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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шикарный пас Панарина через двух игроков! Он идёт на рекорд легенд «Рейнджерс»

Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.

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13
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Перед рождественской паузой лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не забивал три матча подряд. Очки в копилку бомбардира из Коркино продолжали поступать, но то были передачи, и болельщики «синерубашечников» уже начали обсуждать, не затянется ли у Артемия голевая засуха.

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К счастью, все опасения оказались напрасными, и в домашней встрече с одной из самых ярких команд лиги — «Каролиной» — Панарин тоже сыграл очень заметно.

Игра с «ураганами» была ознаменована ещё и возвращением финского таланта Каапо Какко, который пропустил два матча из-за ушиба левой ноги. 18-летний новичок вернулся на своё место на правом фланге третьего звена, но вклад в итоговый счёт внёс минимальный.

«Рейнджеры» пропустили первыми, когда у «Каролины» на шестой минуте отличился Лукас Валльмарк, но ближе к перерыву Мика Зибанеджад реализовал численный перевес и восстановил равновесие, а на старте второго отрезка Крис Крайдер вывел «синерубашечников» вперёд.
Панарин укрепил преимущество «Рейнджерс» в середине второго периода. Убежав с Филипом Хитилом в контратаку, Артемий не дождался от партнёра хорошей передачи на дальней штанге, но смог выцарапать отскочившую шайбу на пятачке и добить её с близкой дистанции. Этот гол стал для Панарина 21-м в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

Шесть минут спустя ньюйоркцы снова реализовали большинство: Зибанеджад опять был неудержим, а российский бомбардир «Рейнджерс» поучаствовал в атаке результативной передачей.

Официальный сайт НХЛ

Но главный момент для Панарина состоялся в конце встречи. За шесть минут до финальной сирены Артемий помог отличиться Райану Строуму, выдав потрясающий по красоте пас. Догнав шайбу в углу чужой зоны, Панарин практически не глядя сделал поперечную передачу на дальнюю штангу — партнёру оставалось только замкнуть и случайно не попасть в голкипера.

Официальный сайт НХЛ

«Чёрт возьми, Панарин отрабатывает каждый пенни!», — восхищались в «твиттере» болельщики «Рейнджерс». «Панарин чертовски хорош. Быстро посмотрел через плечо, увидел накатившего Строума. Выиграл битву за шайбу и сделал пас прямо на крюк!», — восторженно прокомментировал репортёр SNYTV Стив Гелбс.

Только два игрока «Рейнджерс» в истории имели в своём активе по 45 голов и 60 передач за сезон — это Яромир Ягр в чемпионате-2005/06 (54+69) и Жан Рателль в сезоне-1971/72 (46+63). Панарин идёт таким темпом, который позволит ему стать третьим в этой элитной компании в конце нынешнего сезона: 46,5 голов и 59,8 передач.

Добавим, что перелом руки у нападающего «Рейнджерс» Брендана Лемье может означать скорый вызов в основу россиянина Виталия Кравцова, у которого, впрочем, есть серьёзные конкуренты в этом деле — Филип Ди Джузеппе и Тим Геттингер.

Максим Замятин

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Нью-Йорк Рейнджерс
5:3
1:1, 3:1, 1:1
Каролина Харрикейнз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1328.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннРод Бриндамор
Вратари
Хенрик ЛундквистДжеймс Раймер
1-й период
05:15Лукас Валлмарк(Теуво Терявяйнен)
10:09Крис Крайдер
14:01Адам Фокс
16:24Уоррен Фегеле
16:31Мика Зибанежад(Крис Крайдер, Энтони Дианджело)
2-й период
21:27Крис Крайдер(Мика Зибанежад)
22:39Райан Стром
24:37Брендан Лемье
27:29Артемий Панарин(Джейкоб Труба, Филип Хитил)
29:36Джоэль Эдмундсон
32:18Джейк Гардинер
33:14Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
37:11Бретт Песке(Брок Макгинн, Лукас Валлмарк)
3-й период
41:40Себастьян Ахо(Джоэль Эдмундсон, Нино Нидеррайтер)
44:12Себастьян Ахо
53:49Райан Стром(Артемий Панарин, Джейкоб Труба)
56:54Крис Крайдер
Лучшие игроки матча
Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
10Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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