Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Торпедо
03
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Динамо Мн
03
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
13
Хоккей. КХЛ
21:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Калгари Флэймз
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы убиты горем». Овечкин простился с умершим от рака юным фанатом

Маленький Алекс Люьи все-таки не смог справиться с болезнью.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Около двух лет назад Овечкин пригласил на игру маленького мальчика Алекса Льюи. Юный болельщик Ови также занимался хоккеем, несмотря на страшный диагноз и сложную операцию, из-за которой пришлось ампутировать часть ноги. Тогда казалось, что все нормализовалось, и мальчику удалось победить рак. Овечкин пригласил его на матч в Торонто и посвятил Алексу хет-трик. После игры состоялась трогательная встреча, которую он запомнил на всю жизнь…

Читайте также
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

— Перед игрой я сказал, что если забью гол, то ради Алекса, — рассказал Овечкин. — После первой шайбы я попытался посмотреть на трибуны, чтобы найти его. Он сказал, где будет сидеть, но я не смог его увидеть.

— Это невероятно, что он сделал для меня и «Вашингтона» сегодня. — сказал тогда мальчик. — Это потрясающе.

С тех пор Ови приглашал мальчика на все матчи «Кэпиталз» в Торонто. Все это время Алекс продолжал бороться со страшной болезнью, но недуг взял верх. В это воскресенье он скончался.

— Вся семья «Кэпиталз» убита горем … Так грустно слышать, что Алекс Льюи скончался сегодня. Такой замечательный ребенок.
Александр Овечкин

Он вдохновлял меня и нашу команду своей силой. Моя семья будет молиться за него, за его маму и папу. Люблю тебя, брат. Я буду скучать по нашим встречам в Торонто с тобой. Покойся с миром, — попрощался Овечкин с маленьким Алексом.

Последний раз мальчик приходил на матч «Вашингтона» в октябре. Это была последняя встреча Алекса с его любимым хоккеистом.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
«Зеленое дерби» в Альпах: «Салават» примет «Ак Барс» в Давосе
Панарин набирает очки уже семь матчей подряд
Денис Лебедев завязал с поясами
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны»
Как веселится самая яркая баскетболистка России (фото)
Российская биатлонистка готова пробежать на КМ в нижнем белье
Оградил сына от футбола: как Туре борется с расизмом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь