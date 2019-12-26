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09:48 (мск), источник: Sport24

«Для трофеев Овечкина нужна целая комната». Канадцы назвали Ови лучшим левым вингером десятилетия

А кто-то сомневался?

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За несколько дней до Нового года сайт канадского телеканала Sportsnet назвал пятерку лучших левых нападающих уходящего десятилетия. Рейтинг авторитетного североамериканского СМИ подтвердил почти очевидный факт — в этой категории у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина конкурентов нет.

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1 место — Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

Трофейный шкаф Овечкина был достаточно хорошо заполнен к началу 2010-х, но теперь, к концу фантастического десятилетия в исполнении Ови, ему потребуется целая комната, чтобы разместить там все свои наград. За последние 10 лет русский форвард 6 раз становился лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (в том числе, 4 раза подряд — с сезона-12/13 по сезон-15/16). Он вы играл «Тед Линдсей Эворд» в 2010 год и получил «Харт Трофи» в 2013-м. Ну, а полтора года назад Ови заставил глупо выглядеть все тех, кто смеялся над ним из-за неудачных попыток взять Кубок Стэнли — серебряная чашка наконец-то оказалась у него. А вместе с ней и приз лучшему игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи».

Он является не только лучшим левым крайним десятилетия, но и величайшим снайпером, когда-либо игравшим на этой позиции. Овечкин никогда не забивал меньше 32 голов за сезон, даже в локаутном регулярном чемпионате-12/13 и становился самым забивающим хоккеистом «Вашингтона» в каждом из сезонов десятилетия. Кроме того, в восьми из десяти регулярок он добавлял к этому звание первого бомбардира клуба.

Остается добавить, что по итогам 10 лет именно Овечкин стал лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф среди всех левых форвардов — 50 шайб и 96 очков.

0.9 очка за игру — самый крутой результат среди всего его сверстников, сыгравших на этом отрезке больше 50 кубковых матчей.

2 место — Брэд Маршанд, «Бостон Брюинз»

Источник: AP

Возможно, изначально на Маршанда обратили внимание, как на одного из главных хулиганов лиги, но на протяжении большей части десятилетия он своим элитным мастерством менял это мнение. Брэд эволюционировал на наших глазах и за эти годы стал ключевым игроком вечно претендующего на Кубок Стэнли «Бостона». Он начинал 2010-е, забивая от 18 до 28 голов за сезон, установив для себя бомбардирскую планку на отметке в 55 очков, но в чемпионате-15/16 наколотил 37 шайб и с тех пор становится только лучше.

В дополнение к тому, что Маршанд является важнейшей частью одной из самых продуктивных атакующих линий НХЛ, он занял второе место по количеству голов в уходящем десятилетии — 55 шайб. Круче только Овечкин с 70 голами. Конечно, он остается хулиганом. Но он — изящный хулиган. Фанаты «Бостона» любят его, поклонники других клубов любят его ненавидят, а соперники не очень хотят играть против него — разве бывает комбинация лучше, чем эта?

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3 место — Тэйлор Холл, «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Аризона Койотис»

Помимо того, что Холл стал одним из самых талантливых игроков десятилетия на своей позиции, он оказался едва ли не главным ньюсмейкером на этом отрезке. Все началось с первого выбора на драфте-2010, дальше случились несколько ярких сделок с участием канадского форварда, которые потрясли хоккейный мир, наконец, пока в 2019-м не появилась куча слуха вокруг его имени, закончившихся обменом из «Нью-Джерси» в «Аризону».

Но лучше вернуться к таланту Тэйлора. За 6 сезонов в составе «Ойлерз» он дважды становился лучшим снайпером клуба и трижды — лучшим бомбардиром. При этом, в пяти чемпионатах, проведенных в Эдмонтоне, он попадал в топ-3 в обеих главных для форварда номинациях. 537 голов Холла — пятый результат десятилетия среди всех игроков его позиции. 0,91 очка за игру — четвертое место, среди всех левых вингеров. Против Холла говорит только один фактор — почти полное отсутствие матчей плей-офф. Но это неизбежность, когда ты попадаешь из одного кризисного клуба в другой. Однако за 5 кубковых игр Тэйлор набрал 6 очков — это оставляет надежду «Аризоне», что новичок будет полезен команде и в главных матчах сезона.

4 место — Джонни Годро, «Калгари Флэймз»

Источник: Reuters

Годро был продуктивным бомбардиром с первого дня своего присутствия в НХЛ. В буквальном смысле этого слова — он забил уже в стартовой игре. Да, в этом десятилетии он провел на льду гораздо меньше матчей, чем большинство конкурентов, полноценно дебютировав в лучшей лиге мира только в сезоне-14/15, но его влияние на команду и НХЛ в целом нельзя недооценивать.

Джонни — лидер бомбардирской гонки «Калгари» в каждом из четырех последних чемпионатов, именно с его именем связаны все успехи и неудачи клуба. Вместе они не попадали в плей-офф, а лучший, с точки зрения статистики, сезон в исполнении левого нападающего совпал с победой «Флэймз» в Западной конференции. Теперь Годро и клубу нужно сделать следующий шаг и показать себя в плей-офф. Американец занимает третье место среди всех левых вингеров десятилетия по средней результативности (0,97 очка за игру), но его вклад в хоккей не ограничивается голами и передачами. Он стал лицом эволюции, которая сделала игру более быстрой и определивших доминирование маленьких подвижных нападающих над силовыми.

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5 место — Джейми Бенн, «Даллас Старз»

280 голов и 645 очков Бенна по итогам этого десятилетия выводят его на второе место в каждой из категорий среди всех левых вингеров в НХЛ, в то время, как 0,87 результативных баллов за игру — на шестую позицию. Капитан «Старз» начал зажигать в сезоне-13/14, когда выбил 79 очков, а в следующем чемпионате стал обладателем «Арт Росс Трофи», набрав 87 баллов. Через год он улучшил и личный рекорд, правда, для еще одного «Арт Росса» этого оказалось мало. Теперь канадцу нужно постараться сделать главное — вместе с партнерами по «Далласу» попробовать совершить решающий рывок к Кубку Стэнли.

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21 октября© Ньюстюб
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