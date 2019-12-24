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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин забил, но «Вашингтон» разгромлен. А Кузнецова отправили в запас

Капитан «столичных» смог забросить шайбу, но больше похвастать нечем — подарка на Рождество не получилось.

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Источник: Reuters

Последний матч перед паузой на католическое Рождество «Вашингтон» проводил в Бостоне. Поединок с очень крепкими «мишками» был интересен прежде всего очным противостоянием Александра Овечкина и лучшего снайпера нынешнего сезона Давида Пастрняка, который до этого не забивал три матча подряд. Также у «Бостона» отсутствовал 42-летний аксакал Здено Хара, которому потребовалась дополнительная операция на челюсти, которую он сломал в прошлогоднем финале Кубка Стэнли — в тех местах, где кость была скреплена винтами, развилась инфекция.

В двух предыдущих встречах в нынешнем сезоне хоккеисты «Кэпиталз» были сильнее. В ноябре «Вашингтон» выиграл в гостях в серии буллитов, а в середине декабря добился победы дома в основное время.

Пастрняк забивал в обоих матчах, Овечкин каждый раз брал голевую паузу, но всё это в итоге работало на «столичных». Третий матч сезонной серии, однако, получился совсем иным.

«Бостон» выиграл встречу уже в первом периоде, поскольку за стартовый игровой отрезок в воротах гостей побывали четыре шайбы. Виной тому стала недисциплинированность «Вашингтона», заработавшего четыре удаления и оставшегося втроём против пятерых в конце двадцатиминутки. Но сначала оборона «столичных» не смогла вытолкать с пятачка Джейка Дебраска, который удачно поработал на добивании и открыл счёт в большинстве на шестой минуте.

Затем Брэд Маршан поддержал реноме хоккеиста, обладающего снайперским талантом в придачу к умению провоцировать и залезать «под кожу», а ещё через 30 секунд Андерс Бьорк забил свой второй гол в трёх последних матчах, сделав счёт 3:0. Когда же Патрис Бержерон эффектным подправлением реализовал большинство пять на три, «Вашингтон» выглядел абсолютно подавленным и жалким. Голкипер Брэйден Холтби, отразивший лишь 7 бросков из 11, в перерыве отправился отдыхать, а на его место заступил Илья Самсонов.

Второй период мог стать торжеством атакующего хоккея в исполнении «столичных», которые устроили настоящий штурм ворот Туукки Раска (соотношение бросков 17−2), но безудержное желание забить сыграло с гостями злую шутку. Дмитрий Орлов не сумел «закрыть» зону при игре в большинстве, а цепкий Маршан вывел один на один Чарли Койла, увеличившего перевес «Брюинз» до пяти шайб.

Играть оставалось ещё больше чем половина матча, и шансы организовать камбэк у «Вашингтона» ещё были. Вожак «столичных» Александр Овечкин первым пробил Туукку Раска, который до этого неоднократно признавался в своей нелюбви к броскам россиянина: по словам финна, каждый вратарь при выстреле Овечкина должен быть готов к тому, что ему будет больно. На этот раз россиянин всё сделал безболезненно, но его команде это не слишком помогло.

На два гола «Вашингтона» в третьем периоде хозяева ответили взятиями пустых ворот «Кэпиталз», и разница в четыре шайбы дожила до финальной сирены. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши стали худшими в команде по показателю полезности (-3), а статистика силовых приёмов (40−19 в пользу «Вашингтона») удивительным образом не оказала никакого влияния на исход матча. Попытка главного забияки «столичных» Тома Уилсона сначала ткнуть клюшкой пах, а затем подраться с лидером «Бостона» Давидом Пастрняком успехом не увенчалась: чех сразу после стычки не удержался на ногах, а Уилсон получил удаление до конца встречи.

«Увы, сегодня мы сами не дали нашему голкиперу Холтби шанса на победу», — констатировал после матча Александр Овечкин.

Стоит добавить, что нападающий гостей Евгений Кузнецов пополнил список российских хоккеистов, к которым тренеры клубов НХЛ решили применить воспитательные меры.

Во втором периоде челябинец, который ранее оставил команду втроём против пятерых, большую часть времени просидел на скамейке запасных, получив от Тодда Рирдена лишь три смены (в первом и третьем — по 7), причём временной интервал между второй и третьей сменами составил почти 10 игровых минут.

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22 декабря© Ньюстюб
Бостон Брюинз
7:3
4:0, 1:1, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1324.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиТодд Рирден
Вратари
Туукка РаскБрэйден Холтби(Илья Самсонов, Илья Самсонов, Илья Самсонов)
1-й период
01:30Ник Дженсен
05:28Радко Гудас
05:37Джейк Дебраск(Давид Крейчи, Мэтт Гржельчик)
08:54Чарли Макэвой
13:29Брэд Маршан(Чарли Макэвой, Давид Пастрняк)
13:56Андерс Бьорк(Чарли Койл)
14:46Коннор Клифтон
14:46Гарнет Хэтэуэй
17:25Евгений Кузнецов
17:25Якуб Врана
18:57Патрис Бержерон(Давид Крейчи, Давид Пастрняк)
2-й период
22:05Джейк Дебраск
25:06Давид Крейчи
26:55Чарли Койл(Брэд Маршан)
34:35Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
34:53Джон Карлсон
3-й период
44:59Александр Овечкин
47:28Командный штраф
53:26Давид Пастрняк
53:26Командный штраф
53:26Том Уилсон
53:26Том Уилсон
55:29Ларс Эллер(Якуб Врана, Радко Гудас)
56:50Давид Крейчи(Шон Керали)
57:47Гарнет Хэтэуэй(Йонас Зигенталер)
59:32Патрис Бержерон
Статистика
14Штрафное время26
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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