Шикарный пас Панарина через двух игроков! Он идёт на рекорд легенд «Рейнджерс»

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Перед рождественской паузой лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не забивал три матча подряд. Очки в копилку бомбардира из Коркино продолжали поступать, но то были передачи, и болельщики «синерубашечников» уже начали обсуждать, не затянется ли у Артемия голевая засуха.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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К счастью, все опасения оказались напрасными, и в домашней встрече с одной из самых ярких команд лиги — «Каролиной» — Панарин тоже сыграл очень заметно.

Игра с «ураганами» была ознаменована ещё и возвращением финского таланта Каапо Какко, который пропустил два матча из-за ушиба левой ноги. 18-летний новичок вернулся на своё место на правом фланге третьего звена, но вклад в итоговый счёт внёс минимальный.

«Рейнджеры» пропустили первыми, когда у «Каролины» на шестой минуте отличился Лукас Валльмарк, но ближе к перерыву Мика Зибанеджад реализовал численный перевес и восстановил равновесие, а на старте второго отрезка Крис Крайдер вывел «синерубашечников» вперёд.

Панарин укрепил преимущество «Рейнджерс» в середине второго периода. Убежав с Филипом Хитилом в контратаку, Артемий не дождался от партнёра хорошей передачи на дальней штанге, но смог выцарапать отскочившую шайбу на пятачке и добить её с близкой дистанции. Этот гол стал для Панарина 21-м в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Шесть минут спустя ньюйоркцы снова реализовали большинство: Зибанеджад опять был неудержим, а российский бомбардир «Рейнджерс» поучаствовал в атаке результативной передачей.

Официальный сайт НХЛ

Но главный момент для Панарина состоялся в конце встречи. За шесть минут до финальной сирены Артемий помог отличиться Райану Строуму, выдав потрясающий по красоте пас. Догнав шайбу в углу чужой зоны, Панарин практически не глядя сделал поперечную передачу на дальнюю штангу — партнёру оставалось только замкнуть и случайно не попасть в голкипера.

Официальный сайт НХЛ

«Чёрт возьми, Панарин отрабатывает каждый пенни!», — восхищались в «твиттере» болельщики «Рейнджерс». «Панарин чертовски хорош. Быстро посмотрел через плечо, увидел накатившего Строума. Выиграл битву за шайбу и сделал пас прямо на крюк!», — восторженно прокомментировал репортёр SNYTV Стив Гелбс.

Только два игрока «Рейнджерс» в истории имели в своём активе по 45 голов и 60 передач за сезон — это Яромир Ягр в чемпионате-2005/06 (54+69) и Жан Рателль в сезоне-1971/72 (46+63). Панарин идёт таким темпом, который позволит ему стать третьим в этой элитной компании в конце нынешнего сезона: 46,5 голов и 59,8 передач.

Добавим, что перелом руки у нападающего «Рейнджерс» Брендана Лемье может означать скорый вызов в основу россиянина Виталия Кравцова, у которого, впрочем, есть серьёзные конкуренты в этом деле — Филип Ди Джузеппе и Тим Геттингер.