Шайба Гаврикова принесла «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в НХЛ
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в
Гавриков, для которого эта шайба стала четвертой в сезоне, был признан первой звездой матча.
Результаты других матчей дня:
«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:1,
«Оттава» — «Баффало» — 3:1,
«Виннипег» — «Монреаль» — 2:6,
«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:2,
«Миннесота» — «Калгари» — 3:0.
|Барри Тротц
|Джон Торторелла
|Томас Грайсс
|Йоонас Корписало
|01:25
|Натан Гербе
|06:17
|Андерс Ли(Мэтью Барзал, Джордан Эберле)
|25:39
|Джонни Бойчак
|26:18
|Кевин Стенлунд(Зак Веренски)
|29:34
|Натан Гербе(Александр Веннберг)
|33:40
|Мэтью Барзал(Джонни Бойчак, Джордан Эберле)
|44:34
|Мэтью Барзал
|44:34
|Густав Нюквист
|46:38
|Пьер-Люк Дюбуа
|51:34
|Джордан Эберле
|56:31
|Владислав Гавриков(Александр Тексье, Пьер-Люк Дюбуа)
Владислав Гавриков (Коламбус Блю Джэкетс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Натан Гербе (Коламбус Блю Джэкетс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0