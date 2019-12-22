Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:15
Спартак
Барыс
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
51
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
11:07 (мск), источник: ТАСС

Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

ТАСС, 22 декабря. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин станет капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Капитаном команды Тихоокеанского дивизиона выбран канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, Атлантического — чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона», Центрального — канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин примет участие в Матче звезд НХЛ в восьмой раз. Нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. В прошлом году россиянин отказался от участия в мероприятии, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.

Капитаны команд Матча звезд НХЛ определялись по итогам голосования болельщиков. Остальных игроков выберет департамент хоккейных операций НХЛ. Тренеры команд с наибольшим коэффициентом побед в дивизионе будут руководить игрой соответствующих сборных.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 36 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 35 (22 шайбы + 13 передач) очков.

Матч звезд пройдет 25 января на арене Enterprise Center в американском Сент-Луисе (штат Миссури). Днем ранее состоится традиционный вечер конкурсов.

Читайте также
Овечкина выбрали капитаном на Матч звезд, но он снова отказался туда ехать
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
«Готов преподнести урок»: Кадыров бросил вызов Емельяненко
Пока «Ливерпуль» брал ЧМ, «Сити» и «Лестер» рубились за 2 место
«Посмешить людей?» Как Лебедев закончил с боксом
Кучеров забил, но такая «Тампа» может забыть о Кубке Стэнли
Семин против Губерниева: комментатор назвал журналистов оленями
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря (фото)
Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь