблемные команды выдали на загляденье. Уже первый гол «Торонто» стал наглядной демонстрацией того, что изменилось после смены Майка Бэбкока на Шелодона Кифа. Вот такие комбинации отныне обычное для «листьев» дело. Приятно, что среди тех, кто может поддерживать комбинационный хоккей, не только десятимиллионые выходцы с обложек журналов, но и наш Илья Михеев.
Поучаствовав в первом голе «Торонто», омич набрал уже 20-е очко в сезоне. Сейчас кажется, что даже полсотни баллов за регулярный чемпионат — не проблема для Михеева. Главное не сбавлять. Но все же главным кошмаром для Александра Георгиева стал не он, а Вильям Нюландер. Швед в матче с «Рейнджерс» набрал три очка, а началось все вот с этого гола, в котором есть частичная вина российского вратаря. Не вывел шайбу, неудачно отбил первый бросок… Мелочи, а «Торонто» хватило.
До поры до времени «Рейнджерс» сопротивлялись. И кому, как не российским парням с Манхеттена давать отпор суперзвездам «Мэйпл Лифс»? Хозяева дважды отыгрывались, и впервые это сделали ближе к концовке первого периода. Бучневич — Панарин — Строум! Все разыграно как по нотам. Один русский нашел другого русского, а Хлебушек выкатил партнеру шайбу на такую позицию, что не забить тот права не имел.
Игроков «Рейнджерс» не выбила из колеи шайба, заброшенная гостям впятером против троих. Они снова подняли голову и сравняли. Павел Бучневич поучаствовал в спасении
Сдаться «Рейнджерс» были вынуждены лишь в третьем периоде, когда пропустили три безответные шайбы. Окончательно понятно, очки команде Дэвида Куинна этим вечером не светят, стало после гола Ильи Михеева.
Дмитрий Ерыкалов
|Дэвид Куинн
|Шелдон Киф
|Александр Георгиев
|Фредерик Андерсен
|00:46
|Морган Райлли
|09:38
|Пьер Энгвалль(Джастин Холл, Илья Михеев)
|11:52
|Вильям Нюландер(Каспери Капанен)
|14:04
|Брэди Шей(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
|17:51
|Райан Стром(Артемий Панарин, Павел Бучневич)
|21:29
|Мика Зибанежад
|21:50
|Брендан Смит
|22:50
|Митчелл Марнер(Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс)
|25:27
|Павел Бучневич(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
|25:50
|Тайсон Бэрри
|38:17
|Адам Фокс
|42:10
|Вильям Нюландер(Остон Мэттьюс, Трэвис Дермотт)
|42:57
|Митчелл Марнер
|45:06
|Дмитрий Тимашов
|56:23
|Илья Михеев(Александр Керфут)
Вильям Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз), Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0