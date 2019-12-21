Бобровский пропустил гол, который никто не заметил. Все подумали, что это был сейв
«Даллас» не праздновал, счёт не изменился, болельщики никак не реагировали.
«Даллас» не праздновал, счёт не изменился, болельщики никак не реагировали.
«Флорида», которой в последнее время голы давались с большим скрипом, начала забивать.
Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль как в воду глядел, когда несколько дней назад перевёл Аккьяри из центра четвёртого звена на фланг второго, чтобы встряхнуть атаку своей команды. За два матча вчерашний силовик и специалист по меньшинству забил столько же, сколько за весь прошлый сезон, а заодно обновил личный снайперский рекорд — у него уже 11 шайб в сезоне.
Оборона «Далласа» зияла такими громадными дырами, что напоминала швейцарский сыр. Защитники не помогали, а больше мешали Бену Бишопу, и если первый период закончился с приличным счётом 2:1 в пользу хозяев, то после перерыва «Флорида» буквально уничтожила соперника. Бишоп пропустил шесть шайб за 28 минут, после чего его сменил Антон Худобин, но и он недолго оставался сухим. Аккьяри оформил натуральный
На этом «Флорида» успокоилась — счёт 7:1, за победу можно было не волноваться. «Даллас» воспользовался успокоенностью соперника и смог отыграть несколько шайб, но, похоже, сами игроки «звёзд» не верили в победу.
Джейми Бенн в середине третьего периода пробил Бобровского броском в касание и сократил отставание до трёх голов, но этого никто не заметил. Буквально — игроки «Далласа» не начали праздновать, судья не показал жестом гол, за воротами не загорелась красная лампа, комментаторы стали нахваливать Бобровского за сейв… Даже сам автор гола выглядел расстроенным. Да что там, даже и.о. главного тренера «Далласа» Рик Боунесс склонился над планшетом, чтобы рассмотреть
Естественно, такая странная реакция Бенна привлекла внимание болельщиков. «Ярость тысячи звёзд горит в глазах Джейми Бенна», — написал пользователь «Твиттера» с ником Ham Sports. «Твой вид, когда забил, но твоя команда всё равно уступает в три шайбы, а времени на камбэк слишком мало», — отметила CookingWithTeresa. «Бенн доводит до крайности мантру “веди себя так, будто не случилось ничего особенного”», — пошутил Адам Дженкинс.
«Чаще всего ты получаешь то, что заслуживаешь. Худобин сыграл здорово, но мы не заслуживали победы. Мы получили то, что заслужили», — подытожил нападающий «Далласа» Джо Павелски.
Елена Кузнецова
|Джоэль Кенневилль
|Рик Боунесс
|Сергей Бобровский
|Бен Бишоп(Антон Худобин)
|04:01
|Джейсон Дикинсон
|04:37
|Джонатан Юбердо(Александр Барков, Евгений Дадонов)
|13:10
|Денис Гурьянов(Кори Перри, Йон Клингберг)
|14:48
|Антон Строльман(Фрэнк Ватрано, Александр Барков)
|21:21
|Винс Трочек(Ноэль Аккьяри, Джонатан Юбердо)
|22:52
|Колтон Сивиур(Доминик Тонинато, Майкл Матесон)
|27:26
|Ноэль Аккьяри(Винс Трочек, Джонатан Юбердо)
|27:58
|Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо, Винс Трочек)
|30:53
|Бретт Коннолли
|31:25
|Ноэль Аккьяри
|35:24
|Кит Яндл
|36:38
|Тайлер Сегин(Эса Линделл, Роопе Хинтс)
|38:04
|Андрей Секера
|42:18
|Кори Перри
|42:27
|Джонатан Юбердо
|47:03
|Тайлер Сегин(Джо Павелски)
|50:35
|Кори Перри
|53:02
|Джейми Бенн(Миро Хейсканен, Кори Перри)
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Джонатан Юбердо (Флорида Пантерз), Джо Павелски (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0