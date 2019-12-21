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09:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы. До великого Селянне — всего четыре гола

«Вашингтон» расправился с «Нью-Джерси» — 6:3.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Палмиери — 14 (бол., Хишир, Суббан), 4:00 — 1:0. Овечкин — 22 (Бэкстрем, Уилсон), 18:25 — 1:1. Бэкстрем — 7 (Карлсон, Уилсон), 19:35 — 1:2. Коулман — 10 (Гусев), 24:15 — 2:2. Бэкстрем — 8 (Орлов, Овечкин), 39:31 — 2:3. Карлсон — 13 (Кемпны, Бэкстрем), 40:42 — 2:4. Зигенталер — 2 (Гудас, Дауд), 46:53 — 2:5. Паник — 3 (Эллер, Хагелин), 55:33 — 2:6. Вуд — 4 (Сиверсон, Гусев), 59:37 — 3:6.

Нереализованный буллит: Хагелин (Вашингтон Кэпиталз), 6:09 (Вратарь).

Вратари: Блэквуд (Сенн, 48:25) — Самсонов.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 27 (6+11+10) — 29 (11+12+6).

Наши: Гусев (12.51/2/+1) — Кузнецов (17.17/1/0), Овечкин (19.01/4/+3), Орлов (21.31/0/+2).

21 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.

Овечкин и Бэкстрем — вместе 900 матчей

Казалось бы, результат матча между лидером и аутсайдером «Востока» можно было предсказать еще до его начала. Но и «Нью-Джерси» начал матч активно и на высоких скоростях. В начале первого периода «Девилз» даже удалось подавить прессинг «Столичных» и открыть счет. Кайл Палмиери забросил в дальний угол ворот Ильи Самсонова.

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Но под конец первой двадцатиминутки «Кэпс» резко развернули ситуацию в свою сторону. Счет сравнял капитан вашингтонцев с передачи своего друга Бэкстрема. Матч против «Девилз» стал 900-м совместным для Ови и Никласа. Неплохо отпраздновали.

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В этом же матче Бэкстрем набрал 900-е очко в НХЛ.

К слову, 37 процентов голов в лиге Овечкин забил именно с его передач. «Кэпс» совершенно точно собираются продлять контракт и с шведом, и с россиянином, что вполне логично. Разлучать эту парочку нельзя. Плюс Ови вряд ли догонит Гретцки без регулярных передач своего партнера.

Шайба в ворота «Девилз» стала для Александра 22-й в сезоне. К слову, у Ови 680 голов — и ему осталось всего четыре, чтобы догнать Теему Селянне (684).

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Кузнецов — Ватанен

Все помнят, как когда-то на молодежном чемпионате мира в 2011 году Кузнецов усадил Ватанена на пятую точку, а потом еще и передал привет финну. Мол, наш Челябинск в два раза больше вашей Финляндии. Девять лет спустя защитник решил свести счеты, обыграв Кузнецова, у которого неожиданно сломалась клюшка. Тем самым, финн сильно разозлил Евгения и спровоцировал заварушку между звеньями, в которой поучаствовал даже Ти Джей Оши. Удаления, правда, не получил никто.

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Снова Карлсон

Третий период начался с яркого гола самого результативного защитника лиги. Джон продолжает набирать очки пачками. Он также поучаствовал во втором голе «Столичных», набрав балл за передачу.

А это 15-я шайба в сезоне у американца.

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Гусев

Сегодня российский форвард смотрелся очень бодро и поучаствовал во второй шайбе, которую забросил Блэйк Коулман. Никита также вступил в небольшую перепалку с Овечкиным. Но переиграть лидера «Востока» «Нью-Джерси» он все равно не помог.

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Победа «Кэпс»

В третьем периоде «Кэпс» только укрепили свое преимущество.

Пятую шайбу забросил Йонас Зигенталер, шестую — Рихард Паник. Таким образом, «Кэпс» не оставили шанса хозяевам на победу.

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Илья Самсонов уверенно отражал броски, пропустив третью шайбу лишь на последней минуте, когда «Кэпиталз» заметно расслабились в своей зоне. Майлз Вуд сократил отставание до трех шайб и заметно подпортил настроение российскому голкиперу. Таким образом, матч завершился со счетом 6:3.

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Судя по количеству заброшенных шайб в ворота «Девилз», у них все также хромает защита, да и в нападении игра совсем нестабильна. У «Вашингтона» же все в полном порядке. Парни выигрывают седьмую встречу из девяти декабрьских и уверенно идут дальше.

Алена Гребенькова

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Нью-Джерси Дэвилз
3:6
1:2, 1:1, 1:3
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1221.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинТодд Рирден
Вратари
Маккензи Блэквуд(Жиль Сенн)Илья Самсонов
1-й период
02:50Йонас Зигенталер
04:00Кайл Палмиери(Нико Хишир, Пи. Кей. Суббан)
06:09Карл Хагелин
15:46Брендан Лейпсик
18:25Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
19:35Никлас II Бэкстрем(Джон Карлсон, Том Уилсон)
2-й период
24:15Блэйк Коулман(Никита Гусев)
31:41Дмитрий Орлов
35:53Сами Ватанен
38:50Майлс Вуд
38:50Гарнет Хэтэуэй
39:31Никлас II Бэкстрем(Александр Овечкин, Дмитрий Орлов)
3-й период
40:42Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Михал Кемпны)
46:53Йонас Зигенталер(Радко Гудас, Ник Дауд)
53:07Майлс Вуд
53:07Ник Дженсен
55:33Рихард Паник(Ларс Эллер, Карл Хагелин)
59:37Майлс Вуд(Никита Гусев, Дэймон Сиверсон)
Лучшие игроки матча
Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
9Штрафное время13
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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