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10:10 (мск), источник: ТАСС

Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ

ТАСС, 22 декабря. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал результативную передачу в выездном матче против «Ванкувера» и набрал 1033-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Малкин вышел на чистое третье место среди самых результативных российских игроков в «регулярках» НХЛ.

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На счету Малкина 400 голов и 633 результативные передачи. Он обогнал Александра Могильного, на счету которого 1032 (473+559) очка. Лидером по этому показателю является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1246 (680+566) очков, второе место занимает Сергей Федоров — 1179 (483+696) очков.

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Малкину 33 года, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим вторым номером в 2004 году, за клуб российский форвард выступает с 2006 года, завоевав три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ванкувера». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (16-я минута), Джей Ти Миллер (18), Элиас Петтерссон (37) и Брок Бесер (55), у «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель (36). В первом периоде хоккеисты «Питтсбурга» не нанесли ни одного удара по воротам соперника, в предыдущий раз игроки клуба не смогли записать на свой счет бросков по воротам соперника в одном периоде 23 ноября 2002 году в матче против «Сан-Хосе».

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» потерпел первое поражение в последних пяти матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 36 матчах. «Ванкувер» идет на десятой строчке на Западе, в 37 играх клуб набрал 40 очков. В следующем матче «Питтсбург» на выезде сыграет с «Нэшвиллом» 28 декабря, «Ванкувер» 24 декабря примет «Эдмонтон».

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14 марта© Ньюстюб
Ванкувер Кэнакс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1222.12.2019, 06:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринМайк Салливан
Вратари
Якоб МаркстремМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
12:24Доминик Симон
12:24Доминик Симон
13:05Брэндон Танев
13:51Джек Джонсон
15:10Джейк Виртанен(Тайлер Майерс, Антуан Руссель)
17:00Джей.Ти. Миллер(Оскар Фантенберг, Кристофер Танев)
18:57Тэннер Пирсон
2-й период
33:25Адам Годетт
33:25Адам Годетт
35:28Джейк Гюнтцель(Джаред Маккэн, Евгений Малкин)
36:12Элиас Петтерссон(Тайлер Майерс, Джей.Ти. Миллер)
39:38Оскар Фантенберг
3-й период
45:58Оскар Фантенберг
48:35Брэндон Танев
54:31Брок Бозер(Элиас Петтерссон)
Лучшие игроки матча
Джей.Ти. Миллер (Ванкувер Кэнакс), Элиас Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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