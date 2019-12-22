Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ

На счету Малкина 400 голов и 633 результативные передачи. Он обогнал Александра Могильного, на счету которого 1032 (473+559) очка. Лидером по этому показателю является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1246 (680+566) очков, второе место занимает Сергей Федоров — 1179 (483+696) очков.
Малкину 33 года, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим вторым номером в 2004 году, за клуб российский форвард выступает с 2006 года, завоевав три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ванкувера». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (16-я минута), Джей Ти Миллер (18), Элиас Петтерссон (37) и Брок Бесер (55), у «Питтсбурга» отличился Джейк Гюнцель (36). В первом периоде хоккеисты «Питтсбурга» не нанесли ни одного удара по воротам соперника, в предыдущий раз игроки клуба не смогли записать на свой счет бросков по воротам соперника в одном периоде 23 ноября 2002 году в матче против «Сан-Хосе».
«Питтсбург» потерпел первое поражение в последних пяти матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очков в 36 матчах. «Ванкувер» идет на десятой строчке на Западе, в 37 играх клуб набрал 40 очков. В следующем матче «Питтсбург» на выезде сыграет с «Нэшвиллом» 28 декабря, «Ванкувер» 24 декабря примет «Эдмонтон».