Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас», у Задорова — «-3»

Гости забросили три шайбы в первом периоде стараниями Пьер-Эдуара Белльмара, Мэттью Нието и Назема Кадри, на что «рыцари» ответили точным броском Райана Ривза. Во втором игровом отрезке Макс Пасиоретти сократил отставание в счёте до минимума, но «лавины» укрепили преимущество усилиями Габриэля Ландескога и Белльмара, оформившего дубль. В третьем периоде на гол Уильяма Каррье гости ответили точными бросками Микко Рантанена и Валерия Ничушкина.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей, проведя на льду 13 минут 22 секунды. Он заработал показатель полезности «+2» и нанёс три броска в створ.