Мощнейший матч команды Панарина. А сам Хлебушек набирает очки уже семь матчей подряд
Отличный матч «Рейнджерс».
Отличный матч «Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хитил — 9 (Лемье, Шей), 7:14 — 1:0. Хауден — 4 (Дианджело, Панарин), 8:45 — 2:0. Стил — 3 (Каше), 9:58 — 2:1. Крайдер — 9, 12:16 — 3:1. Крайдер — 10 (Зибанежад), 36:09 — 4:1. Зибанежад — 12 (мен., Стром), 41:16 — 5:1.
Вратари: Лундквист — Миллер.
Штраф: 29 — 31.
Броски: 41 (18+12+11) — 20 (6+7+7).
Наши: Бучневич (16.51/1/0), Панарин (18.20/3/+1) — -.
22 декабря.
Несмотря на сырость молодой команды Дэвида Куинна, шансов на победу у «Рейнджеров» было изначально больше — «Дакс» потратили почти все свои силы на вчерашний матч против «Айлендерс» (6:5 Б). И к середине первого периода счет уже был 2:0 в пользу хозяев при почти пятикратном преимуществе по броскам.
Артемий Панарин заработал только одно очко, поучаствовав во второй шайбе «Рейнджерс». Он отдал красивую передачу, а Бретт Хауден вовремя успел подставить клюшку.
В конце первой двадцатиминутки Панарин также помог команде, заработав двухминутное большинство, которое, правда, «Рейнджерам» реализовать не удалось — как и все остальные реализации лишнего. В этот раз сам же Артемий слегка перемудрил с поперечными передачами.
Зато Панарин продлил свою результативную серию до 7 матчей — в них россиянин набрал 11 (7+4) очков.
«Анахайм» смогли ответить хозяевам только одной шайбой, которую забросил один из самых молодых игроков команды — Сэм Стил. После нее забивали только «Рейнджеры». Третью шайбу ньюйоркцы забросили в формате «четыре на четыре», когда Райан Линдгрен и Максим Комтуа заработали обоюдное удаление.
А затем дубль оформил Крис Крайдер — сначала он ушел от защитника, а потом отличился с эффектоного паса Мики Зибанежада — 4:1.
Швед же забил и пятый гол в третьем периоде (причем в меньшинстве), набрав 2 (1+1) очка. Зибанежад также нанес 7 бросков и закончил матч с показателем полезности «плюс три».
Что касается Крайдера — он был близок к
Таким образом, матч закончился со счетом 5:1. «Рейнджерс» могли бы сегодня набросать и больше, но, возможно, они решили поберечь силы для «бэк-ту-бэка» в Филадельфии, где они сыграют с одним из конкурентов по дивизиону. В любом случае, болельщики сегодня ушли с «Мэдисон-сквер-гарден» счастливыми. А «Рейнджеры» спокойно уехали на выезд, пожелав всем «Счастливого рождества».
Алена Гребенькова
|Дэвид Куинн
|Даллас Икинс
|Хенрик Лундквист
|Райан Миллер
|01:33
|Корбиниан Хольцер
|07:14
|Филип Хитил(Брендан Лемье, Брэди Шей)
|08:45
|Бретт Хауден(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
|09:58
|Сэм Стил(Ондржей Каше)
|11:53
|Райан Линдгрен
|11:53
|Максим Комтуа
|12:16
|Крис Крайдер
|17:56
|Эрик Гудбрэнсон
|23:33
|Грег Маккег
|29:54
|Девин Шор
|32:58
|Бретт Хауден
|32:58
|Майкл Дель Зотто
|36:09
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Райан Линдгрен)
|36:44
|Брендан Лемье
|36:44
|Эрик Гудбрэнсон
|36:44
|Эрик Гудбрэнсон
|36:57
|Энтони Дианджело
|40:00
|Брендан Лемье
|40:00
|Брендан Лемье
|41:16
|Мика Зибанежад(Райан Стром, Хенрик Лундквист)
|45:38
|Майкл Хэйли
|45:38
|Николя Делорье
|45:38
|Якоб Ларссон
|50:46
|Райан Линдгрен
|55:40
|Джош Мэнсон
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Бретт Хауден (Нью-Йорк Рейнджерс)
|29
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0