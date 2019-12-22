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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров забил, но этого мало. С такой игрой «Тампа» может забыть о Кубке Стэнли

«Вашингтон» выиграл у «молний» третий матч в сезоне.

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Источник: AP 2019

«Молнии» приехали в столицу США после обидного домашнего поражения от «Далласа», когда команда Джона Купера упустила преимущество в две шайбы и позволила сопернику вырвать победу в овертайме. Перед стартом нынешнего сезона все говорили о том, что «Тампа» теперь — главный фаворит на Кубок Стэнли, что хоккеистам «Лайтнинг» пора реализовывать свой потенциал, и что состав максимально приближен к идеальному.

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На деле же получается так, что к середине регулярного чемпионата «молнии» не то, что не являются фаворитом, а отстают от зоны плей-офф, часто показывают невыразительный хоккей, а к игровым неудачам примешиваются и внутренние конфликты вроде отправки MVP прошлого сезона в запас. Результативность южан находится на привычном уровне (3,52 гола в среднем за матч, 2 место в лиге), а вот игра в обороне выглядит из рук вон плохо — 3,24 шайбы за игру и четвёртое место с конца.

Все эти проблемы подтвердились уже в начале матча со «столичными». В первом периоде «молнии» в два раза уступили сопернику в бросковой активности, а по итогам 40 минут у «Тампы» было лишь 12 бросков в створ — так вяло играть с «Вашингтоном» было просто недопустимо. В начале второй двадцатиминутки это логично привело к взятию ворот, когда оборона «Тампы» была вынуждена беспомощно бегать за шайбой, которую передавали друг другу в чужой зоне хоккеисты «Кэпиталз». Закончился этот розыгрыш мощным дальним выстрелом Радко Гудаса, с которым не справился сменщик Василевского Кёртис Макэлинни.

Официальный сайт НХЛ

Ненадолго развеселил болельщиков «Лайтнинг» Никита Кучеров, который нашёл возможность точно бросить, борясь перед воротами Брэйдена Холтби. Для лучшего игрока прошлого сезона эта шайба стала двенадцатой в сезоне, и свою результативную серию Никита продлил до пяти матчей (2 гола, 4 передачи). Но для того, чтобы претендовать на победу во встрече со столь серьёзным оппонентом нужна была эффективная игра всей команды, о которой говорить не приходится.

Официальный сайт НХЛ

Вскоре Дмитрий Орлов великолепным броском в касание принёс «Вашингтону» победу и показал, что не единым Джоном Карлсоном жива оборона «столичных». «Тампа» проиграла «столичным» третий матч за сезон с общим счётом 6:12 — отставание «молний» от зоны плей-офф составляет уже 7 очков.

Официальный сайт НХЛ

Стоит добавить, что в матче было несколько весьма интересных эпизодов, которые могли закончиться травмами. Во втором периоде форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши налетел лицом на локоть защитника «Тампы» Михаила Сергачёва и не сразу поднялся со льда. У американца уже были в карьере сотрясения мозга, но, пропустив лишь пару смен, Оши вернулся в строй.

А самым забавным моментом стал эпизод с защитником «Вашингтона» Ником Дженсеном, который вышел на смену во втором периоде, не заметив, что к его коньку прилипло… полотенце. Дженсен не потерял равновесие, но удивился тому, что что-то мешает катиться. Ловким движением помеха была убрана, но момент вызвал бурную реакцию со стороны болельщиков.

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Максим Замятин

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3:1
0:0, 1:0, 2:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 1222.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжон Купер
Вратари
Брэйден ХолтбиКертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
1-й период
04:26Командный штраф
08:08Александр Овечкин
16:59Митчелл Стивенс
18:47Том Уилсон
2-й период
24:40Радко Гудас(Ларс Эллер, Йонас Зигенталер)
32:14Гарнет Хэтэуэй
3-й период
44:29Ян Рутта
50:00Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Ондржей Палат)
50:35Ник Дженсен
51:09Ларс Эллер
53:57Дмитрий Орлов(Якуб Врана, Евгений Кузнецов)
56:12Йонас Зигенталер
57:37Ник Дауд(Том Уилсон, Дмитрий Орлов)
58:51Джон Карлсон
Лучшие игроки матча
Дмитрий Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Кертис Макэлхинни (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
14Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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