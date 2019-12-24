Шайба Гаврикова принесла «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в НХЛ

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Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Кевин Стенлунд (27-я минута), Нэтан Герби (30) и российский защитник Владислав Гавриков (57). У «Айлендерс» отличились Андерс Ли (7) и Мэтью Барзал (34).

Гавриков, для которого эта шайба стала четвертой в сезоне, был признан первой звездой матча.

В еще одном матче «Нью-Джерси» на выезде разгромил «Чикаго» — 7:1. Российский нападающий Никита Гусев сделал ассистентский хет-трик.

Результаты других матчей дня:

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:1,

«Оттава» — «Баффало» — 3:1,

«Виннипег» — «Монреаль» — 2:6,

«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:2,

«Миннесота» — «Калгари» — 3:0.