Шикарный пас Панарина через двух игроков! Он идёт на рекорд легенд «Рейнджерс»
Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.
Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.
Перед рождественской паузой лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не забивал три матча подряд. Очки в копилку бомбардира из Коркино продолжали поступать, но то были передачи, и болельщики «синерубашечников» уже начали обсуждать, не затянется ли у Артемия голевая засуха.
К счастью, все опасения оказались напрасными, и в домашней встрече с одной из самых ярких команд лиги — «Каролиной» — Панарин тоже сыграл очень заметно.
Игра с «ураганами» была ознаменована ещё и возвращением финского таланта Каапо Какко, который пропустил два матча
«Рейнджеры» пропустили первыми, когда у «Каролины» на шестой минуте отличился Лукас Валльмарк, но ближе к перерыву Мика Зибанеджад реализовал численный перевес и восстановил равновесие, а на старте второго отрезка Крис Крайдер вывел «синерубашечников» вперёд.
Панарин укрепил преимущество «Рейнджерс» в середине второго периода. Убежав с Филипом Хитилом в контратаку, Артемий не дождался от партнёра хорошей передачи на дальней штанге, но смог выцарапать отскочившую шайбу на пятачке и добить её с близкой дистанции. Этот гол стал для Панарина 21-м в сезоне.
Шесть минут спустя ньюйоркцы снова реализовали большинство: Зибанеджад опять был неудержим, а российский бомбардир «Рейнджерс» поучаствовал в атаке результативной передачей.
Но главный момент для Панарина состоялся в конце встречи. За шесть минут до финальной сирены Артемий помог отличиться Райану Строуму, выдав потрясающий по красоте пас. Догнав шайбу в углу чужой зоны, Панарин практически не глядя сделал поперечную передачу на дальнюю штангу — партнёру оставалось только замкнуть и случайно не попасть в голкипера.
«Чёрт возьми, Панарин отрабатывает каждый пенни!», — восхищались в «твиттере» болельщики «Рейнджерс». «Панарин чертовски хорош. Быстро посмотрел через плечо, увидел накатившего Строума. Выиграл битву за шайбу и сделал пас прямо на крюк!», — восторженно прокомментировал репортёр SNYTV Стив Гелбс.
Только два игрока «Рейнджерс» в истории имели в своём активе по 45 голов и 60 передач за сезон — это Яромир Ягр в чемпионате-2005/06 (54+69) и Жан Рателль в сезоне-1971/72 (46+63). Панарин идёт таким темпом, который позволит ему стать третьим в этой элитной компании в конце нынешнего сезона: 46,5 голов и 59,8 передач.
Добавим, что перелом руки у нападающего «Рейнджерс» Брендана Лемье может означать скорый вызов в основу россиянина Виталия Кравцова, у которого, впрочем, есть серьёзные конкуренты в этом деле — Филип Ди Джузеппе и Тим Геттингер.
Максим Замятин
|Дэвид Куинн
|Род Бриндамор
|Хенрик Лундквист
|Джеймс Раймер
|05:15
|Лукас Валлмарк(Теуво Терявяйнен)
|10:09
|Крис Крайдер
|14:01
|Адам Фокс
|16:24
|Уоррен Фегеле
|16:31
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Энтони Дианджело)
|21:27
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад)
|22:39
|Райан Стром
|24:37
|Брендан Лемье
|27:29
|Артемий Панарин(Джейкоб Труба, Филип Хитил)
|29:36
|Джоэль Эдмундсон
|32:18
|Джейк Гардинер
|33:14
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
|37:11
|Бретт Песке(Брок Макгинн, Лукас Валлмарк)
|41:40
|Себастьян Ахо(Джоэль Эдмундсон, Нино Нидеррайтер)
|44:12
|Себастьян Ахо
|53:49
|Райан Стром(Артемий Панарин, Джейкоб Труба)
|56:54
|Крис Крайдер
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0