Свечников зарядил клюшкой в лицо бывшему партнеру Овечкина. Его трюк, тем временем, все популярнее
Теперь в стиле лакросс попробовал забить Мэттьюс.
Теперь в стиле лакросс попробовал забить Мэттьюс.
«Это не так уж и впечатляет. Как там зовут этого ребенка, Стретчнекофф? В мое время тафгаи Максорли и Семенко не потерпели бы такого дерьма».
Так отреагировал на второй
Пару дней назад попробовать решил форвард «Оттавы» Тайлер Эннис — его жестко осадил защитник «Нэшвилла» Данте Фаббро.
А в ночь с субботы на воскресенье на «гол Свечникова» заходил любимчик Америки Остон Мэттьюс — правда, нападающий «Торонто» даже не смог поднять шайбу со льда. Что же, каждая следующая неудачная попытка будет только повышать уникальность шайб Андрея.
У самого же Свечникова в ближайшее время могут возникнуть проблемы. В тот момент, когда к Мэттьюсу приходило осознание, что
Удар получился не очень сильным, основная его сила пришлась на визор, но бывший партнер Александра Овечкина подыграл судьям, которые выписали Свечникову 4 минуты штрафа — по 2 за неспортивное поведение и игру высоко поднятой клюшкой.
В социальных сетях некоторые болельщики уже требуют от НХЛ и Департамента по безопасности игроков рассмотрения этого эпизода и дисквалификации Андрея.
Ожидать решения лиги Свечников будет не в очень хорошем настроении — его команда проиграла «Пантерз» со счетом 2:4. Главными героями вечера стали Крис Дриеджер и Ноэль Аччари. Канадский бэкап Сергея Бобровского появился на льду впервые за 8 матчей, отразил 42 броска и, по сути, остановил хозяев.
А американский форвард забросил седьмую шайбу в трех последних встречах — круче в истории «Флориды» зажигал только Павел Буре.
Отметился голом и российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов — в первом периоде он умчался к воротам «Каролины» и без вопросов разобрался с Петром Мразеком. Шайба стала для Дадонова 13-й в сезоне — в двух предыдущих чемпионатах он отличался по 28 раз и снова готов, как минимум, повторить личный рекорд.
Артём Гаев
|Род Бриндамор
|Джоэль Кенневилль
|Петр Мразек
|Крис Дридгер
|07:07
|Евгений Дадонов(Брайан Бойл)
|19:56
|Марк Пайсик
|29:52
|Андрей Свечников
|31:34
|Брайан Бойл(Бретт Коннолли, Аарон Экблад)
|35:48
|Лукас Валлмарк
|39:30
|Андрей Свечников
|39:30
|Джоэль Эдмундсон
|39:30
|Андрей Свечников
|39:30
|Джош Браун
|39:30
|Бретт Коннолли
|40:26
|Джонатан Юбердо(Александр Барков, Майк I Хоффман)
|41:39
|Доминик Тонинато
|49:16
|Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Дуги Хэмилтон)
|50:41
|Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
|51:17
|Брайан Бойл
|52:59
|Лукас Валлмарк(Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас)
Крис Дридгер (Флорида Пантерз), Брайан Бойл (Флорида Пантерз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0