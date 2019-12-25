Овечкин побывал на рождественском вечере президента США
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией посетили рождественский вечер президента США Дональда Трампа.
— Приятно познакомиться, мистер президент, — подписала фото в сториз своего Instagram Анастасия.
В 38 матчах текущего сезона 34-летний россиянин набрал 36 (23+13) очков при показателе полезности «-7». В снайперской гонке он отстает на пять шайб от Давида Пастрняка из «Бостона».