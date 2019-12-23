Мощнейший матч команды Панарина. А сам Хлебушек набирает очки уже семь матчей подряд

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хитил — 9 (Лемье, Шей), 7:14 — 1:0. Хауден — 4 (Дианджело, Панарин), 8:45 — 2:0. Стил — 3 (Каше), 9:58 — 2:1. Крайдер — 9, 12:16 — 3:1. Крайдер — 10 (Зибанежад), 36:09 — 4:1. Зибанежад — 12 (мен., Стром), 41:16 — 5:1.

Вратари: Лундквист — Миллер.

Штраф: 29 — 31.

Броски: 41 (18+12+11) — 20 (6+7+7).

Наши: Бучневич (16.51/1/0), Панарин (18.20/3/+1) — -.

22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Уставшие «Дакс»

Несмотря на сырость молодой команды Дэвида Куинна, шансов на победу у «Рейнджеров» было изначально больше — «Дакс» потратили почти все свои силы на вчерашний матч против «Айлендерс» (6:5 Б). И к середине первого периода счет уже был 2:0 в пользу хозяев при почти пятикратном преимуществе по броскам.

Хлебушек

Артемий Панарин заработал только одно очко, поучаствовав во второй шайбе «Рейнджерс». Он отдал красивую передачу, а Бретт Хауден вовремя успел подставить клюшку.

В конце первой двадцатиминутки Панарин также помог команде, заработав двухминутное большинство, которое, правда, «Рейнджерам» реализовать не удалось — как и все остальные реализации лишнего. В этот раз сам же Артемий слегка перемудрил с поперечными передачами.

Зато Панарин продлил свою результативную серию до 7 матчей — в них россиянин набрал 11 (7+4) очков.

Дубль Крайдера, два очка Зибанежада

«Анахайм» смогли ответить хозяевам только одной шайбой, которую забросил один из самых молодых игроков команды — Сэм Стил. После нее забивали только «Рейнджеры». Третью шайбу ньюйоркцы забросили в формате «четыре на четыре», когда Райан Линдгрен и Максим Комтуа заработали обоюдное удаление.

А затем дубль оформил Крис Крайдер — сначала он ушел от защитника, а потом отличился с эффектоного паса Мики Зибанежада — 4:1.

Швед же забил и пятый гол в третьем периоде (причем в меньшинстве), набрав 2 (1+1) очка. Зибанежад также нанес 7 бросков и закончил матч с показателем полезности «плюс три».

Что касается Крайдера — он был близок к хет-трику, но Райан Миллер спас команды от очередного гола.

«Счастливого рождества!»

Таким образом, матч закончился со счетом 5:1. «Рейнджерс» могли бы сегодня набросать и больше, но, возможно, они решили поберечь силы для «бэк-ту-бэка» в Филадельфии, где они сыграют с одним из конкурентов по дивизиону. В любом случае, болельщики сегодня ушли с «Мэдисон-сквер-гарден» счастливыми. А «Рейнджеры» спокойно уехали на выезд, пожелав всем «Счастливого рождества».