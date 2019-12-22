Кучеров забил, но этого мало. С такой игрой «Тампа» может забыть о Кубке Стэнли
«Вашингтон» выиграл у «молний» третий матч в сезоне.
«Вашингтон» выиграл у «молний» третий матч в сезоне.
«Молнии» приехали в столицу США после обидного домашнего поражения от «Далласа», когда команда Джона Купера упустила преимущество в две шайбы и позволила сопернику вырвать победу в овертайме. Перед стартом нынешнего сезона все говорили о том, что «Тампа» теперь — главный фаворит на Кубок Стэнли, что хоккеистам «Лайтнинг» пора реализовывать свой потенциал, и что состав максимально приближен к идеальному.
На деле же получается так, что к середине регулярного чемпионата «молнии» не то, что не являются фаворитом, а отстают от зоны
Все эти проблемы подтвердились уже в начале матча со «столичными». В первом периоде «молнии» в два раза уступили сопернику в бросковой активности, а по итогам 40 минут у «Тампы» было лишь 12 бросков в створ — так вяло играть с «Вашингтоном» было просто недопустимо. В начале второй двадцатиминутки это логично привело к взятию ворот, когда оборона «Тампы» была вынуждена беспомощно бегать за шайбой, которую передавали друг другу в чужой зоне хоккеисты «Кэпиталз». Закончился этот розыгрыш мощным дальним выстрелом Радко Гудаса, с которым не справился сменщик Василевского Кёртис Макэлинни.
Ненадолго развеселил болельщиков «Лайтнинг» Никита Кучеров, который нашёл возможность точно бросить, борясь перед воротами Брэйдена Холтби. Для лучшего игрока прошлого сезона эта шайба стала двенадцатой в сезоне, и свою результативную серию Никита продлил до пяти матчей (2 гола, 4 передачи). Но для того, чтобы претендовать на победу во встрече со столь серьёзным оппонентом нужна была эффективная игра всей команды, о которой говорить не приходится.
Вскоре Дмитрий Орлов великолепным броском в касание принёс «Вашингтону» победу и показал, что не единым Джоном Карлсоном жива оборона «столичных». «Тампа» проиграла «столичным» третий матч за сезон с общим счётом 6:12 — отставание «молний» от зоны
Стоит добавить, что в матче было несколько весьма интересных эпизодов, которые могли закончиться травмами. Во втором периоде форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши налетел лицом на локоть защитника «Тампы» Михаила Сергачёва и не сразу поднялся со льда. У американца уже были в карьере сотрясения мозга, но, пропустив лишь пару смен, Оши вернулся в строй.
А самым забавным моментом стал эпизод с защитником «Вашингтона» Ником Дженсеном, который вышел на смену во втором периоде, не заметив, что к его коньку прилипло… полотенце. Дженсен не потерял равновесие, но удивился тому, что
Максим Замятин
|Тодд Рирден
|Джон Купер
|Брэйден Холтби
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|04:26
|Командный штраф
|08:08
|Александр Овечкин
|16:59
|Митчелл Стивенс
|18:47
|Том Уилсон
|24:40
|Радко Гудас(Ларс Эллер, Йонас Зигенталер)
|32:14
|Гарнет Хэтэуэй
|44:29
|Ян Рутта
|50:00
|Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Ондржей Палат)
|50:35
|Ник Дженсен
|51:09
|Ларс Эллер
|53:57
|Дмитрий Орлов(Якуб Врана, Евгений Кузнецов)
|56:12
|Йонас Зигенталер
|57:37
|Ник Дауд(Том Уилсон, Дмитрий Орлов)
|58:51
|Джон Карлсон
Дмитрий Орлов (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Кертис Макэлхинни (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0