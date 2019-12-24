Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас», у Задорова — «-3»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш».
Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «лавин».
Гости забросили три шайбы в первом периоде стараниями
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей, проведя на льду 13 минут 22 секунды. Он заработал показатель полезности «+2» и нанёс три броска в створ.
Защитник «лавин» Никита Задоров отыграл 18 минут 3 секунды и заработал показатель полезности «-3».
Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на площадке 11 минут 38 секунд, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».
|Жерар Галлан
|Джаред Беднар
|Марк-Андре Флери
|Павел Францоуз
|02:05
|Ши Теодор
|04:37
|Пьер-Эдуард Белльмар(Ян Коул, Джей Ти Комфер)
|10:23
|Райан Ривз(Брэйден Макнэбб, Томаш Носек)
|14:11
|Йоонас Донской
|14:28
|Мэтью Нието(Джей Ти Комфер)
|17:35
|Назем Кадри
|28:49
|Дерик Энгелланд
|28:49
|Валерий Ничушкин
|31:57
|Макс Пачоретти(Чендлер Стивенсон, Марк Стоун)
|33:45
|Нэйт Шмидт
|33:45
|Макс Пачоретти
|33:45
|Мэттью Колверт
|34:06
|Габриэль Ландескуг(Самуэль Жирар, Натан Маккиннон)
|36:58
|Пьер-Эдуард Белльмар(Валерий Ничушкин)
|36:58
|Командный штраф
|42:06
|Вильям Каррье(Райлли Смит, Нэйт Шмидт)
|42:38
|Ник Холден
|43:57
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон)
|54:32
|Николас Хэйг
|56:53
|Валерий Ничушкин
Пьер-Эдуард Белльмар (Колорадо Эвеланш), Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
|17
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|1