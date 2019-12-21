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10:15 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным. В Нью-Йорке их добил Михеев

Даже Бучневич проснулся, но и этого мало.

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«Рейнджерс» и «Мэйпл Лифс». Две легендарные команды из огромных мегаполисов. Одни летом сделали суперприобретение в лице Артемия Панарина. Другие всю осень вели переговоры, чтобы оставить мегазвезду Митча Марнера. Что в Нью-Йорке, что в Торонто есть, на кого посмотреть, но и те, и другие находились за пределами плей-офф. Тем важнее была их очная встреча на Манхеттене.

Первый период две именитые, но проблемные команды выдали на загляденье. Уже первый гол «Торонто» стал наглядной демонстрацией того, что изменилось после смены Майка Бэбкока на Шелодона Кифа. Вот такие комбинации отныне обычное для «листьев» дело. Приятно, что среди тех, кто может поддерживать комбинационный хоккей, не только десятимиллионые выходцы с обложек журналов, но и наш Илья Михеев.

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Поучаствовав в первом голе «Торонто», омич набрал уже 20-е очко в сезоне. Сейчас кажется, что даже полсотни баллов за регулярный чемпионат — не проблема для Михеева. Главное не сбавлять. Но все же главным кошмаром для Александра Георгиева стал не он, а Вильям Нюландер. Швед в матче с «Рейнджерс» набрал три очка, а началось все вот с этого гола, в котором есть частичная вина российского вратаря. Не вывел шайбу, неудачно отбил первый бросок… Мелочи, а «Торонто» хватило.

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До поры до времени «Рейнджерс» сопротивлялись. И кому, как не российским парням с Манхеттена давать отпор суперзвездам «Мэйпл Лифс»? Хозяева дважды отыгрывались, и впервые это сделали ближе к концовке первого периода. Бучневич — Панарин — Строум! Все разыграно как по нотам. Один русский нашел другого русского, а Хлебушек выкатил партнеру шайбу на такую позицию, что не забить тот права не имел.

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Игроков «Рейнджерс» не выбила из колеи шайба, заброшенная гостям впятером против троих. Они снова подняли голову и сравняли. Павел Бучневич поучаствовал в спасении Нью-Йорка, но на этот раз не помогал Панарину и Ко, а все сделал сам. Хлестким броском из левого круга вбрасывания он прервал свою девятиматчевую безголевую серию. При этом в четырех последних играх у Бучневича было «-4».

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Сдаться «Рейнджерс» были вынуждены лишь в третьем периоде, когда пропустили три безответные шайбы. Окончательно понятно, очки команде Дэвида Куинна этим вечером не светят, стало после гола Ильи Михеева. Да-да, он снова сделал это! Его голевая серия длится столько же, сколько серия поражений «Рейнджерс» — три матча. Броском в девятку ворот Георгиева сибирский талант поставил точку в перестрелке на Манхеттене. «Торонто» взлетел на восьмое место, а их соперники стали еще дальше от плей-офф.

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Дмитрий Ерыкалов

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Нью-Йорк Рейнджерс
3:6
2:2, 1:1, 0:3
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1221.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннШелдон Киф
Вратари
Александр ГеоргиевФредерик Андерсен
1-й период
00:46Морган Райлли
09:38Пьер Энгвалль(Джастин Холл, Илья Михеев)
11:52Вильям Нюландер(Каспери Капанен)
14:04Брэди Шей(Мика Зибанежад, Крис Крайдер)
17:51Райан Стром(Артемий Панарин, Павел Бучневич)
2-й период
21:29Мика Зибанежад
21:50Брендан Смит
22:50Митчелл Марнер(Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс)
25:27Павел Бучневич(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
25:50Тайсон Бэрри
38:17Адам Фокс
3-й период
42:10Вильям Нюландер(Остон Мэттьюс, Трэвис Дермотт)
42:57Митчелл Марнер
45:06Дмитрий Тимашов
56:23Илья Михеев(Александр Керфут)
Лучшие игроки матча
Вильям Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз), Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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