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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Гаврикова принесла «Коламбусу» победу над «Айлендерс» в НХЛ

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на выезде нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Шайбы в составе победителей забросили Кевин Стенлунд (27-я минута), Нэтан Герби (30) и российский защитник Владислав Гавриков (57). У «Айлендерс» отличились Андерс Ли (7) и Мэтью Барзал (34).

Гавриков, для которого эта шайба стала четвертой в сезоне, был признан первой звездой матча.

В еще одном матче «Нью-Джерси» на выезде разгромил «Чикаго» — 7:1. Российский нападающий Никита Гусев сделал ассистентский хет-трик.

Результаты других матчей дня:

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:1,

«Оттава» — «Баффало» — 3:1,

«Виннипег» — «Монреаль» — 2:6,

«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:2,

«Миннесота» — «Калгари» — 3:0.

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Нью-Йорк Айлендерс
2:3
1:0, 1:2, 0:1
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1324.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцДжон Торторелла
Вратари
Томас ГрайссЙоонас Корписало
1-й период
01:25Натан Гербе
06:17Андерс Ли(Мэтью Барзал, Джордан Эберле)
2-й период
25:39Джонни Бойчак
26:18Кевин Стенлунд(Зак Веренски)
29:34Натан Гербе(Александр Веннберг)
33:40Мэтью Барзал(Джонни Бойчак, Джордан Эберле)
3-й период
44:34Мэтью Барзал
44:34Густав Нюквист
46:38Пьер-Люк Дюбуа
51:34Джордан Эберле
56:31Владислав Гавриков(Александр Тексье, Пьер-Люк Дюбуа)
Лучшие игроки матча
Владислав Гавриков (Коламбус Блю Джэкетс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Натан Гербе (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Айлендерс
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