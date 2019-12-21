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17:41 (мск), источник: Sport24

Молодой русский вратарь из клуба Овечкина уже вошел в историю НХЛ. Но Самсонов только в начале пути

Илье только 22, и пока Холтби ему не догнать.

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Год назад Илья Самсонов сидел в АХЛ и, кажется, жалел о своем отъезде в Северную Америку. Его статистика в «Херши» в сезоне 2018/19 была очень скромной — в среднем 2,7 пропущенных шайб за игру и 89,8% отраженных бросков. Отдельные матчи за фарм-клуб «Вашингтона» молодой российский вратарь так вообще провалил, пропуская по шесть-семь шайб. Этим летом ходили разговоры о том, что Самсонов подумывает о возвращении в родной Магнитогорск. Правда, сделать это с действующим контрактом с клубом НХЛ было почти невозможно.

Все изменилось в тренировочном лагере «Кэпс» в этом сентябре. Илья провел его здорово. А его основного конкурента, американца Финикса Копли, клуб из столицы США выставил на драфт отказов. Еще одного голкипера Витека Ванечека отправили в АХЛ. В один момент 22-летний уралец стал бэкапом Брэйдена Холтби, то есть вторым вратарем в системе «Кэпиталз». Самсонов дебютировал в НХЛ 4 октября в матче с «Айлендерс» — отразил 25 бросков, а его команда одержала победу с минимальным счетом — 2:1. На текущий момент Илья провел 12 игр за «столичных», в которых одержал девять побед и имеет 91,6% отраженных бросков. После победы над «Нью-Джерси» он стал вторым голкипером в истории НХЛ, кому удалось выиграть каждый из семи первых выездных матчей. В конце 90-х подобное достижение покорилось вратарю «Сент-Луиса» Бренту Джонсону.

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Прогресс Самсонова не должен сильно удивлять. Не зря в 2015-м году клуб Овечкина выбрал его в первом раунде драфта под 22-м номером. Затем в карьере россиянина было два сильных молодежных чемпионата мира и три сезона в КХЛ в роли сменщика Василия Кошечкина. С 19 лет Илья играет на взрослом уровне и не чувствуют себя чужим в раздевалке среди опытных хоккеистов. Неудачная статистика в «Херши» можно объяснить долгой адаптацией к североамериканскому хоккею, новой стране, да и фарм-клуб «Вашингтона» — далеко не самая сильная команда в лиге с не самыми образцовыми защитниками. Плюс большую часть сезона (в начале был еще Шумаков) он был единственным русским в команде. Но зато теперь Самсонов легко дает интервью на английском, совсем не стесняясь своего русского акцента.

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В «Кэпиталз» молодому голкиперу помогают российские партнеры — с Кузнецовым они почти каждый день рубятся в PlayStation, а еще Евгений всегда заезжает за Ильей перед тренировкой. «Чем больше русских, тем веселее», — говорит челябинец. В раздевалке Самсонова приняли тепло. После дебюта с «Айлендерс» ему вручили пластиковый шлем бейсбольной команды «Вашингтон Нэшнлс», а затем Том Уилсон во время интервью партнера размазал по его лицу крем для бритья.

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После столь яркого дебюта молодого хоккеиста стали говорить о том, что в будущем сезоне Илья сможет заменить Холтби, у которого заканчивается контракт. Летом «Вашингтону» предстоит продлить не только американского вратаря, который попросит не меньше 10 млн в год, но и Никласа Бэкстрема. На двоих денег может не хватить. Делать ставку на Самсонова и отказаться от Брэйдена — слишком рискованный шаг. Илья хорошей статистике в этом году во многом обязан команде, которая действует очень уверенно и неслучайно лидирует в чемпионате. К тому же «столичные» играют заметно осторожнее в обороне, когда в воротах россиянин. Правда, все равно они не безупречны. В матче с «Дэвилз» защитники пару-тройку моментов в свои ворота привезли, заставив Самсонова попотеть. Молодому голкиперу все еще не хватает стабильности — он неуверенно сыграл против «Монреаля», а до этого с «Аризоной». Да и 12 матчей за три месяца чемпионата — не то число, чтобы можно было говорить о том, что через год он будет железным первым номером «Кэпс».

Самсонов сделал огромный шаг вперед этой осенью, уже добился признания и вошел в число лучших русских дебютантов НХЛ. Но Илье всего 22 (для голкипера очень юный возраст), и его путь в лучшей лиге мира только начинается. Не стоит сразу ждать от него игры на «Везину». Его нынешний партнер Холтби шел к призу лучшему вратарю 27 лет, а Кубок Стэнли выиграл только в 29. Россиянин же идет с опережением графика.

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