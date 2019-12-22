«Рейнджерс» победили «Анахайм» в матче НХЛ. Панарин набрал очки в седьмом матче подряд
ТАСС, 22 декабря. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1 победил «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 22 декабря. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1 победил «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Филип Хытил (8-я минута), Бретт Хауден (9), Крис Крайдер (13 и 37) и Мика Зибанежад (42). У «Анахайма» отличился Сэм Стил (10).
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хаудена и продлил свою голевую серию до семи матчей, ранее в текущем сезоне 28-летний россиянин набирал очки на протяжении 12 матчей подряд. Панарин стал четвертым игроком «Рейнджерс» за 10 лет с двумя результативными сериями, превышающими семь матчей, ранее это удавалось Мариану Габорику (в сезоне-2009/10), Бенуа Пульо (2013/14) и Джей Ти Миллеру (2016/17). Всего в активе Панарина теперь 45 (20 шайб + 25 передач) очков в 34 матчах.
Другой российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на площадке 16 минут 51 секунду, не сумев отметиться результативными действиями. В активе 24-летнего россиянина 21 (6+15) очко в 34 матчах текущего сезона.
«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 35 матчах. «Анахайм» идет на предпоследней, 14-й строчке на Западе, имея в активе 34 очка после 37 встреч.
В следующем матче «Рейнджерс» 24 декабря на выезде сыграют с «Филадельфией», а «Анахайм» 28 декабря на домашней площадке примет «Вегас».
|Дэвид Куинн
|Даллас Икинс
|Хенрик Лундквист
|Райан Миллер
|01:33
|Корбиниан Хольцер
|07:14
|Филип Хитил(Брендан Лемье, Брэди Шей)
|08:45
|Бретт Хауден(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
|09:58
|Сэм Стил(Ондржей Каше)
|11:53
|Райан Линдгрен
|11:53
|Максим Комтуа
|12:16
|Крис Крайдер
|17:56
|Эрик Гудбрэнсон
|23:33
|Грег Маккег
|29:54
|Девин Шор
|32:58
|Бретт Хауден
|32:58
|Майкл Дель Зотто
|36:09
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад)
|36:44
|Брендан Лемье
|36:44
|Эрик Гудбрэнсон
|36:44
|Эрик Гудбрэнсон
|36:57
|Энтони Дианджело
|40:00
|Брендан Лемье
|40:00
|Брендан Лемье
|41:16
|Мика Зибанежад(Райан Стром)
|45:38
|Майкл Хэйли
|45:38
|Николя Делорье
|45:38
|Якоб Ларссон
|50:46
|Райан Линдгрен
|55:40
|Джош Мэнсон
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Бретт Хауден (Нью-Йорк Рейнджерс)
|29
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0