Бешеный матч в Торонто потряс НХЛ! 14 шайб, безумные камбэки и гол Свечникова
Матч «Торонто» и «Каролины» получился просто невероятным.
Матч «Торонто» и «Каролины» получился просто невероятным.
«Торонто» и «Каролина» выдали сегодня один из самых ярких и зрелищных матчей сезона — если вообще не лучший в этих категориях. Просто оцените, как менялся счет: 3:0, 3:5 (!), 4:6, 8:6! Бешеные
«Торонто» в последнее время в ударе: до игры с «Каролиной» «Мэйпл Лифс» выиграли четыре матча подряд, забросив 19 шайб. А сегодня — еще восемь. И ведь много было не только голов, но и вообще опасных моментов и бросков — на двоих команды настреляли в створ целых 80 раз.
«Торонто» и «Каролина» били очередями: в первые пять минут хозяева забили трижды, а потом пропали почти на два периода, позволив «Харрикейнз» забить трижды за 64 секунды. А при счете 4:6 забросили три шайбы за минуту, причем две последних — в течение шести секунд. Шедеврально после вбрасывания сыграл главный герой матча — Митч Марнер.
В прошлой встрече он в похожей манере обхитрил «Рейнджерс», в этот раз жертвой стал защитник «Каролины» Тревор Ван Римсдайк. Всего Марнер набрал 5 (2+3) очков, причем сыграл больше 24 минут — Шелдон Киф использовал на постоянной основе только три звена. Еще один гол канадец забил после передачи Остона Мэттьюса — и посмотрите на вертушку и пас американского форварда! Да,
У «Каролины» лучшим стал чех Мартин Нечас с 4 (2+2) очками, а вот троица лидеров (Терявяйнен, Ахо, Свечников) набрала на всех только два балла. Россиянин забил свой 16-й гол в сезоне.
Одно очко на счету и нашего форварда «Торонто» Ильи Михеева, который поучаствовал в первой шайбе «Торонто».
Сегодня в НХЛ будет сыграно еще 12 матчей, но перебить самый ранний практически невозможно. Отличный подарок заокеанским болельщикам к Рождеству.
|Шелдон Киф
|Род Бриндамор
|Фредерик Андерсен
|Джеймс Раймер(Петр Мразек, Петр Мразек)
|00:30
|Джейсон Спецца(Джон Таварес, Илья Михеев)
|03:12
|Бретт Песке
|03:12
|Бретт Песке
|03:40
|Вильям Нюландер(Митчелл Марнер, Джон Таварес)
|05:10
|Джон Таварес(Джейсон Спецца, Александр Керфут)
|13:28
|Уоррен Фегеле
|13:49
|Брок Макгинн(Лукас Валлмарк, Бретт Песке)
|17:56
|Джейк Маззин
|19:35
|Мартин Нечас(Лукас Валлмарк, Нино Нидеррайтер)
|22:00
|Трэвис Дермотт
|32:30
|Нино Нидеррайтер
|35:09
|Мартин Нечас(Эрик Хаула, Райан Дзингел)
|35:29
|Эрик Хаула(Мартин Нечас)
|36:13
|Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал)
|42:35
|Остон Мэттьюс(Зак Хаймэн, Митчелл Марнер)
|45:58
|Эрик Хаула(Мартин Нечас, Райан Дзингел)
|51:01
|Митчелл Марнер(Остон Мэттьюс, Тайсон Бэрри)
|51:54
|Тайсон Бэрри(Митчелл Марнер, Зак Хаймэн)
|52:00
|Митчелл Марнер
|55:13
|Митчелл Марнер
|58:20
|Пьер Энгвалль(Зак Хаймэн)
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1