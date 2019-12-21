Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы. До великого Селянне — всего четыре гола
«Вашингтон» расправился с «Нью-Джерси» — 6:3.
«Вашингтон» расправился с «Нью-Джерси» — 6:3.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Голы: Палмиери — 14 (бол., Хишир, Суббан), 4:00 — 1:0. Овечкин — 22 (Бэкстрем, Уилсон), 18:25 — 1:1. Бэкстрем — 7 (Карлсон, Уилсон), 19:35 — 1:2. Коулман — 10 (Гусев), 24:15 — 2:2. Бэкстрем — 8 (Орлов, Овечкин), 39:31 — 2:3. Карлсон — 13 (Кемпны, Бэкстрем), 40:42 — 2:4. Зигенталер — 2 (Гудас, Дауд), 46:53 — 2:5. Паник — 3 (Эллер, Хагелин), 55:33 — 2:6. Вуд — 4 (Сиверсон, Гусев), 59:37 — 3:6.
Нереализованный буллит: Хагелин (Вашингтон Кэпиталз), 6:09 (Вратарь).
Вратари: Блэквуд (Сенн, 48:25) — Самсонов.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 27 (6+11+10) — 29 (11+12+6).
Наши: Гусев (12.51/2/+1) — Кузнецов (17.17/1/0), Овечкин (19.01/4/+3), Орлов (21.31/0/+2).
21 декабря.
Казалось бы, результат матча между лидером и аутсайдером «Востока» можно было предсказать еще до его начала. Но и «Нью-Джерси» начал матч активно и на высоких скоростях. В начале первого периода «Девилз» даже удалось подавить прессинг «Столичных» и открыть счет. Кайл Палмиери забросил в дальний угол ворот Ильи Самсонова.
Но под конец первой двадцатиминутки «Кэпс» резко развернули ситуацию в свою сторону. Счет сравнял капитан вашингтонцев с передачи своего друга Бэкстрема. Матч против «Девилз» стал 900-м совместным для Ови и Никласа. Неплохо отпраздновали.
В этом же матче Бэкстрем набрал 900-е очко в НХЛ.
К слову, 37 процентов голов в лиге Овечкин забил именно с его передач. «Кэпс» совершенно точно собираются продлять контракт и с шведом, и с россиянином, что вполне логично. Разлучать эту парочку нельзя. Плюс Ови вряд ли догонит Гретцки без регулярных передач своего партнера.
Шайба в ворота «Девилз» стала для Александра 22-й в сезоне. К слову, у Ови 680 голов — и ему осталось всего четыре, чтобы догнать Теему Селянне (684).
Все помнят, как
Третий период начался с яркого гола самого результативного защитника лиги. Джон продолжает набирать очки пачками. Он также поучаствовал во втором голе «Столичных», набрав балл за передачу.
А это 15-я шайба в сезоне у американца.
Сегодня российский форвард смотрелся очень бодро и поучаствовал во второй шайбе, которую забросил Блэйк Коулман. Никита также вступил в небольшую перепалку с Овечкиным. Но переиграть лидера «Востока» «Нью-Джерси» он все равно не помог.
В третьем периоде «Кэпс» только укрепили свое преимущество.
Пятую шайбу забросил Йонас Зигенталер, шестую — Рихард Паник. Таким образом, «Кэпс» не оставили шанса хозяевам на победу.
Илья Самсонов уверенно отражал броски, пропустив третью шайбу лишь на последней минуте, когда «Кэпиталз» заметно расслабились в своей зоне. Майлз Вуд сократил отставание до трех шайб и заметно подпортил настроение российскому голкиперу. Таким образом, матч завершился со счетом 6:3.
Судя по количеству заброшенных шайб в ворота «Девилз», у них все также хромает защита, да и в нападении игра совсем нестабильна. У «Вашингтона» же все в полном порядке. Парни выигрывают седьмую встречу из девяти декабрьских и уверенно идут дальше.
Алена Гребенькова
|Ален Насреддин
|Тодд Рирден
|Маккензи Блэквуд(Жиль Сенн)
|Илья Самсонов
|02:50
|Йонас Зигенталер
|04:00
|Кайл Палмиери(Нико Хишир, Пи. Кей. Суббан)
|06:09
|Карл Хагелин
|15:46
|Брендан Лейпсик
|18:25
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
|19:35
|Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
|24:15
|Блэйк Коулман(Никита Гусев)
|31:41
|Дмитрий Орлов
|35:53
|Сами Ватанен
|38:50
|Майлс Вуд
|38:50
|Гарнет Хэтэуэй
|39:31
|Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин, Дмитрий Орлов)
|40:42
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Михал Кемпны)
|46:53
|Йонас Зигенталер(Радко Гудас, Ник Дауд)
|53:07
|Майлс Вуд
|53:07
|Ник Дженсен
|55:33
|Рихард Паник(Ларс Эллер, Карл Хагелин)
|59:37
|Майлс Вуд(Никита Гусев, Дэймон Сиверсон)
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
|9
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0