Свечников зарядил клюшкой в лицо бывшему партнеру Овечкина. Его трюк, тем временем, все популярнее

Источник: AP 2019

«Это не так уж и впечатляет. Как там зовут этого ребенка, Стретчнекофф? В мое время тафгаи Максорли и Семенко не потерпели бы такого дерьма».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Так отреагировал на второй лакросс-гол Андрея Свечникова в сезоне самый известный хоккейный эксперт Северной Америки Дон Черри. А вот действующие игроки НХЛ отнеслись к историческим шайбам русского вундеркинда совсем иначе — для них это стало вызовом. После того, как Андрей издевательски забил в ворота «Виннипега» было зафиксировано уже несколько попыток повторить этот трюк.

Пару дней назад попробовать решил форвард «Оттавы» Тайлер Эннис — его жестко осадил защитник «Нэшвилла» Данте Фаббро.

А в ночь с субботы на воскресенье на «гол Свечникова» заходил любимчик Америки Остон Мэттьюс — правда, нападающий «Торонто» даже не смог поднять шайбу со льда. Что же, каждая следующая неудачная попытка будет только повышать уникальность шайб Андрея.

У самого же Свечникова в ближайшее время могут возникнуть проблемы. В тот момент, когда к Мэттьюсу приходило осознание, что лакросс-голы пока не для него, «Каролина» принимала на своем льду «Флориду». 19-летний российский форвард на этот раз не забил, зато, вполне возможно, влип в неприятную историю. В концовке второго периода он столкнулся у борта с Бреттом Коннолли и в ответ на толчок канадца, ударил его клюшкой в лицо.

Удар получился не очень сильным, основная его сила пришлась на визор, но бывший партнер Александра Овечкина подыграл судьям, которые выписали Свечникову 4 минуты штрафа — по 2 за неспортивное поведение и игру высоко поднятой клюшкой.

В социальных сетях некоторые болельщики уже требуют от НХЛ и Департамента по безопасности игроков рассмотрения этого эпизода и дисквалификации Андрея.

Ожидать решения лиги Свечников будет не в очень хорошем настроении — его команда проиграла «Пантерз» со счетом 2:4. Главными героями вечера стали Крис Дриеджер и Ноэль Аччари. Канадский бэкап Сергея Бобровского появился на льду впервые за 8 матчей, отразил 42 броска и, по сути, остановил хозяев.

А американский форвард забросил седьмую шайбу в трех последних встречах — круче в истории «Флориды» зажигал только Павел Буре.

Отметился голом и российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов — в первом периоде он умчался к воротам «Каролины» и без вопросов разобрался с Петром Мразеком. Шайба стала для Дадонова 13-й в сезоне — в двух предыдущих чемпионатах он отличался по 28 раз и снова готов, как минимум, повторить личный рекорд.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев