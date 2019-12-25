Кучеров и Тарасенко вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия в НХЛ по версии Sportsnet

Кучеров выступает в НХЛ с сезона-2013/14. На счету 26-летнего россиянина 481 матч в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 502 очка (201 гол + 301 голевая передача). В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 очков, что стало лучшим достижением среди россиян за все время в НХЛ и лучшим показателем с сезона-1995/96, когда чех Яромир Ягр набрал 149 очков. В текущем сезоне Кучеров сыграл в 34 встречах, записав себе в актив 40 (13+27) очков.