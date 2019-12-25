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09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ «Вегас» отправил российского форварда Зыкова в фарм-клуб

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» перевел российского нападающего Валентина Зыкова в фарм-клуб — команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвз», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

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Источник: AP 2019

В текущем сезоне 24-летний Зыков провел 15 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам. В октябре хоккеист был дисквалифицирован НХЛ на 20 матчей за нарушение программы НХЛ/NHLPA (профсоюз игроков НХЛ) по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

Зыков был выбран клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на драфте 2013 года под общим 37-м номером, а в 2016 году был обменен в «Каролина Харрикейнз». В конце 2018 года он стал игроком «Вегаса». Также нападающий выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз».

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