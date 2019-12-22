Зайцев ответил на обвинения бывшей жены. Первое интервью хоккеиста о скандале в его семье

Источник: AP 2019

Судебный процесс защитника «Оттавы» Никиты Зайцева и его бывшей жены Маргариты об опеке дочерей хоккеиста стал одним из самых громких событий последних недель. Экс-супруга спортсмена обвинила его в похищении детей, а отец Никиты Игорь Зайцев неоднократно заявлял об аморальном поведении его бывшей невестки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Скандальную тему обсудили даже на федеральных каналах, по ее поводу высказались многие известные представители шоу-бизнеса. До сегодняшнего дня не говорил о ситуации только сам Зайцев. В эксклюзивном интервью «СЭ» Никита объяснил, зачем забрал детей у супруги и почему уверен, что им будет лучше с отцом, а не матерью.

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— Главное обвинение со стороны вашей бывшей супруги — видео, на котором вы забираете детей. Почему вы решились на такой шаг?

— Я забрал девочек, потому что боялся за них. Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить … Без своих девочек. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними, но мама почему-то начала от меня их прятать, узнав из СМИ, что я в Москве. Я и мои родители приехали по адресу, где они могли находиться. Мы увидели, мягко говоря, непонятную картину: девочек увозили куда-то две странные женщины, поэтому я принял решение их забрать.

— Обычно в случае разводов дети остаются с матерью, но в данной ситуации вы уверены, что им будет лучше с вами? Почему?

— После разводов дети остаются с тем, с кем определит суд. Я на сто процентов уверен, что девочкам будет лучше с нами. Они выросли у нас, всегда были окружены теплом и лаской, ими занимались, за ними смотрели. В конце концов, они здесь прописаны, здесь же проходят лечение, их детский сад также находится по этому адресу. Мои дети не должны находиться на съемных квартирах, куда приходят неизвестные мужчины. Ведь элементарно есть вероятность, что не все из них психически здоровы.

— Ваша бывшая супруга закинула в СМИ информацию о вашем желании сделать канадский паспорт.

— Я родился, вырос и живу в России. Я — игрок сборной России. Моя старшая дочь Соня тоже родилась здесь, а у Верочки двойное гражданство. Хоть она и родилась в Канаде, я настоял на том, чтобы ей сделали и российское гражданство, несмотря на то, что ее мама была против. Маргарита, к слову, всегда говорила, что в России ей жить не нравится — не ее уровень жизни.

Как сложится дальше моя жизнь, я не знаю. Возможно, я захочу уехать жить в Италию. Или, к примеру, построю дом в Лос-Анджелесе. Буду жить там, где комфортно мне и моей семье. Но всегда и везде я останусь русским. Также и мои дети, в первую очередь, будут разговаривать по-русски.

— Говорят, что именно поведение Маргариты повлияло на ваше решение попросить обмена из «Торонто». Это правда?

— Я не остался в «Торонто» по нескольким причинам. И одна из них, действительно, — мерзкое поведение моей бывшей супруги, на которое меня попросили обратить внимание и руководство клуба, и мои друзья из команды.

— Маргарита говорит, что те компрометирующие видео, на которых ваша бывшая супруга с другим мужчиной, были засняты в период, когда вы были уже в процессе бракоразводного процесса. Так ли это?

— Развелись мы с Маргаритой осенью, а в дом моих родителей она привела мужчину в начале лета. Но еще раз повторю, я шокирован тем, что в доме находились дети. Они в любой момент могли выйти из комнаты и получить психологическую травму.

— Удивило ли вас, что очень известные люди из шоу-бизнеса стали комментировать вашу ситуацию и вступаться за Маргариту?

— Если честно, мне их комментарии мало интересны, как и они сами. Тем более, как позднее выяснилось, многих обзванивала пиар-директор Маргариты и просила высказываться в ее поддержку. Вообще, эта ситуация раскрыла мне глаза на многих людей — теперь я буду знать, где друг, а где … так себе.

Меня очень удивило то, что в нашей стране люди живут странными понятиями. Если ты спортсмен и неплохо зарабатываешь — сразу виноват во всем ты. Все тебя начинают клевать, и сама ситуация никому неинтересна. Лозунг один: «богатый, спортсмен — значит гад». Еще раз повторю для особо оголтелых: я — семейный человек. Для меня дети, родители, брат и близкие друзья — это вся моя жизнь. Я не люблю гламурные клубы, тусовки и модные рестораны… Я за уют и домашнее тепло, а меня тащили тусоваться каждый вечер. Мне было вообще не до этого. После каждого матча НХЛ все тело гудит. Домой бы добраться и отдохнуть, с девчонками поиграть. Как я прочитал недавно: «Жена хоккеиста — это жена декабриста». У меня, к сожалению, было по-другому.

— Как в «Оттаве» отнеслись ко всей этой ситуации?

— С пониманием. Семейные ценности там на первом месте. Когда в «Оттаве» увидели видео, где мама с криками выбрасывает из стульчика мою дочь, все были в ужасе. Для них это дикость. Там очень строго за этим смотрят. Сказали, чтобы я держал их в курсе этой ситуации.

— Как чувствуете себя в новом клубе? Довольны, что вас обменяли?

— Чувствую себя замечательно. У нас классный и дружный коллектив, бьемся в каждом матче. Чувствую себя спокойно в этом замечательном городе. Болельщики здесь очень любят хоккей, но по-доброму. Нет никакой агрессии в сторону игроков.

— Насколько эта вся ситуация влияет на вашу игру? Как часто придется ездить в Москву из-за всего этого?

— В Москву теперь буду летать постоянно, когда нет игр. Да, это тяжело, но без девочек я не могу, буду бороться за них до конца. Придется жить и восстанавливаться в самолетах, но это неважно.

В последней игре против «Коламбуса» я получил две травмы, блокируя броски во втором и третьем периодах. Плохо, конечно, но у меня такой стиль — шайба не должна доходить до ворот. Играл я много, тренер мне доверяет. Да и все ребята, как я уже говорил, в команде трудяги. В общем, в «Оттаве» у меня все хорошо. А когда девочки будут рядом, и все это забудется — я буду просто счастлив!

Алена Гребенькова