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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Ковальчука: Ильи однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне

Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела бывшего форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что его клиент совершенно точно не вернётся в КХЛ в нынешнем сезоне.

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Источник: Reuters

«Ковальчука однозначно не будет в КХЛ в этом сезоне», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «-10», но был выведен из состава и в течение месяца не попадал в заявку на матчи. В середине декабря «Кингз» расторгли контракт с хоккеистом.

Сегодня, 27 декабря, в Континентальной хоккейной лиге закроется окно переходов. Начиная с завтрашнего дня изменения в составах команд могут производиться только за счёт подъёма игроков, имеющих двусторонние контракты, из клубов-партнёров ВХЛ и молодёжных команд системы.

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