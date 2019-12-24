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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас», у Задорова — «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Колорадо Эвеланш».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу «лавин».

Гости забросили три шайбы в первом периоде стараниями Пьер-Эдуара Белльмара, Мэттью Нието и Назема Кадри, на что «рыцари» ответили точным броском Райана Ривза. Во втором игровом отрезке Макс Пасиоретти сократил отставание в счёте до минимума, но «лавины» укрепили преимущество усилиями Габриэля Ландескога и Белльмара, оформившего дубль. В третьем периоде на гол Уильяма Каррье гости ответили точными бросками Микко Рантанена и Валерия Ничушкина.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей, проведя на льду 13 минут 22 секунды. Он заработал показатель полезности «+2» и нанёс три броска в створ.

Защитник «лавин» Никита Задоров отыграл 18 минут 3 секунды и заработал показатель полезности «-3».

Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на площадке 11 минут 38 секунд, нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».

Вегас Голден Найтс
3:7
1:3, 1:2, 1:2
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 1324.12.2019, 06:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланДжаред Беднар
Вратари
Марк-Андре ФлериПавел Францоуз
1-й период
02:05Ши Теодор
04:37Пьер-Эдуард Белльмар(Ян Коул, Джей Ти Комфер)
10:23Райан Ривз(Брэйден Макнэбб, Томаш Носек)
14:11Йоонас Донской
14:28Мэтью Нието(Джей Ти Комфер)
17:35Назем Кадри
2-й период
28:49Дерик Энгелланд
28:49Валерий Ничушкин
31:57Макс Пачоретти(Чендлер Стивенсон, Марк Стоун)
33:45Нэйт Шмидт
33:45Макс Пачоретти
33:45Мэттью Колверт
34:06Габриэль Ландескуг(Самуэль Жирар, Натан Маккиннон)
36:58Пьер-Эдуард Белльмар(Валерий Ничушкин)
36:58Командный штраф
3-й период
42:06Вильям Каррье(Райлли Смит, Нэйт Шмидт)
42:38Ник Холден
43:57Микко Рантанен(Натан Маккиннон)
54:32Николас Хэйг
56:53Валерий Ничушкин
Лучшие игроки матча
Пьер-Эдуард Белльмар (Колорадо Эвеланш), Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш)
Статистика
17Штрафное время9
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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