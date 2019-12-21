Бобровский пропустил гол, который никто не заметил. Все подумали, что это был сейв

Источник: AP 2019

«Флорида», которой в последнее время голы давались с большим скрипом, начала забивать. Наконец-то эффективность атаки синхронизировалась с надёжностью Сергея Бобровского. Первые два месяца сезона НХЛ все ругали русского вратаря — как так, «Флорида» отвалила ему кучу денег, сделав вторым самым дорогим вратарём мира, а он пропускает пачками и даже никому не известные сменщики играют лучше двукратного обладателя «Везины». Но к декабрю российский голкипер стал показывать тот хоккей и в матче с «Далласом» добыл очередную победу. Но самым интересным стали не его сейвы, а очень странный пропущенный гол, который сперва никто не заметил.

Аккьяри повторяет рекорд Буре

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль как в воду глядел, когда несколько дней назад перевёл Аккьяри из центра четвёртого звена на фланг второго, чтобы встряхнуть атаку своей команды. За два матча вчерашний силовик и специалист по меньшинству забил столько же, сколько за весь прошлый сезон, а заодно обновил личный снайперский рекорд — у него уже 11 шайб в сезоне.

Оборона «Далласа» зияла такими громадными дырами, что напоминала швейцарский сыр. Защитники не помогали, а больше мешали Бену Бишопу, и если первый период закончился с приличным счётом 2:1 в пользу хозяев, то после перерыва «Флорида» буквально уничтожила соперника. Бишоп пропустил шесть шайб за 28 минут, после чего его сменил Антон Худобин, но и он недолго оставался сухим. Аккьяри оформил натуральный хет-трик менее, чем за четыре минуты, причём третий гол забил в меньшинстве штрафным броском. «Сейчас у него лёгкая рука», — сказал главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль. Такой двойной трюк со шляпой в истории «Флориды» до этого дня удавался только Павлу Буре, который в сезоне-2000/01 сделал два хет-трика подряд в матчах с «Атлантой» и «Финиксом». «Это сумасшествие! Никогда раньше не видел, чтобы кто-то два матча подряд делал хет-трики», — восхитился новый партнёр Аккьяри по звену Джонатан Юбердо.

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Гол, который никто не заметил

На этом «Флорида» успокоилась — счёт 7:1, за победу можно было не волноваться. «Даллас» воспользовался успокоенностью соперника и смог отыграть несколько шайб, но, похоже, сами игроки «звёзд» не верили в победу.

Джейми Бенн в середине третьего периода пробил Бобровского броском в касание и сократил отставание до трёх голов, но этого никто не заметил. Буквально — игроки «Далласа» не начали праздновать, судья не показал жестом гол, за воротами не загорелась красная лампа, комментаторы стали нахваливать Бобровского за сейв… Даже сам автор гола выглядел расстроенным. Да что там, даже и.о. главного тренера «Далласа» Рик Боунесс склонился над планшетом, чтобы рассмотреть гол-фантом. Игру остановили, потому что арбитры подумали, что Бобровский зафиксировал шайбу ловушкой, хотя она всё это время лежала в сетке. Всеобщее замешательство остановил гудок из «военной» комнаты, и только после этого судьи отправились смотреть повтор.

Официальный сайт НХЛ

Естественно, такая странная реакция Бенна привлекла внимание болельщиков. «Ярость тысячи звёзд горит в глазах Джейми Бенна», — написал пользователь «Твиттера» с ником Ham Sports. «Твой вид, когда забил, но твоя команда всё равно уступает в три шайбы, а времени на камбэк слишком мало», — отметила CookingWithTeresa. «Бенн доводит до крайности мантру “веди себя так, будто не случилось ничего особенного”», — пошутил Адам Дженкинс.

«Чаще всего ты получаешь то, что заслуживаешь. Худобин сыграл здорово, но мы не заслуживали победы. Мы получили то, что заслужили», — подытожил нападающий «Далласа» Джо Павелски.

Елена Кузнецова