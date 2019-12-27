Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Германия U20
США U20
22
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Словакия U20
Казахстан U20
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
25
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
28.12
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.12
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.12
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
СКА
02
Хоккей. НХЛ
28.12
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.12
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
28.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Б
43
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
20Лучшие спортивные фото 2019 года
21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Ковальчук может оказаться в «Вашингтоне»

«Вашингтон» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Ильей Ковальчуком, утверждает The Fourth Period.

Наверх

36-летний россиянин находится в статусе неограниченно свободного агента после того, как расторг контракт с «Лос-Анджелесом». В этом сезоне Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

К Ковальчуку проявляли интерес и другие команды: «Бостон», «Питтсбург», «Калгари» и «Айлендерс». Однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Косторная побила мировой рекорд на ЧР, но его не засчитают
СКА вышел на первое место в Западной конференции КХЛ
Форвард «Краснодара» близок к переходу в казанский «Рубин»
Куинтон Джексон: Когда занимаюсь сексом, думаю о Емельяненко
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь