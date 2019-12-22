Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Овечкин примет участие в Матче звезд НХЛ в восьмой раз. Нападающего в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. В прошлом году россиянин отказался от участия в мероприятии, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.