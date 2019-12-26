«Для трофеев Овечкина нужна целая комната». Канадцы назвали Ови лучшим левым вингером десятилетия
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За несколько дней до Нового года сайт канадского телеканала Sportsnet назвал пятерку лучших левых нападающих уходящего десятилетия. Рейтинг авторитетного североамериканского СМИ подтвердил почти очевидный факт — в этой категории у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина конкурентов нет.
Трофейный шкаф Овечкина был достаточно хорошо заполнен к началу 2010-х, но теперь, к концу фантастического десятилетия в исполнении Ови, ему потребуется целая комната, чтобы разместить там все свои наград. За последние 10 лет русский форвард 6 раз становился лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (в том числе, 4 раза подряд — с сезона-12/13 по сезон-15/16). Он вы играл «Тед Линдсей Эворд» в 2010 год и получил «Харт Трофи» в 2013-м. Ну, а полтора года назад Ови заставил глупо выглядеть все тех, кто смеялся над ним
Он является не только лучшим левым крайним десятилетия, но и величайшим снайпером,
0.9 очка за игру — самый крутой результат среди всего его сверстников, сыгравших на этом отрезке больше 50 кубковых матчей.
Возможно, изначально на Маршанда обратили внимание, как на одного из главных хулиганов лиги, но на протяжении большей части десятилетия он своим элитным мастерством менял это мнение. Брэд эволюционировал на наших глазах и за эти годы стал ключевым игроком вечно претендующего на Кубок Стэнли «Бостона». Он начинал 2010-е, забивая от 18 до 28 голов за сезон, установив для себя бомбардирскую планку на отметке в 55 очков, но в чемпионате-15/16 наколотил 37 шайб и с тех пор становится только лучше.
В дополнение к тому, что Маршанд является важнейшей частью одной из самых продуктивных атакующих линий НХЛ, он занял второе место по количеству голов в уходящем десятилетии — 55 шайб. Круче только Овечкин с 70 голами. Конечно, он остается хулиганом. Но он — изящный хулиган. Фанаты «Бостона» любят его, поклонники других клубов любят его ненавидят, а соперники не очень хотят играть против него — разве бывает комбинация лучше, чем эта?
Помимо того, что Холл стал одним из самых талантливых игроков десятилетия на своей позиции, он оказался едва ли не главным ньюсмейкером на этом отрезке. Все началось с первого выбора на драфте-2010, дальше случились несколько ярких сделок с участием канадского форварда, которые потрясли хоккейный мир, наконец, пока в 2019-м не появилась куча слуха вокруг его имени, закончившихся обменом из «Нью-Джерси» в «Аризону».
Но лучше вернуться к таланту Тэйлора. За 6 сезонов в составе «Ойлерз» он дважды становился лучшим снайпером клуба и трижды — лучшим бомбардиром. При этом, в пяти чемпионатах, проведенных в Эдмонтоне, он попадал в топ-3 в обеих главных для форварда номинациях. 537 голов Холла — пятый результат десятилетия среди всех игроков его позиции. 0,91 очка за игру — четвертое место, среди всех левых вингеров. Против Холла говорит только один фактор — почти полное отсутствие матчей
Годро был продуктивным бомбардиром с первого дня своего присутствия в НХЛ. В буквальном смысле этого слова — он забил уже в стартовой игре. Да, в этом десятилетии он провел на льду гораздо меньше матчей, чем большинство конкурентов, полноценно дебютировав в лучшей лиге мира только в сезоне-14/15, но его влияние на команду и НХЛ в целом нельзя недооценивать.
Джонни — лидер бомбардирской гонки «Калгари» в каждом из четырех последних чемпионатов, именно с его именем связаны все успехи и неудачи клуба. Вместе они не попадали в
280 голов и 645 очков Бенна по итогам этого десятилетия выводят его на второе место в каждой из категорий среди всех левых вингеров в НХЛ, в то время, как 0,87 результативных баллов за игру — на шестую позицию. Капитан «Старз» начал зажигать в сезоне-13/14, когда выбил 79 очков, а в следующем чемпионате стал обладателем «Арт Росс Трофи», набрав 87 баллов. Через год он улучшил и личный рекорд, правда, для еще одного «Арт Росса» этого оказалось мало. Теперь канадцу нужно постараться сделать главное — вместе с партнерами по «Далласу» попробовать совершить решающий рывок к Кубку Стэнли.