Русские из «Тампы» не пощадили Бобровского. Сергачев забил, Кучеров погнался за Панариным

Если с точки зрения значимости для лиги главным матчем понедельника в НХЛ была игра «Бостона» и «Вашингтона» (заруба двух лидеров, как никак), то для российских болельщиков не менее интересным стало и флоридского дерби — «Тампа» против «Пантерз». Причин несколько — и очная встреча двух лучших русских вратарей современности, и присутствие еще нескольких наших игроков на льду, да и нерв, который обязан был сопровождать противостояние двух клубов из одного штаба.

Но нерва не случилось. Проблемы у «Флориды» начались уже на первой минуте. Никита Кучеров, оказавшись под синей линией зоны соперника, вывел на бросок Эрика Чернака, а Брэйден Поинт подкорректировал полет шайбы на пятаке. Бобровский сохранял неприкосновенность своих ворот всего 41 секунду, а Кучеров максимально оперативно справился с задачей на вечер — выбил 500-е очков в НХЛ.

Вообще же, если у главного тренера «Молний» Джона Купера была ставка на первый период, то она сыграла. «Тампа» просто раздавила соперника и, если бы не Бобровский, она увеличила бы свое преимущество гораздо раньше последней пятиминутки игрового отрезка, когда это в итоге случилось. Перед перерывом дуплетом выстрелили защитники хозяев Виктор Хедман и Михаил Сергачев, а их голы получились в чем-то похожи. Оба раза гости теряли шайбу при попытке покинуть свою зону, оба раза оборонцы «Лайтнинг» получали достаточное количество свободного льда и времени на то, чтобы хорошенько прицелиться. Бросали они со средней дистанции, но вряд ли здесь стоит предъявлять хоть какие-то претензии к российскому вратарю «Флориды» — спрашивать нужно с его партнеров.

После паузы в игре «Пантерз» огрызнулись голом Джонатата Юбердо, но были оперативно поставлены на место. Команда Купера в течение четырех минут дважды реализовала большинство и сделала оставшуюся часть матча, по сути, бессмысленной. Алеску Киллорну гости позволили хозяйничать на собственном пятаке после того, как Бобровский отбил прямо перед собой бросок Стивена Стэмкоса, а Никита Кучеров бросил с любимой точки в правом круге так, что никакие добивания и не потребовались. 5:1 — к середине матча.

Как следует потрудившись в первые 30 минут, оставшиеся полчаса команды провели в максимально спокойном режиме — всего одно удаление и одна заброшенная шайба. Окончательный счет в концовке установил Хедман, который идеальной засадил в дальнюю девятку после ассиста Кучерова. Швед в итоге и стал первой звездой дерби.