Овечкин забил, но «Вашингтон» разгромлен. А Кузнецова отправили в запас

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Последний матч перед паузой на католическое Рождество «Вашингтон» проводил в Бостоне. Поединок с очень крепкими «мишками» был интересен прежде всего очным противостоянием Александра Овечкина и лучшего снайпера нынешнего сезона Давида Пастрняка, который до этого не забивал три матча подряд. Также у «Бостона» отсутствовал 42-летний аксакал Здено Хара, которому потребовалась дополнительная операция на челюсти, которую он сломал в прошлогоднем финале Кубка Стэнли — в тех местах, где кость была скреплена винтами, развилась инфекция.

В двух предыдущих встречах в нынешнем сезоне хоккеисты «Кэпиталз» были сильнее. В ноябре «Вашингтон» выиграл в гостях в серии буллитов, а в середине декабря добился победы дома в основное время.

Пастрняк забивал в обоих матчах, Овечкин каждый раз брал голевую паузу, но всё это в итоге работало на «столичных». Третий матч сезонной серии, однако, получился совсем иным.

«Бостон» выиграл встречу уже в первом периоде, поскольку за стартовый игровой отрезок в воротах гостей побывали четыре шайбы. Виной тому стала недисциплинированность «Вашингтона», заработавшего четыре удаления и оставшегося втроём против пятерых в конце двадцатиминутки. Но сначала оборона «столичных» не смогла вытолкать с пятачка Джейка Дебраска, который удачно поработал на добивании и открыл счёт в большинстве на шестой минуте.

Затем Брэд Маршан поддержал реноме хоккеиста, обладающего снайперским талантом в придачу к умению провоцировать и залезать «под кожу», а ещё через 30 секунд Андерс Бьорк забил свой второй гол в трёх последних матчах, сделав счёт 3:0. Когда же Патрис Бержерон эффектным подправлением реализовал большинство пять на три, «Вашингтон» выглядел абсолютно подавленным и жалким. Голкипер Брэйден Холтби, отразивший лишь 7 бросков из 11, в перерыве отправился отдыхать, а на его место заступил Илья Самсонов.

Второй период мог стать торжеством атакующего хоккея в исполнении «столичных», которые устроили настоящий штурм ворот Туукки Раска (соотношение бросков 17−2), но безудержное желание забить сыграло с гостями злую шутку. Дмитрий Орлов не сумел «закрыть» зону при игре в большинстве, а цепкий Маршан вывел один на один Чарли Койла, увеличившего перевес «Брюинз» до пяти шайб.

Играть оставалось ещё больше чем половина матча, и шансы организовать камбэк у «Вашингтона» ещё были. Вожак «столичных» Александр Овечкин первым пробил Туукку Раска, который до этого неоднократно признавался в своей нелюбви к броскам россиянина: по словам финна, каждый вратарь при выстреле Овечкина должен быть готов к тому, что ему будет больно. На этот раз россиянин всё сделал безболезненно, но его команде это не слишком помогло.

На два гола «Вашингтона» в третьем периоде хозяева ответили взятиями пустых ворот «Кэпиталз», и разница в четыре шайбы дожила до финальной сирены. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши стали худшими в команде по показателю полезности (-3), а статистика силовых приёмов (40−19 в пользу «Вашингтона») удивительным образом не оказала никакого влияния на исход матча. Попытка главного забияки «столичных» Тома Уилсона сначала ткнуть клюшкой пах, а затем подраться с лидером «Бостона» Давидом Пастрняком успехом не увенчалась: чех сразу после стычки не удержался на ногах, а Уилсон получил удаление до конца встречи.

«Увы, сегодня мы сами не дали нашему голкиперу Холтби шанса на победу», — констатировал после матча Александр Овечкин.

Стоит добавить, что нападающий гостей Евгений Кузнецов пополнил список российских хоккеистов, к которым тренеры клубов НХЛ решили применить воспитательные меры.