Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:15
Спартак
Барыс
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
51
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
11:13 (мск), источник: Sport24

Свечников зарядил клюшкой в лицо бывшему партнеру Овечкина. Его трюк, тем временем, все популярнее

Теперь в стиле лакросс попробовал забить Мэттьюс.

Наверх
Источник: AP 2019

«Это не так уж и впечатляет. Как там зовут этого ребенка, Стретчнекофф? В мое время тафгаи Максорли и Семенко не потерпели бы такого дерьма».

Во время загрузки произошла ошибка.

Так отреагировал на второй лакросс-гол Андрея Свечникова в сезоне самый известный хоккейный эксперт Северной Америки Дон Черри. А вот действующие игроки НХЛ отнеслись к историческим шайбам русского вундеркинда совсем иначе — для них это стало вызовом. После того, как Андрей издевательски забил в ворота «Виннипега» было зафиксировано уже несколько попыток повторить этот трюк.

Пару дней назад попробовать решил форвард «Оттавы» Тайлер Эннис — его жестко осадил защитник «Нэшвилла» Данте Фаббро.

Во время загрузки произошла ошибка.

А в ночь с субботы на воскресенье на «гол Свечникова» заходил любимчик Америки Остон Мэттьюс — правда, нападающий «Торонто» даже не смог поднять шайбу со льда. Что же, каждая следующая неудачная попытка будет только повышать уникальность шайб Андрея.

Во время загрузки произошла ошибка.

У самого же Свечникова в ближайшее время могут возникнуть проблемы. В тот момент, когда к Мэттьюсу приходило осознание, что лакросс-голы пока не для него, «Каролина» принимала на своем льду «Флориду». 19-летний российский форвард на этот раз не забил, зато, вполне возможно, влип в неприятную историю. В концовке второго периода он столкнулся у борта с Бреттом Коннолли и в ответ на толчок канадца, ударил его клюшкой в лицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Удар получился не очень сильным, основная его сила пришлась на визор, но бывший партнер Александра Овечкина подыграл судьям, которые выписали Свечникову 4 минуты штрафа — по 2 за неспортивное поведение и игру высоко поднятой клюшкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В социальных сетях некоторые болельщики уже требуют от НХЛ и Департамента по безопасности игроков рассмотрения этого эпизода и дисквалификации Андрея.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидать решения лиги Свечников будет не в очень хорошем настроении — его команда проиграла «Пантерз» со счетом 2:4. Главными героями вечера стали Крис Дриеджер и Ноэль Аччари. Канадский бэкап Сергея Бобровского появился на льду впервые за 8 матчей, отразил 42 броска и, по сути, остановил хозяев.

Во время загрузки произошла ошибка.

А американский форвард забросил седьмую шайбу в трех последних встречах — круче в истории «Флориды» зажигал только Павел Буре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметился голом и российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов — в первом периоде он умчался к воротам «Каролины» и без вопросов разобрался с Петром Мразеком. Шайба стала для Дадонова 13-й в сезоне — в двух предыдущих чемпионатах он отличался по 28 раз и снова готов, как минимум, повторить личный рекорд.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Как Овечкин фотографируется со звездами
Читайте также
Каролина Харрикейнз
2:4
0:1, 0:1, 2:2
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1222.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДжоэль Кенневилль
Вратари
Петр МразекКрис Дридгер
1-й период
07:07Евгений Дадонов(Брайан Бойл)
19:56Марк Пайсик
2-й период
29:52Андрей Свечников
31:34Брайан Бойл(Бретт Коннолли, Аарон Экблад)
35:48Лукас Валлмарк
39:30Андрей Свечников
39:30Джоэль Эдмундсон
39:30Андрей Свечников
39:30Джош Браун
39:30Бретт Коннолли
3-й период
40:26Джонатан Юбердо(Александр Барков, Майк I Хоффман)
41:39Доминик Тонинато
49:16Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Дуги Хэмилтон)
50:41Ноэль Аккьяри(Джонатан Юбердо, Кит Яндл)
51:17Брайан Бойл
52:59Лукас Валлмарк(Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас)
Лучшие игроки матча
Крис Дридгер (Флорида Пантерз), Брайан Бойл (Флорида Пантерз), Нино Нидеррайтер (Каролина Харрикейнз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каролина Харрикейнз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Должна на коленях ползать». Бывшая жена Зайцева пожаловалась Малахову на унижения от хоккеиста
Лера Кудрявцева слила компромат на бывшую жену хоккеиста сборной России, обвинив ее в измене
«Готов преподнести урок»: Кадыров бросил вызов Емельяненко
Пока «Ливерпуль» брал ЧМ, «Сити» и «Лестер» рубились за 2 место
«Посмешить людей?» Как Лебедев закончил с боксом
Кучеров забил, но такая «Тампа» может забыть о Кубке Стэнли
Семин против Губерниева: комментатор назвал журналистов оленями
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря (фото)
Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь