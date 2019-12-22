Кучеров забил, но этого мало. С такой игрой «Тампа» может забыть о Кубке Стэнли

Источник: AP 2019

«Молнии» приехали в столицу США после обидного домашнего поражения от «Далласа», когда команда Джона Купера упустила преимущество в две шайбы и позволила сопернику вырвать победу в овертайме. Перед стартом нынешнего сезона все говорили о том, что «Тампа» теперь — главный фаворит на Кубок Стэнли, что хоккеистам «Лайтнинг» пора реализовывать свой потенциал, и что состав максимально приближен к идеальному.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На деле же получается так, что к середине регулярного чемпионата «молнии» не то, что не являются фаворитом, а отстают от зоны плей-офф, часто показывают невыразительный хоккей, а к игровым неудачам примешиваются и внутренние конфликты вроде отправки MVP прошлого сезона в запас. Результативность южан находится на привычном уровне (3,52 гола в среднем за матч, 2 место в лиге), а вот игра в обороне выглядит из рук вон плохо — 3,24 шайбы за игру и четвёртое место с конца.

Все эти проблемы подтвердились уже в начале матча со «столичными». В первом периоде «молнии» в два раза уступили сопернику в бросковой активности, а по итогам 40 минут у «Тампы» было лишь 12 бросков в створ — так вяло играть с «Вашингтоном» было просто недопустимо. В начале второй двадцатиминутки это логично привело к взятию ворот, когда оборона «Тампы» была вынуждена беспомощно бегать за шайбой, которую передавали друг другу в чужой зоне хоккеисты «Кэпиталз». Закончился этот розыгрыш мощным дальним выстрелом Радко Гудаса, с которым не справился сменщик Василевского Кёртис Макэлинни.

Официальный сайт НХЛ

Ненадолго развеселил болельщиков «Лайтнинг» Никита Кучеров, который нашёл возможность точно бросить, борясь перед воротами Брэйдена Холтби. Для лучшего игрока прошлого сезона эта шайба стала двенадцатой в сезоне, и свою результативную серию Никита продлил до пяти матчей (2 гола, 4 передачи). Но для того, чтобы претендовать на победу во встрече со столь серьёзным оппонентом нужна была эффективная игра всей команды, о которой говорить не приходится.

Официальный сайт НХЛ

Вскоре Дмитрий Орлов великолепным броском в касание принёс «Вашингтону» победу и показал, что не единым Джоном Карлсоном жива оборона «столичных». «Тампа» проиграла «столичным» третий матч за сезон с общим счётом 6:12 — отставание «молний» от зоны плей-офф составляет уже 7 очков.

Официальный сайт НХЛ

Стоит добавить, что в матче было несколько весьма интересных эпизодов, которые могли закончиться травмами. Во втором периоде форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши налетел лицом на локоть защитника «Тампы» Михаила Сергачёва и не сразу поднялся со льда. У американца уже были в карьере сотрясения мозга, но, пропустив лишь пару смен, Оши вернулся в строй.

А самым забавным моментом стал эпизод с защитником «Вашингтона» Ником Дженсеном, который вышел на смену во втором периоде, не заметив, что к его коньку прилипло… полотенце. Дженсен не потерял равновесие, но удивился тому, что что-то мешает катиться. Ловким движением помеха была убрана, но момент вызвал бурную реакцию со стороны болельщиков.

Максим Замятин