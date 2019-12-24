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10:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бешеный матч в Торонто потряс НХЛ! 14 шайб, безумные камбэки и гол Свечникова

Матч «Торонто» и «Каролины» получился просто невероятным.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Торонто» и «Каролина» выдали сегодня один из самых ярких и зрелищных матчей сезона — если вообще не лучший в этих категориях. Просто оцените, как менялся счет: 3:0, 3:5 (!), 4:6, 8:6! Бешеные американско-канадские горки с двумя переворотами, от которых захватывает дух.

«Торонто» в последнее время в ударе: до игры с «Каролиной» «Мэйпл Лифс» выиграли четыре матча подряд, забросив 19 шайб. А сегодня — еще восемь. И ведь много было не только голов, но и вообще опасных моментов и бросков — на двоих команды настреляли в створ целых 80 раз.

«Торонто» и «Каролина» били очередями: в первые пять минут хозяева забили трижды, а потом пропали почти на два периода, позволив «Харрикейнз» забить трижды за 64 секунды. А при счете 4:6 забросили три шайбы за минуту, причем две последних — в течение шести секунд. Шедеврально после вбрасывания сыграл главный герой матча — Митч Марнер.

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В прошлой встрече он в похожей манере обхитрил «Рейнджерс», в этот раз жертвой стал защитник «Каролины» Тревор Ван Римсдайк. Всего Марнер набрал 5 (2+3) очков, причем сыграл больше 24 минут — Шелдон Киф использовал на постоянной основе только три звена. Еще один гол канадец забил после передачи Остона Мэттьюса — и посмотрите на вертушку и пас американского форварда! Да, лакросс-голы пока ему не удаются, но это было тоже очень мощно.

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У «Каролины» лучшим стал чех Мартин Нечас с 4 (2+2) очками, а вот троица лидеров (Терявяйнен, Ахо, Свечников) набрала на всех только два балла. Россиянин забил свой 16-й гол в сезоне.

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Одно очко на счету и нашего форварда «Торонто» Ильи Михеева, который поучаствовал в первой шайбе «Торонто».

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Сегодня в НХЛ будет сыграно еще 12 матчей, но перебить самый ранний практически невозможно. Отличный подарок заокеанским болельщикам к Рождеству.

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Торонто Мэйпл Ливз
8:6
3:2, 0:3, 5:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1323.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena, 19176 зрителей
Главные тренеры
Шелдон КифРод Бриндамор
Вратари
Фредерик АндерсенДжеймс Раймер(Петр Мразек, Петр Мразек)
1-й период
00:30Джейсон Спецца(Джон Таварес, Илья Михеев)
03:12Бретт Песке
03:12Бретт Песке
03:40Вильям Нюландер(Митчелл Марнер, Джон Таварес)
05:10Джон Таварес(Джейсон Спецца, Александр Керфут)
13:28Уоррен Фегеле
13:49Брок Макгинн(Лукас Валлмарк, Бретт Песке)
17:56Джейк Маззин
19:35Мартин Нечас(Лукас Валлмарк, Нино Нидеррайтер)
2-й период
22:00Трэвис Дермотт
32:30Нино Нидеррайтер
35:09Мартин Нечас(Эрик Хаула, Райан Дзингел)
35:29Эрик Хаула(Мартин Нечас)
36:13Андрей Свечников(Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал)
3-й период
42:35Остон Мэттьюс(Зак Хаймэн, Митчелл Марнер)
45:58Эрик Хаула(Мартин Нечас, Райан Дзингел)
51:01Митчелл Марнер(Остон Мэттьюс, Тайсон Бэрри)
51:54Тайсон Бэрри(Митчелл Марнер, Зак Хаймэн)
52:00Митчелл Марнер
55:13Митчелл Марнер
58:20Пьер Энгвалль(Зак Хаймэн)
Лучшие игроки матча
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Джон Таварес (Торонто Мэйпл Ливз), Мартин Нечас (Каролина Харрикейнз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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