Бешеный матч в Торонто потряс НХЛ! 14 шайб, безумные камбэки и гол Свечникова

Источник: Спорт-Экспресс

«Торонто» и «Каролина» выдали сегодня один из самых ярких и зрелищных матчей сезона — если вообще не лучший в этих категориях. Просто оцените, как менялся счет: 3:0, 3:5 (!), 4:6, 8:6! Бешеные американско-канадские горки с двумя переворотами, от которых захватывает дух.

«Торонто» в последнее время в ударе: до игры с «Каролиной» «Мэйпл Лифс» выиграли четыре матча подряд, забросив 19 шайб. А сегодня — еще восемь. И ведь много было не только голов, но и вообще опасных моментов и бросков — на двоих команды настреляли в створ целых 80 раз.

«Торонто» и «Каролина» били очередями: в первые пять минут хозяева забили трижды, а потом пропали почти на два периода, позволив «Харрикейнз» забить трижды за 64 секунды. А при счете 4:6 забросили три шайбы за минуту, причем две последних — в течение шести секунд. Шедеврально после вбрасывания сыграл главный герой матча — Митч Марнер.

В прошлой встрече он в похожей манере обхитрил «Рейнджерс», в этот раз жертвой стал защитник «Каролины» Тревор Ван Римсдайк. Всего Марнер набрал 5 (2+3) очков, причем сыграл больше 24 минут — Шелдон Киф использовал на постоянной основе только три звена. Еще один гол канадец забил после передачи Остона Мэттьюса — и посмотрите на вертушку и пас американского форварда! Да, лакросс-голы пока ему не удаются, но это было тоже очень мощно.

У «Каролины» лучшим стал чех Мартин Нечас с 4 (2+2) очками, а вот троица лидеров (Терявяйнен, Ахо, Свечников) набрала на всех только два балла. Россиянин забил свой 16-й гол в сезоне.

Одно очко на счету и нашего форварда «Торонто» Ильи Михеева, который поучаствовал в первой шайбе «Торонто».