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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мощнейший матч команды Панарина. А сам Хлебушек набирает очки уже семь матчей подряд

Отличный матч «Рейнджерс».

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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хитил — 9 (Лемье, Шей), 7:14 — 1:0. Хауден — 4 (Дианджело, Панарин), 8:45 — 2:0. Стил — 3 (Каше), 9:58 — 2:1. Крайдер — 9, 12:16 — 3:1. Крайдер — 10 (Зибанежад), 36:09 — 4:1. Зибанежад — 12 (мен., Стром), 41:16 — 5:1.
Вратари: Лундквист — Миллер.
Штраф: 29 — 31.
Броски: 41 (18+12+11) — 20 (6+7+7).
Наши: Бучневич (16.51/1/0), Панарин (18.20/3/+1) — -.
22 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Уставшие «Дакс»

Несмотря на сырость молодой команды Дэвида Куинна, шансов на победу у «Рейнджеров» было изначально больше — «Дакс» потратили почти все свои силы на вчерашний матч против «Айлендерс» (6:5 Б). И к середине первого периода счет уже был 2:0 в пользу хозяев при почти пятикратном преимуществе по броскам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хлебушек

Артемий Панарин заработал только одно очко, поучаствовав во второй шайбе «Рейнджерс». Он отдал красивую передачу, а Бретт Хауден вовремя успел подставить клюшку.

В конце первой двадцатиминутки Панарин также помог команде, заработав двухминутное большинство, которое, правда, «Рейнджерам» реализовать не удалось — как и все остальные реализации лишнего. В этот раз сам же Артемий слегка перемудрил с поперечными передачами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато Панарин продлил свою результативную серию до 7 матчей — в них россиянин набрал 11 (7+4) очков.

Дубль Крайдера, два очка Зибанежада

«Анахайм» смогли ответить хозяевам только одной шайбой, которую забросил один из самых молодых игроков команды — Сэм Стил. После нее забивали только «Рейнджеры». Третью шайбу ньюйоркцы забросили в формате «четыре на четыре», когда Райан Линдгрен и Максим Комтуа заработали обоюдное удаление.

А затем дубль оформил Крис Крайдер — сначала он ушел от защитника, а потом отличился с эффектоного паса Мики Зибанежада — 4:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Швед же забил и пятый гол в третьем периоде (причем в меньшинстве), набрав 2 (1+1) очка. Зибанежад также нанес 7 бросков и закончил матч с показателем полезности «плюс три».

Что касается Крайдера — он был близок к хет-трику, но Райан Миллер спас команды от очередного гола.

«Счастливого рождества!»

Таким образом, матч закончился со счетом 5:1. «Рейнджерс» могли бы сегодня набросать и больше, но, возможно, они решили поберечь силы для «бэк-ту-бэка» в Филадельфии, где они сыграют с одним из конкурентов по дивизиону. В любом случае, болельщики сегодня ушли с «Мэдисон-сквер-гарден» счастливыми. А «Рейнджеры» спокойно уехали на выезд, пожелав всем «Счастливого рождества».

Алена Гребенькова

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Нью-Йорк Рейнджерс
5:1
3:1, 1:0, 1:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1222.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 17465 зрителей
Главные тренеры
Дэвид КуиннДаллас Икинс
Вратари
Хенрик ЛундквистРайан Миллер
1-й период
01:33Корбиниан Хольцер
07:14Филип Хитил(Брендан Лемье, Брэди Шей)
08:45Бретт Хауден(Энтони Дианджело, Артемий Панарин)
09:58Сэм Стил(Ондржей Каше)
11:53Райан Линдгрен
11:53Максим Комтуа
12:16Крис Крайдер
17:56Эрик Гудбрэнсон
2-й период
23:33Грег Маккег
29:54Девин Шор
32:58Бретт Хауден
32:58Майкл Дель Зотто
36:09Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Райан Линдгрен)
36:44Брендан Лемье
36:44Эрик Гудбрэнсон
36:44Эрик Гудбрэнсон
36:57Энтони Дианджело
3-й период
40:00Брендан Лемье
40:00Брендан Лемье
41:16Мика Зибанежад(Райан Стром, Хенрик Лундквист)
45:38Майкл Хэйли
45:38Николя Делорье
45:38Якоб Ларссон
50:46Райан Линдгрен
55:40Джош Мэнсон
Лучшие игроки матча
Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Бретт Хауден (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
29Штрафное время31
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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