«Я плакал, а она уехала намалеванная». Отец Зайцева признался, что следил за бывшей женой хоккеиста

«Лично я мог забрать девочек еще раньше. Я каждый день стоял возле этого дома. Один раз стоял в темноте и плакал: стоят мои девочки, а с ними какая-то женщина, которая на них обращает мало внимания. Я мог подойти, забрать их и уйти. Но я понимал, что я третье лицо. Мы специально дождались, когда прилетит Никита. Она об этом прекрасно знала. Мы стучались и просили показать девчонок, но никакого диалога не было. Мы приехали и ждали, чтобы она вышла с девчонками, хотели пообщаться. Девчонок никто на улицу не выводил, но сама она при этом уехала куда-то намалеванная в ночь. С кем оставались девочки в этот момент, кто был с ними рядом? Непонятно. Но когда мы увидели, что вышли какие-то две посторонние женщины, подъехало черное такси, а потом вышла мама и стала орать благим матом: “Сажайте девок и увозите их…” Здесь уже счет пошел на секунды. Мы по-другому действовать не могли. Отец, видя, что его детей забирают, принял решение забрать детей у посторонних людей. Подчеркиваю: у посторонних людей! Мамы там не было. Мама стояла в стороне, орала и снимала на камеру», — сказал в эфире передачи Игорь Зайцев.