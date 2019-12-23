«Мы убиты горем». Овечкин простился с умершим от рака юным фанатом
Маленький Алекс Люьи
Маленький Алекс Люьи
Около двух лет назад Овечкин пригласил на игру маленького мальчика Алекса Льюи. Юный болельщик Ови также занимался хоккеем, несмотря на страшный диагноз и сложную операцию,
— Перед игрой я сказал, что если забью гол, то ради Алекса, — рассказал Овечкин. — После первой шайбы я попытался посмотреть на трибуны, чтобы найти его. Он сказал, где будет сидеть, но я не смог его увидеть.
— Это невероятно, что он сделал для меня и «Вашингтона» сегодня. — сказал тогда мальчик. — Это потрясающе.
С тех пор Ови приглашал мальчика на все матчи «Кэпиталз» в Торонто. Все это время Алекс продолжал бороться со страшной болезнью, но недуг взял верх. В это воскресенье он скончался.
— Вся семья «Кэпиталз» убита горем … Так грустно слышать, что Алекс Льюи скончался сегодня. Такой замечательный ребенок.
Он вдохновлял меня и нашу команду своей силой. Моя семья будет молиться за него, за его маму и папу. Люблю тебя, брат. Я буду скучать по нашим встречам в Торонто с тобой. Покойся с миром, — попрощался Овечкин с маленьким Алексом.
Последний раз мальчик приходил на матч «Вашингтона» в октябре. Это была последняя встреча Алекса с его любимым хоккеистом.