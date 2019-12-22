Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
51
Хоккей. НХЛ
23.12
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23.12
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23.12
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
17:15
Спартак
Барыс
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
16
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Сочи
31
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
21
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
23:39 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» победили «Анахайм» в матче НХЛ. Панарин набрал очки в седьмом матче подряд

ТАСС, 22 декабря. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 5:1 победил «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Филип Хытил (8-я минута), Бретт Хауден (9), Крис Крайдер (13 и 37) и Мика Зибанежад (42). У «Анахайма» отличился Сэм Стил (10).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хаудена и продлил свою голевую серию до семи матчей, ранее в текущем сезоне 28-летний россиянин набирал очки на протяжении 12 матчей подряд. Панарин стал четвертым игроком «Рейнджерс» за 10 лет с двумя результативными сериями, превышающими семь матчей, ранее это удавалось Мариану Габорику (в сезоне-2009/10), Бенуа Пульо (2013/14) и Джей Ти Миллеру (2016/17). Всего в активе Панарина теперь 45 (20 шайб + 25 передач) очков в 34 матчах.

Другой российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провел на площадке 16 минут 51 секунду, не сумев отметиться результативными действиями. В активе 24-летнего россиянина 21 (6+15) очко в 34 матчах текущего сезона.

«Рейнджерс» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 35 матчах. «Анахайм» идет на предпоследней, 14-й строчке на Западе, имея в активе 34 очка после 37 встреч.

В следующем матче «Рейнджерс» 24 декабря на выезде сыграют с «Филадельфией», а «Анахайм» 28 декабря на домашней площадке примет «Вегас».

Читайте также
Свист в Коламбусе, Овечкин и Гретцки, рекорд Ягра. Интервью Артемия Панарина
Во время загрузки произошла ошибка.
11 декабря© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
5:1
3:1, 1:0, 1:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1222.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннДаллас Икинс
Вратари
Хенрик ЛундквистРайан Миллер
1-й период
01:33Корбиниан Хольцер
07:14Филип Хитил(Брендан Лемье, Брэди Шей)
08:45Бретт Хауден(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
09:58Сэм Стил(Ондржей Каше)
11:53Райан Линдгрен
11:53Максим Комтуа
12:16Крис Крайдер
17:56Эрик Гудбрэнсон
2-й период
23:33Грег Маккег
29:54Девин Шор
32:58Бретт Хауден
32:58Майкл Дель Зотто
36:09Крис Крайдер(Мика Зибанежад)
36:44Брендан Лемье
36:44Эрик Гудбрэнсон
36:44Эрик Гудбрэнсон
36:57Энтони Дианджело
3-й период
40:00Брендан Лемье
40:00Брендан Лемье
41:16Мика Зибанежад(Райан Стром)
45:38Майкл Хэйли
45:38Николя Делорье
45:38Якоб Ларссон
50:46Райан Линдгрен
55:40Джош Мэнсон
Лучшие игроки матча
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Бретт Хауден (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
29Штрафное время31
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
УЕФА жестко наказал московский ЦСКА за пиро-шоу в Будапеште
«Лацио» победил «Ювентус» и в 5-й раз завоевал Суперкубок Италии
«Челси» одолел «Тоттенхэм» благодаря дублю бывшего игрока «Анжи»
ЦСКА одержал крупную победу в Континентальной хоккейной лиге
«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде чемпионата Англии
Мадридский «Реал» принимает «Атлетик» из Бильбао (трансляция)
«Чемпионат»: ЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь