«Мы убиты горем». Овечкин простился с умершим от рака юным фанатом

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Около двух лет назад Овечкин пригласил на игру маленького мальчика Алекса Льюи. Юный болельщик Ови также занимался хоккеем, несмотря на страшный диагноз и сложную операцию, из-за которой пришлось ампутировать часть ноги. Тогда казалось, что все нормализовалось, и мальчику удалось победить рак. Овечкин пригласил его на матч в Торонто и посвятил Алексу хет-трик. После игры состоялась трогательная встреча, которую он запомнил на всю жизнь…

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— Перед игрой я сказал, что если забью гол, то ради Алекса, — рассказал Овечкин. — После первой шайбы я попытался посмотреть на трибуны, чтобы найти его. Он сказал, где будет сидеть, но я не смог его увидеть.

— Это невероятно, что он сделал для меня и «Вашингтона» сегодня. — сказал тогда мальчик. — Это потрясающе.

С тех пор Ови приглашал мальчика на все матчи «Кэпиталз» в Торонто. Все это время Алекс продолжал бороться со страшной болезнью, но недуг взял верх. В это воскресенье он скончался.

— Вся семья «Кэпиталз» убита горем … Так грустно слышать, что Алекс Льюи скончался сегодня. Такой замечательный ребенок. Александр Овечкин

Он вдохновлял меня и нашу команду своей силой. Моя семья будет молиться за него, за его маму и папу. Люблю тебя, брат. Я буду скучать по нашим встречам в Торонто с тобой. Покойся с миром, — попрощался Овечкин с маленьким Алексом.