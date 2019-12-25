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12:41 (мск), источник: ТАСС

Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

ТАСС, 25 декабря. Россияне Никита Кучеров («Тампа») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис») вошли в список пяти лучших правых нападающих десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии телеканала Sportsnet. Об этом сообщает пресс-служба канала.

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Источник: AP 2019
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Первое место занял Патрик Кейн («Чикаго»), второе — Фил Кессел («Аризона»), третье — Кучеров, четвертое — Тарасенко, пятое — Марк Стоун («Вегас»).

Кучеров выступает в НХЛ с сезона-2013/14. На счету 26-летнего россиянина 481 матч в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 502 очка (201 гол + 301 голевая передача). В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 очков, что стало лучшим достижением среди россиян за все время в НХЛ и лучшим показателем с сезона-1995/96, когда чех Яромир Ягр набрал 149 очков. В текущем сезоне Кучеров сыграл в 34 встречах, записав себе в актив 40 (13+27) очков.

Тарасенко перешел в НХЛ в сезоне-2012/13, в активе 28-летнего нападающего «Сент-Луиса» 507 матчей и 428 (214+214) очков. В этом сезоне Тарасенко сыграл в 10 встречах, набрав 10 (3+7) очков. Из-за травмы плеча он выбыл из строя до апреля.

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